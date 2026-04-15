వీటో పవర్ కలిగిన శాశ్వత సభ్యదేశాలను పెంచాలి- భద్రతా మండలిలో నిజమైన సంస్కరణ అదే : భారత్
శాశ్వత సభ్యదేశాలను పెంచకుండా ఏ సంస్కరణ చేసినా వృధా- భద్రతా మండలిలో వ్యవస్థాగత అసమతుల్యత- అది ప్రస్తుత వాస్తవాలకు అనుగుణంగా లేదు- భద్రతా మండలిలో పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యలు
Published : April 15, 2026 at 10:16 AM IST
Reforms In UN Security Council : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలపై భారత్ మరోసారి గళం విప్పింది. భద్రతా మండలిలో వీటో అధికారం కలిగిన శాశ్వత సభ్య దేశాల సంఖ్యను పెంచకుండా ఏ సంస్కరణ చేసినా, ఆ సంస్థలో అసమతుల్యతలు, అసమానతలను కొనసాగించినట్టే అవుతుందని భారత్ స్పష్టం చేసింది. వీటో పవర్తో లేదా వీటో పవర్ లేకుండా భద్రతా మండలిలో ఒక కొత్త కేటగిరీని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అనేది, దీనిపై ఇప్పటికే విస్తృత అభిప్రాయాలున్న చర్చను మరింత సంక్లిష్టంగా మారుస్తుందని తెలిపింది. భద్రతా మండలిలో ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేషన్స్ (IGN) సమావేశం వేదికగా ఐరాసలోని భారత్ శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
2 అంశాల వల్లే మండలిలో అసమతుల్యత
"ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో వ్యవస్థాగత అసమతుల్యత ఉంది. చాలా దేశాలకు అందులో ఆమోదయోగ్యత కానీ, ప్రాతినిధ్యం కానీ లేదు. వీలైనన్ని ఎక్కువ దేశాలకు సభ్యత్వం లేకపోవడం, వాటికి వీటో పవర్ లేకపోవడం అనే 2 అంశాలు భద్రతా మండలిలో వ్యవస్థాగత అసమతుల్యతకు దారి తీస్తున్నాయి. అందుకే భద్రతా మండలిని సంస్కరించాలని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కోరుతున్నాయి. 80 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటైన ఐరాస భద్రతా మండలి ప్రస్తుత భౌగోళిక, రాజకీయ వాస్తవాలకు అనుగుణంగా లేదు. ఇప్పటి అవసరాలను అది తీర్చలేకపోతోంది. భద్రతా మండలిలో చివరిసారిగా 1960లో ఒకే ఒక సంస్కరణ జరిగింది. అప్పట్లోనే తాత్కాలిక సభ్య దేశాల కేటగిరీని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దానివల్ల వీటో పవర్ కలిగిన దేశాల శక్తి మరింత పెరిగింది. దీన్ని పోల్చి చూస్తే, భద్రతా మండలిలో వీటో అధికారం కలిగిన శాశ్వత సభ్యదేశాలు, వీటో పవర్ లేని తాత్కాలిక సభ్యదేశాల నిష్పత్తి 5:6గా ఉండేది. ఆ తర్వాత వీటో పవర్ కలిగిన దేశాలకు ప్రయోజనం చేకూరేలా ఈ నిష్పత్తిని 5:10కి సవరించారు. వీటో పవర్ కలిగిన శాశ్వత సభ్యదేశాల సంఖ్యను పెంచకుండా చేపట్టే ఏ సంస్కరణ అయినా ఈ నిష్పత్తిని మరింత దిగజారుస్తుంది. తద్వారా ఇప్పటికే ఉన్న అసమతుల్యతలు, అసమానతలు ఇంకా పెరుగుతాయి" అని పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.