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ఇండోనేసియాలో IIM బెంగళూరు క్యాంపస్- మోదీ చేతులు మీదుగా​ ప్రారంభం: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​

ఇండోనేసియాలోని సింఘసారి సెజ్‌లో ఐఐఎం బెంగళూరు క్యాంపస్‌ ఏర్పాటు- భారత సంస్కృతి, విద్యను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింపజేయడమే లక్ష్యం!

Union Education Minister Dharmendra Pradhan
Union Education Minister Dharmendra Pradhan (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 5:02 PM IST

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IIM Bangalore Campus In Indonesia : ప్రధాని మోదీ ఇండోనేసియాలో పర్యటిస్తున్న క్రమంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇండోనేసియాలోని సింఘసారి సెజ్‌లో ఐఐఎం బెంగళూరు క్యాంపస్‌ను ప్రధాని మోదీ, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రభువో ప్రారంభించారని తెలిపారు. భారత సంస్కృతి, విద్యను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింపజేయడంలో ఈ నిర్ణయం మైలురాయిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో మరిన్ని నిర్ణయాలు, ఒప్పందాలు జరిగినట్లు తెలిపారు.

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IIM BANGALORE LAUNCH IN INDONESIA
IIM BANGALORE CAMPUS IN INDONESIA

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