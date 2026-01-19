ETV Bharat / international

'గాజా పీస్​ బోర్డ్'​లోకి రష్యాకు ఆహ్వానం పంపిన అమెరికా- నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామన్న క్రెమ్లిన్

వ్లాదిమిర్ పుతిన్​ను అధికారికంగా ఆహ్వానించిన ట్రంప్- క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ వెల్లడి- ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు ప్రకటన

Published : January 19, 2026 at 10:17 PM IST

US Invites Russia For Gaza Peace Board : ఇజ్రాయెల్- పాలస్తీనా యుద్ధం అంతానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'గాజా పీస్ బోర్డ్'లో చేరాల్సిందిగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు అధికారికంగా ఆహ్వానం అందింది. ఈ మేరకు రష్యా సోమవారం వెల్లడించింది. "దౌత్య మార్గాల ద్వారా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు ఈ బోర్డులో చేరాలని ప్రతిపాదన అందింది. ప్రస్తుతం మేము ఈ ప్రతిపాదనలోని అన్ని అంశాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాము. మరిన్ని వివరాల కోసం త్వరలోనే అమెరికాతో సంప్రదింపులను జరుపుతాము" అని క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు.

ఐక్యరాజ్య సమితికి ప్రత్యామ్నాయమా!
కాగా, ఇజ్రాయెల్‌–హమాస్‌ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం రెండో దశలో భాగంగా గాజా ప్రాంతంలో శాశ్వత శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొల్పేందుకు ట్రంప్‌ ఈ 'బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌'ను ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తం 20 అంశాలతో రూపొందించిన తన సమగ్ర శాంతి ప్రణాళిక అమలుకు ఇది కీలక వేదికగా ఉండనుంది. ఈ శాంతి బోర్డులో చేరాల్సిందిగా అమెరికా చాలా దేశాలకు ఇప్పటికే ఆహ్వానాన్ని అందించింది. అందులో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌లతో పాటు పలు ప్రముఖ దేశాల నేతలకు అమెరికా ఆహ్వానాలు పంపింది. అయితే, అమెరికా నేతృత్వంలో ఏర్పాటవుతున్న ఈ బోర్డు, ఐక్యరాజ్యసమితికి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుందా అనే కోణంలో పలు రష్యా మీడియాలో ప్రచారం నడుస్తోంది. గాజాలో సుస్థిరత కోసం అమెరికా తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయంపై ప్రపంచ దేశాలు ఎలా స్పందిస్తాయనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

శాస్వత సభ్యత్వం కోసం బిలియన్​ డాలర్ల విరాళం
ముఖ్యంగా, ఈ బోర్డులో శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం ఒక బిలియన్‌ డాలర్ల విరాళం చెల్లిస్తే అవకాశం ఉంటుందనే సమాచారం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నిధులు పూర్తిగా గాజా పునర్నిర్మాణానికే వినియోగిస్తామని అమెరికా అధికారులు తెలిపారు. తాత్కాలికంగా మూడు సంవత్సరాల కాలానికి సభ్యత్వం పొందే దేశాలకు మాత్రం విరాళం తప్పనిసరి కాదని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని మోదీకి పంపిన లేఖలో ట్రంప్‌ ఈ బోర్డును ఇప్పటివరకు ఏర్పడిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన అంతర్జాతీయ సంస్థగా అభివర్ణించారు. 'పశ్చిమాసియాలో శాశ్వత శాంతి నెలకొల్పేందుకు ఇది చారిత్రాత్మక అవకాశం. భవిష్యత్‌ తరాల కోసం సురక్షిత, సమృద్ధి గల ప్రాంతాన్ని నిర్మించడమే మా లక్ష్యం' అని పేర్కొన్నారు.

అయితే, ఈ కార్యనిర్వాహక మండలిలో ఇజ్రాయెల్‌కు తగిన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వలేదని ఆ దేశం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. తమతో సంప్రదించకుండా ఈ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం ఇజ్రాయెల్‌ విధానాలకు విరుద్ధమని ప్రధాని నెతన్యాహూ కార్యాలయం విమర్శించింది. మొత్తంగా, ట్రంప్‌ ప్రతిపాదించిన బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌ గాజాలోనే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఇతర ప్రపంచ ఘర్షణల పరిష్కారంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌ ఈ ఆహ్వానాన్ని స్వీకరిస్తే, గ్లోబల్‌ శాంతి ప్రయత్నాల్లో భారత పాత్ర మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ బోర్డుకు ట్రంప్‌ స్వయంగా అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించనుండటం గమనార్హం. ఈ బోర్డులో ఇప్పటికే ప్రపంచ బ్యాంక్‌ అధ్యక్షుడు, ఇండో–అమెరికన్‌ నాయకుడు అజయ్‌ బంగాకు చోటు లభించింది. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, బ్రిటన్‌ మాజీ ప్రధాని టోనీ బ్లెయిర్‌, ట్రంప్‌ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్‌, ట్రంప్‌ అల్లుడు జారెడ్‌ కుష్నర్‌, అపోలో గ్లోబల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సీఈఓ మార్క్‌ రోవన్‌, డిప్యూటీ నేషనల్‌ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్‌ రాబర్ట్‌ గాబ్రియేల్‌ వంటి ప్రముఖులు కార్యనిర్వాహక మండలిలో సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

