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'సింధు జలాల విషయంలో భారత్‌తో యుద్ధానికైనా సిద్ధం'- పాక్ రక్షణ మంత్రి ప్రగల్భాలు

సింధు జలాల ఒప్పందం నేపథ్యంలో భారత్‌పై యుద్ధ హెచ్చరికలు చేసిన పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి- నీటి సరఫరాను అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు జరిగితే సైనిక చర్యలను పరిశీలిస్తామని వ్యాఖ్య

Pakistan On India War
Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 7:41 AM IST

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Pakistan On India War : సింధు జలాల వివాదం మరోసారి భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. పాకిస్థాన్ నీటి భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లిందని భావిస్తే భారత్‌పై యుద్ధానికి కూడా వెనుకాడబోమని ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ హెచ్చరించారు. నీటి అంశం తమ దేశ జాతీయ భద్రతలో కీలక భాగమని పేర్కొన్నారు. నీటి సరఫరాను అడ్డుకునే విధంగా భారత్ వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోందని తమకు అనిపిస్తే, సైనిక చర్యలపై కూడా ఆలోచిస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ మీడియా సంస్థ ఏఆర్​వై న్యూస్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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PAKISTAN ON INDIA WAR
PAKISTAN ON INDUS WATER
PAKISTAN ON INDIA WAR

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