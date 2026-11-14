ఇంజనీరింగ్ నుంచి కోడింగ్ విప్లవం వైపు: లక్షలాది మందికి 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో'గా మారిన ఝంకార్ మహబూబ్ విజయగాథ!
Engineering Coding Revolution : సొంతంగా కోడింగ్ నేర్చుకుని, 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో' యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా ఎవరైనా సులభంగా కోడింగ్ నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఓ యువకుడు.
Published : November 14, 2026 at 11:09 AM IST
సొంతంగా కోడింగ్ నేర్చుకున్న వ్యక్తులను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? అవును, అలాంటి వారు కొద్దిమందే ఉంటారు. కానీ, తాను నేర్చుకోవడమే కాకుండా, ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తూ, వారికోసం ఒక ప్రత్యేక వేదికను నిర్మించిన వారు చాలా అరుదు. అలాంటి అరుదైన వ్యక్తులలో ఝంకార్ మహబూబ్ ఒకరు. 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో' యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా ఎవరైనా సులభంగా కోడింగ్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకునే అవకాశాన్ని ఆయన కల్పించారు. ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన ఝంకార్ మహబూబ్, ప్రోగ్రామింగ్పై ఉన్న మక్కువతో తన కెరీర్ మార్గాన్ని మార్చుకున్నారు. నేడు విద్యార్థులకు కోడింగ్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్పించే 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో' వేదికకు విజయవంతమైన సృష్టికర్తగా నిలిచారు. గాయకుడు, అథ్లెట్, కమెడియన్ ఇలా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఘోరంగా విఫలమయిన ఆయనకు, బోధనపై ఉన్న మక్కువ, కోడింగ్పై ఉన్న ప్రేమ మాత్రమే తనతో నిలిచాయని అన్నారు.
మలుపు తిప్పిన ఇంటర్న్షిప్
బంగ్లాదేశ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఝంకార్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం అదే విభాగంలో ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాలోని మిన్నెసోటాకు వెళ్లారు. అక్కడ ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా ఒక ప్రాజెక్ట్పై పనిచేస్తున్నప్పుడు, వేరే విభాగానికి చెందినవాడైనప్పటికీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ బృందంతో కలిసి పనిచేశారు. "కోడింగ్ ద్వారా నా ఆదేశాలు అమలవుతున్న తీరు నన్ను మంత్రముగ్ధుడిని చేసింది. అప్పుడే ప్రోగ్రామింగ్పై నాకున్న ఆసక్తిని గుర్తించాను. కొంత పరిశోధన చేసిన తర్వాత నా కెరీర్ మార్గాన్ని మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. వెంటనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంఎస్ చేయడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. కానీ, నా నిర్ణయం అక్కడి అధ్యాపకులను అంతగా మెప్పించలేదు. వారిని ఒప్పించడానికి నాకు ఆరు నెలల సమయం పట్టింది. చివరకు నాకున్న అపారమైన ఆసక్తి, పట్టుదల చూసి వారు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని నా దరఖాస్తును ఆమోదించారు" అని ఝుంకార్ తెలిపారు.
ఓటమి నుంచి నేర్చుకున్న పాఠం
మొదటి సెమిస్టర్లో మంచి గ్రేడ్తో ఉత్తీర్ణులవ్వాలనే షరతుతో ఝంకార్కు ప్రవేశం లభించింది. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆయన ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు. కోడింగ్ పరిజ్ఞానం పెద్దగా అవసరం లేని కోర్సులను ఎంచుకుని, మనస్ఫూర్తిగా కష్టపడినప్పటికీ మొదటి సెమిస్టర్లో ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు. కానీ తన ప్రయాణంలో ఉపాధ్యాయులందరూ గమనించింది తన ఉత్సాహాన్ని మాత్రమేనని ఆయన అన్నారు. అందుకే తనకు వారి నుంచి అద్భుతమైన ప్రోత్సాహం లభించి, డిగ్రీ కొనసాగించే అవకాశం దక్కిందని చెప్పారు.
'హబ్లూదర్ అడ్డాఖానా' నుంచి 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో' వరకు
తన ఉత్సాహాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బంగ్లాదేశ్ ప్రజల కోసం 'హబ్లూదర్ అడ్డాఖానా' పేరుతో ఒక ఆన్లైన్ వేదికను ప్రారంభించి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించారు. అయితే, పుస్తకాల ద్వారా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి ప్రజలు అంతగా ఆసక్తి చూపకపోవడంతో అది ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. అయినప్పటికీ ఆ వేదిక ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఝంకార్ ప్రోగ్రామింగ్పై రెండు పుస్తకాలు కూడా రాశారు. అదే సమయంలో మిన్నెసోటాలో టెక్ టాక్స్, మీట్-అప్లు నిర్వహిస్తూ నెట్వర్క్ పెంచుకున్నారు. 2017లో సొంతంగా ఒక స్టార్టప్ ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారని అన్నారు. ప్రోగ్రామింగ్, బోధనపై మక్కువ ఉన్నప్పటికీ, అప్పట్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టారని చెప్పారు. అనేక ప్రోటోటైప్లు తయారు చేసి మార్చినప్పటికీ, ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచనకు రాలేకపోయారని అన్నారు. ఒకరోజు మిన్నెసోటాలో రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిచయమయ్యారని తెలిపారు.
"సాధారణంగా నా ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకుని వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం నా అలవాటు. ఆ రోజు నా స్టార్టప్ ఆలోచనను, నా గందరగోళాన్ని ఆయనతో పంచుకున్నాను. అప్పుడు ఆయన 'గత కొన్నేళ్లుగా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు?' అని నన్ను అడిగారు. నేను చెప్పిన సమాధానం విన్న తర్వాత, నేను ఎక్కువగా బోధనలోనే నిమగ్నమై ఉన్నానని, దానినే పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నానని నాకు అర్థమైంది. నా అసలైన అభిరుచిని నేను మిస్ అవుతున్నానని ఒక అపరిచితుడు నాకు గుర్తుచేశాడు"
- ఝంకార్ మహబూబ్
మహమ్మారి కాలంలో అనూహ్య వృద్ధి
చివరకు బోధనకే కట్టుబడి ఉండాలని నిర్ణయించుకుని 'ప్రోగ్రామింగ్ హీరో'ను సృష్టించారు. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మొదట ఆంగ్లంలో దీనిని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో తనకున్న గుర్తింపును ఉపయోగించుకుని, కోవిడ్ మహమ్మారి రాకముందు బెంగాలీ భాషలో కూడా ప్రారంభించారు. ఇతర రంగాలకు భిన్నంగా, మహమ్మారి కాలంలో ఈ వేదిక అనూహ్య వృద్ధిని సాధించింది. ఈ యాప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 10 లక్షల (1 మిలియన్) సార్లు డౌన్లోడ్లు పొంది, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో 4.8 స్టార్ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది. వెబ్సైట్లో కేవలం వెబ్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే నేర్చుకోగలరు, కానీ యాప్లో ఒక సరదా గేమ్ ఆడుతున్నట్లుగా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తారు. నిపుణులైన మెంటార్ల ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోర్సు ధర 5,500 టాకాలు కాగా, మహమ్మారి దృష్ట్యా 1,000 టాకాల రాయితీ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 5,500 మంది విద్యార్థులు ఈ కోర్సులో చేరగా, కేవలం 33 శాతం మంది మాత్రమే పూర్తి చేశారు. "ఈ సంఖ్య పట్ల నేను సంతృప్తిగా లేను. ఎంతమంది చేరారన్నది మా లక్ష్యం కాదు. కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎంతమందికి ఉద్యోగం లభిస్తుందన్నదే మా ప్రధాన లక్ష్యం" అని ఝంకార్ స్పష్టం చేశారు.
విద్యార్థుల విజయగాథలు
సాధారణంగా ప్రోగ్రామింగ్ హీరో 24 గంటల్లోపు విద్యార్థుల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తుంది. నెమ్మదిగా అయినా కచ్చితంగా ఝంకార్ తన లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటున్నారు. ఇక్కడి విద్యార్థులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. ఈ కోర్సులు చాలా క్రమశిక్షణతో రూపొందించాయి. ముందే రికార్డ్ చేసిన తరగతులతో పాటు, విద్యార్థులకు బలమైన సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. "ఇంటర్నెట్లో చాలా సమాచారం అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి ఇంటరాక్టివ్ ప్లాట్ఫారమ్ మరొకటి లేదు. నాకు ప్రోగ్రామింగ్ గురించి తెలిసినప్పటికీ, దాని లోతైన అనువర్తనాలు తెలియక జాబ్ ఇంటర్వ్యూలలో వెనుకబడిపోయేవాడిని. ఇక్కడి కఠినమైన జాబ్ ఇంటర్వ్యూ తరగతులు నా సమస్యను పరిష్కరించాయి" అని అమెరికాలోని 'AITRADE, Inc' సంస్థలో బంగ్లాదేశ్ నుంచి పూర్తిస్థాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న అబూ సలేహ్ ఫైసల్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
యువతకు ఝంకార్ సందేశం
భవిష్యత్ ప్రోగ్రామర్లు కనీసం మూడున్నర నెలల పాటు ప్రతిరోజు 6 నుంచి 10 గంటల సమయాన్ని కోడింగ్ నేర్చుకోవడానికి కేటాయించాలని ఝంకార్ సూచించారు. ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 20,000 మంది కంప్యూటర్ సైన్స్ (సీఎస్ఈ) గ్రాడ్యుయేట్లు బయటకు వస్తున్నప్పటికీ, కేవలం 20 శాతం మంది మాత్రమే ఉద్యోగ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతున్నారని, పాత విద్యా ప్రణాళికే ఇందుకు కారణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిన్న, మధ్యతరహా కంపెనీలు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి వివిధ దేశాల నుంచి నిపుణులను నియమించుకుంటున్నాయి. అందుకే మన యువత పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగాలలో స్థిరపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. కోడింగ్ ఒక సరదా ప్రక్రియ. అందుకే ప్రజలు దానిని మనస్ఫూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. కేవలం ప్రోగ్రామింగ్ హీరో నుంచే నేర్చుకోవాలనే నిబంధన ఏమీ లేదు, వారు ఈ రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదగాలన్నదే నా ఆశయం" అని అన్నారు. తన పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగం చేస్తూనే, తన కల కోసం వారానికి 60 గంటల పాటు ప్రోగ్రామింగ్ హీరో కోసం పనిచేస్తున్నారు ఝంకార్.
'హువాంగ్కు మళ్లీ CEO పోస్ట్ ఇవ్వాల్సిందే'- ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు- రేసులో ముగ్గురు భారతీయులు!