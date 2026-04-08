అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక చైనా హస్తం- 26 ఫోన్ కాల్స్ చేసిన బీజీంగ్!

అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య సీజ్​ఫైర్​లో చైనా కీలక పాత్ర- కానీ అధికార ప్రకటనలో చైనా పేరు ఎత్తని ట్రంప్- ఈ పరిణాణంలో చైనా పాత్ర ఉన్నట్లు పేర్కొన్న అంతర్జాతీయ మీడియా

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping
US President Donald Trump and China's President Xi Jinping (AFP)
Published : April 8, 2026 at 4:13 PM IST

Player Behind US Iran Ceasefire : అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో పాకిస్థాన్‌ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అధికారికంగా చెబుతున్నా అసలు కథ వేరే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో చైనా హస్తం ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు తెలిపాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి మౌనంగా ఉన్న బీజింగ్‌ ఇరాన్‌పై ఏ విధమైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది? చివరి నిమిషంలో చైనా ఎందుకు రంగంలోకి దిగింది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ కుదరడం వెనుక చైనా హస్తం కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంతోనే ఈ ఒప్పందం జరిగిందని అమెరికా అధికారికంగా ప్రకటించినా తెర వెనుక బీజింగ్‌ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు కూడా ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. వాస్తవానికి ఇరాన్‌తో చైనాకు బలమైన వాణిజ్య సంబంధాలు ఉన్నాయి. అమెరికా ఆంక్షలను లెక్క చేయకుండా ఇరాన్ ముడి చమురు, సహజ వాయువుల్లో సింహభాగాన్ని గత కొన్నేళ్లుగా చైనాయే కొంటోంది. అందుకే ఇరాన్‌తో తాము జరుపుతున్న చర్చలకు సహకారాన్ని అందించాలని చైనాను పాక్ కోరింది.

దీనికి ఈ నెల(ఏప్రిల్) ఆరంభంలోనే చైనా సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేలా ఇరాన్‌ను ఒప్పించడానికి తెర వెనుక చైనా చాలానే ప్రయత్నాలు చేసిందని సమాచారం. వీటి ఫలితంగా ట్రంప్ విధించిన డెడ్‌లైన్ (ఏప్రిల్ 7న రాత్రి 8 గంటల)కు కొన్ని గంటల ముందే, అమెరికా -ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. దీనికి 'ఇస్లామాబాద్ అకార్డ్స్' అనే పేరును పెట్టారు.

చైనా వల్లే డీల్ : ఇవిగో నిదర్శనాలు
• చైనా వల్లే ఇరాన్‌తో డీల్ కుదిరిందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీడియా ఎదుటే ఒప్పుకున్నారు. చర్చల దిశగా ఇరాన్‌పై ఒత్తిడిని పెంచడంలో చైనా పాత్ర ఉందా? అని ట్రంప్‌ను మీడియా ప్రశ్నించగా, 'అవును నేను విన్నాను' అని ఆయన బదులిచ్చారు. అయితే ఇరాన్‌తో సీజ్ ఫైర్‌పై ట్రంప్ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో చైనా ప్రస్తావన లేదు. చైనాను తనతో సమానమైన శాంతి దూతగా గుర్తించడం ఇష్టం లేకే ట్రంప్‌ ఈ వ్యూహాన్ని పన్నారని నిపుణులు అంటున్నారు.

• ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న సైనిక ఘర్షణ పూర్తిస్థాయి యుద్ధంగా మారుతున్న తరుణంలో మొదట్లో పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్టు వంటి మిత్రదేశాల ద్వారా శాంతి చర్చలకు చైనా యత్నించింది. అయితే, ఇరాన్‌కు ట్రంప్ విధించిన ఏప్రిల్ 7 డెడ్‌లైన్ గడువు సమీపిస్తుండటంతో, నేరుగా చైనాయే రంగంలోకి దిగింది. ఇరాన్‌తో చైనా సంప్రదింపులు జరిపి కాల్పుల విరమణకు ఒప్పించిందని ఇద్దరు చైనా అధికారులు చెప్పారంటూ ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. అయితే దీనిపై చైనా విదేశాంగ శాఖ ఇంకా స్పందించలేదు.

• ఏప్రిల్ 7న ఉదయం చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, రష్యా, గల్ఫ్ దేశాలతో 26 సార్లు ఫోన్ కాల్‌లో సంభాషించినట్లు చైనా ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలోని చైనా ప్రత్యేక రాయబారి కూడా ఈ చర్చల్లో కీలక పాత్రను పోషించారని చెప్పారు.

• అమెరికా- ఇరాన్ సీజ్ ఫైర్ డీల్ కుదరడానికి కొన్ని గంటల ముందు చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి మావో నింగ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించడానికి అన్ని పక్షాలు నిజాయతీ, చిత్తశుద్దితో వ్యవహరించాలని ఆమె సూచించారు. ఈ సైనిక ఘర్షణ వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఇంధన భద్రతపై పడే ప్రతికూల ప్రభావాల గురించి చైనా తీవ్రమైన ఆందోళనతో ఉందన్నారు.

చర్చల కోసం ఇస్లామాబాద్‌కు రండి- అమెరికా, ఇరాన్‌లకు పాక్ పిలుపు
అమెరికా, ఇరాన్‌లు ఇస్లామాబాద్ వేదికగా శాంతిచర్చలకు రావాలని పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ బుధవారం ఆహ్వానించారు. ఆ రెండు దేశాలు, వాటి మిత్రపక్షాలతో కలిసి ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగే చర్చల్లో పాల్గొనవచ్చని ఆయన తెలిపారు. పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణను ఆపేందుకుగానూ తక్షణ కాల్పుల విరమణకు అన్ని పక్షాలు అంగీకారాన్ని తెలిపాయని షెహబాజ్ వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా లెబనాన్ సహా అన్నిచోట్లా కాల్పుల విరమణ వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందన్నారు. ఏప్రిల్ 10 నుంచి ఇస్లామాబాద్ నగరం వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ముఖాముఖిగా శాంతి చర్చలు జరుగుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అన్ని వివాదాలను పరిష్కరించే సమగ్ర ఒప్పందం కుదిరే దిశగా ఈ చర్చలు ఉంటాయని చెప్పారు. ఇస్లామాబాద్ చర్చల వల్ల పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి సుస్థిరతల సాధనకు ఊతం లభిస్తుందని పాక్ ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈమేరకు వివరాలతో సోషల్ మీడియా వేదికగా షెహబాజ్ షరీఫ్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.

చైనాకు లాభమేంటి?
నిశితంగా పరిశీలిస్తే, చైనా ఏది చేసినా దాని ప్రయోజనాల కోసమే చేస్తుంది. చైనా అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు దిగుమతిదారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇరాన్ యుద్ధం టైంలోనూ షాడో ఫ్లీట్‌ల (బీమా లేని పాత నౌకల) ద్వారా లక్షలాది బ్యారెళ్ల ఇరాన్ చమురును కొనుగోలు చేసింది. తద్వారా చమురు సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కింది. ఒకవేళ అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య పూర్తిస్థాయి యుద్ధం జరిగితే, చైనాకు ఇరాన్ చమురు ఎగుమతుల సప్లై పూర్తిగా ఆగిపోయేది. ఒకవేళ హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా ఆధీనంలోకి తీసుకొని ఉంటే, చైనా షాడో ఫ్లీట్‌లను అడ్డుకొని ఉండేది.

నికోలస్ మదురోను అమెరికా కిడ్నాప్ చేసినప్పటి నుంచి వెనెజువెలా చమురును పొందే అవకాశాన్ని చైనా కోల్పోయింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రరూపు దాలిస్తే చైనా ఇంధన భద్రతకు, ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతుంది. ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తువులను విక్రయించే చైనా సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. ఇరాన్‌తో సంప్రదింపుల మార్గాలను పాకిస్థాన్ సజీవంగా ఉంచగలిగినప్పటికీ, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రతా ఆందోళనలతో చైనా జోక్యం చేసుకున్నందు వల్లే డీల్ కుదిరింది.

ట్రంప్ చైనా టూర్‌కు సరిగ్గా నెల ముందే
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2026 మే 14, 15 తేదీల్లో చైనాలో పర్యటించనున్నారు. వాస్తవానికి ఈ పర్యటన మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరగాల్సింది. కానీ ఇరాన్‌తో యుద్ధం కారణంగా ట్రంప్ వాషింగ్టన్‌‌ నుంచి కదిలే ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది. దీంతో చైనా టూర్‌ను మే నెలకు ట్రంప్ వాయిదా వేసుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో భేటీ అయి వాణిజ్య పరమైన అంశాలు, తైవాన్ చుట్టూ ఉన్న ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ శాంతిపై ఆయన చర్చించనున్నారు. గత పదేళ్లలో (2017 తర్వాత) ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు చైనాలో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి. ట్రంప్ చైనా పర్యటనకు సరిగ్గా నెల రోజులు ముందే ఇరాన్‌తో అమెరికాకు సీజ్ ఫైర్ డీల్ కుదరడం గమనార్హం.

చైనాకు బదులుగా పాక్ హైలైట్ - ఎందుకు?
ఇరాన్‌తో అమెరికాకు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదర్చడంలో చైనాయే కీలక పాత్ర పోషించింది. కానీ చైనాను ఎక్కడా అమెరికా హైలైట్ చేయడం లేదు. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు వ్యూహాత్మకంగానే ఇలా చేస్తోందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. చైనాకు బదులుగా పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ పేర్లను అమెరికా ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే హైలైట్ చేస్తోంది. పాకిస్థాన్ లాంటి విశ్వసనీయ మధ్యవర్తి ద్వారా కాల్పుల విరమణను సాధించామని ట్రంప్ సర్కారు చెప్పుకుంటోంది. ఇందులో చైనా పాత్ర ఉందనేది అమెరికన్లకు తెలియకూడదని అమెరికా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. చర్చల కోసం చైనాపై ఆధారపడే స్థితికి అమెరికా సర్కారు చేరిందంటే, దాన్ని అమెరికన్లు బలహీనతగా భావిస్తారనే ఆందోళన ట్రంప్‌లో ఉంది.

పాక్ ప్రధాని 'డ్రాఫ్ట్' పోస్ట్‌పై ఎన్నో ప్రశ్నలు
"డ్రాఫ్ట్- ఎక్స్‌లో పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి సందేశం" అనే శీర్షికతో ఏప్రిల్ 8న పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ఒక ట్వీట్ చేశారు. అనుకోకుండా చేసిన ఈ పోస్ట్‌‌ను వెంటనే ఎడిట్ చేశారు. శీర్షికను మార్చారు. ఎక్స్‌లోని ఎడిట్ హిస్టరీ ఫీచర్ వల్ల ఈ పోస్ట్‌కు చెందిన ఒరిజినల్ వర్షన్ అందరికీ కనిపిస్తోంది. "అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ విధించిన డెడ్‌లైన్‌ను మరో రెండు వారాలు పొడిగించమని ఇరాన్ సోదరులు అభ్యర్థించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలని నేను వారిని కోరుతున్నాను" అని ఆ పోస్ట్‌లో ఉంది.

"డ్రాఫ్ట్ - ఎక్స్‌లో పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి సందేశం" అనే శీర్షికను బట్టి అమెరికా పంపిన మెసేజ్‌నే పాక్ ప్రధాని పోస్ట్ చేస్తున్నట్లు స్పష్టమైందని పలువురు పరిశీలకులు అంటున్నారు. పాక్ ఒక తటస్థ మధ్యవర్తిలా కాకుండా, అమెరికా చేతిలో కీలుబొమ్మలా వ్యవహరిస్తోందని చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి, పాక్ తటస్థతపై ఉన్న ప్రశ్నలే ఇరాన్‌ను ఇస్లామాబాద్‌తో నేరుగా చర్చలు జరపకుండా నిరోధించాయి. పాకిస్థాన్‌లోని దౌత్య వేదికలు అమెరికా సొంతమని గతంలో ఇరాన్ వ్యాఖ్యానించింది. తమతో బలమైన వాణిజ్య బంధాన్ని కలిగిన చైనా ఒత్తిడి వల్లే కాల్పుల విరమణకు, హర్మూజ్‌ను తెరవడానికి ఇరాన్ అంగీకరించిందని సమాచారం.

