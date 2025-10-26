'రేర్ ఎర్త్స్' అజెండా: కంబోడియా-థాయ్లాండ్ శాంతి ఒప్పందం వెనుక ట్రంప్ వ్యూహం అదేనా?
కంబోడియా- థాయ్లాండ్ శాంతి ఒప్పందం మాటున 'రేర్ ఎర్త్స్' డీల్స్- ఆసియాన్ సదస్సులో చక్రం తిప్పిన ట్రంప్- రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్పై 3 ఆసియాన్ దేశాలతో ఒప్పందాలు
Published : October 26, 2025 at 4:58 PM IST
The Rare Earth Agenda Of Trump : ఎట్టకేలకు కంబోడియా - థాయ్లాండ్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. ఆదివారం మలేషియాలోని కౌలలంపూర్ వేదికగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమక్షంలో ఇరుదేశాలు ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఇక ఇదే సమయంలో ఇంత కంటే కీలకమైన పరిణామం మరొకటి జరిగింది. అదేమిటంటే 'అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల' (రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్) సహకారం కోసం కంబోడియా, థాయ్లాండ్, మలేషియాలతో ట్రంప్ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నారు. తద్వారా ఈ విభాగంలో చైనా నుంచి ఎదురవుతున్న సవాల్ను ఎదుర్కొనే దిశగా అమెరికా పావులు కదిపింది. అరుదైన ఖనిజ వనరుల కోసం 'ఆసియాన్' దేశాలపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్న భారత్నూ ఖంగు తినిపించింది
ట్రంప్ అజెండా : 'రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్'
మలేషియాలో అక్టోబరు 26 నుంచి 28 వరకు 'ఆసియాన్' దేశాల సదస్సు జరగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సదస్సుకు కేంద్ర బిందువుగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారు. అన్ని దేశాలనూ ఒకేగాటన కట్టి గుడ్డిగా దిగుమతి సుంకాలను బాదుతున్న ట్రంప్కు అకస్మాత్తుగా 'ఆసియాన్' దేశాలపై ఇంత ప్రేమ ఎందుకొచ్చింది? ఎన్నో అంతర్జాతీయ సదస్సులకు డుమ్మా కొట్టిన అమెరికా ప్రెసిడెంట్, ఈ సదస్సుకు మాత్రం ఎందుకొచ్చారు? అనే దానిపై అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. ఆసియాన్ సదస్సుకు ట్రంప్ హాజరవడం వెనుక 'రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్' అజెండాయే ఉందని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంటున్నారు.
అమెరికా కంపెనీలకు పెద్ద గుడ్ న్యూస్
కంబోడియా - థాయ్లాండ్ శాంతి ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ పెద్దగా హైలైట్ చేస్తున్నప్పటికీ, అసలు విషయాన్ని పైకి చెప్పడం లేదని చెబుతున్నారు. కంబోడియా, థాయ్లాండ్, మలేషియాలలో అపారమైన రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని అమెరికా కంపెనీలకు విక్రయించేందుకు ఉద్దేశించిన ఒప్పందాలను ఆ మూడు దేశాలతో ట్రంప్ కుదుర్చుకున్నారు. ఈ అంశం అమెరికాలోని ఎలక్ట్రిక్ వాహన కంపెనీలు, సెమీ కండక్టర్ల కంపెనీలు, రక్షణ రంగ కంపెనీలకు పెద్ద గుడ్ న్యూస్ లాంటిది.
చైనా షాక్కు పర్యవసానం
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, సెమీ కండక్టర్లు, రక్షణ రంగ, గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలంటే అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలు కావాల్సిందేే. ఈ విభాగంలో ప్రస్తుతం ప్రపంచ రారాజుగా చైనా వెలుగొందుతోంది. ఏటా ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల్లో 70 శాతం చైనాలోనే రిఫైన్ (శుద్ధి) అవుతున్నాయి. గాలియం, జెర్మేనియం లాంటి ముఖ్యమైన లోహాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడంపై కఠిన నిబంధనలను చైనా ఇటీవలే అమల్లోకి తెచ్చింది. దీంతో అమెరికా కంపెనీలు భయాందోళనలకు గురయ్యాయి. ఓ వైపు చైనాపై ఒత్తిడిని పెంచుతూనే, మరోవైపు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ లభించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సిద్ధం చేయాలని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్కు మొరపెట్టుకున్నాయి. ఈ కారణం వల్లే రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ పుష్కలంగా లభించే ఆసియాన్ దేశాలపై అమెరికా కన్నుపడిందని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
శాంతి ఒప్పందం - రేర్ ఎర్త్ అజెండా
'ఆసియాన్' కూటమి దేశాల్లో వియత్నాం నుంచి థాయ్లాండ్, లావోస్, మలేషియా దాకా ఖనిజ వనరుల బెల్ట్ విస్తరించి ఉంది. ఈ బెల్ట్లో శాంతి వల్ల ఆ దేశాల కంటే అమెరికా కంపెనీలకే ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అందుకే ట్రంప్ ప్రత్యేక చొరవ చూపి మరీ కంబోడియా - థాయ్లాండ్ మధ్య శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదిర్చారు. ఈ అంశాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఆసియాన్ దేశాలతో అమెరికా బంధాన్ని బలోపేతం చేసే యత్నాలు చేస్తున్నారు. అమెరికాతో దోస్తీ చేస్తే అంతర్జాతీయ ఇమేజ్ పెరుగుతుందని, విదేశీ పెట్టుబడులు లభిస్తాయని ఆసియాన్ దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలతో ట్రంప్ చెబుతున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఆయా దేశాల్లోని రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ను అమెరికా కంపెనీలకు విక్రయించాలని కోరుతున్నారు.
థాయ్లాండ్, కంబోడియాలలోని వనరులపై కన్ను
థాయ్లాండ్, కంబోడియాలలో టిన్, టంగ్స్టన్, యాంటిమోనీ వంటి అరుదైన ఖనిజ వనరులు ఉన్నాయని అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) విభాగం గుర్తించింది. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం థాయ్లాండ్ను వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా చేసుకోవాలని 2024లోనే అమెరికా ఇంధన శాఖ నిర్ణయించింది. థాయ్లాండ్లోని లామ్ చాబాంగ్ ఓడరేవుకు సమీపంలోనే కంబోడియాలోని సిహనౌక్విల్లే సముద్ర తీరం ఉంటుంది. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సప్లై కోసం 'లామ్ చాబాంగ్ - సిహనౌక్విల్లే' సముద్ర మార్గాన్ని వినియోగించాలనే ప్లాన్తో అమెరికా ఉంది. తద్వారా ఈ విభాగంలో చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని అగ్రరాజ్యం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆసియాన్ దేశాలకు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా చైనా ఉంది. ఒకవేళ ఈ దేశాలు అమెరికాకు దగ్గరైతే, చైనాతో గ్యాప్ పెరిగే రిస్క్ ఉంటుంది. ఇక భారత్ సైతం ఆసియాన్ దేశాల నుంచి అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలను పొందాలనే యోచనతో ఉంది. అక్కడి వనరుల కోసం అమెరికా కూడా రంగంలోకి దిగడంతో, భారత్కు తీవ్ర పోటీ ఎదురుకానుంది.
