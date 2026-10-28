అమెరికా దాడుల్లో దెబ్బతిన్న అణు కేంద్రాలను రిపేర్ చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించలేదు : IAEA చీఫ్ రఫెల్
ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై జరిగిన దాడుల గురించి ఐఏఈఏ చీఫ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. యూఎస్ సైనిక దాడుల్లో ధ్వంసమైన తమ అణు కేంద్రాలను పునర్నిర్మించడానికి ఇరాన్ ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేయలేదని పేర్కొన్నారు.
Published : October 28, 2026 at 9:58 AM IST
IAEA Chief on Iran : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సైనిక దాడుల్లో దెబ్బతిన్న తమ అణు కేంద్రాలను మరమ్మతులు, పునరుద్ధరణకు ఇరాన్ ప్రయత్నించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని ఐక్యరాజ్యసమితి అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) చీఫ్ రఫెల్ గ్రోస్సీ అన్నారు. అయితే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో దెబ్బతిన్న అణు కేంద్రాలను తనిఖీ చేయడానికి ఇరాన్ తమ ఇన్స్పెక్టర్లకు అనుమతిని ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలిపాారు. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి సమావేశంలో ఐఏఈఏ అధిపతి రాఫెల్ గ్రోస్సీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై గతేడాది జూన్లో అమెరికా జరిపిన దాడులు ఆ దేశ అణు కార్యక్రమాన్ని తుడిచిపెట్టాయని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదే పదే పునరుద్ఘాటిస్తున్న సమయంలో ఐఏఈఏ అధిపతి గ్రోస్సీ ఈ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం.
"అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల వల్ల ధ్వంసమైన అణు కేంద్రాలను పునర్నిర్మించడానికి లేదా రిపేర్ చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించిందనడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. అయితే దెబ్బతిన్న అణు కేంద్రాలను స్వయంగా పరిశీలించేందుకు మా ఇన్స్పెక్టర్లకు ఇరాన్ అనుమతి ఇవ్వాలి. ఇన్స్పెక్టర్లకు ప్రవేశం లేకపోవడం వల్ల, ఇరాన్ తన అణ్వాయుధాలను వేరే ప్రాంతాలకు తరలించిందా లేదా అనే విషయాన్ని నిర్ధరించలేకపోతున్నాం." అని రఫెల్ గ్రోస్సీ అభిప్రాయపడ్డారు.
వైట్హౌస్ నుంచి నో రిప్లై
కాగా, ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై తమ దేశం జరిపిన దాడులను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలు వేదికల్లో పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్తో అమెరికా యుద్ధానికి దిగడానికి గల ప్రధాన కారణాల్లో టెహ్రాన్ అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేసే సామర్థ్యాన్ని నిరోధించడమేనని అన్నారు. గతేడాది జూన్లోనే అమెరికా జరిపిన దాడులు ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేశాయని తెలిపారు. కాగా, వచ్చే వారం జరగబోయే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో రిపబ్లికన్లకు ఒక ప్రతికూలతగా మారిన ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల కలిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని ట్రంప్ నిరంతరం తక్కువ చేసి చూపుతున్నారు. అయితే, అణు ఆయుధాలు కలిగిన ఇరాన్ను నిరోధించడం కోసం ఇంధన ధరలు పెరిగినా భరించడం మంచిదేనని వాదిస్తున్నారు. కాగా, ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై జరిగిన దాడుల గురించి ఐఏఈఏ చీఫ్ రఫెస్ గ్రోస్సీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించమని వైట్హౌస్ను మంగళవారం కోరగా, శ్వేతసౌధం నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు.
అడ్డుకోవడానికి యత్నించిన రష్యా, చైనా
మరోవైపు, తమ అణు కార్యక్రమం పూర్తిగా శాంతియుతమైనదని ఇరాన్ చెబుతోంది. అయితే ఆ దేశం వద్ద 60శాతం స్వచ్ఛతతో కూడిన 440.9 కిలోగ్రాముల (972 పౌండ్లు) యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయని ఐఏఈఏ అంటోంది. అణ్వాయుధాల తయారీకి అవసరమయ్యే 90శాతం స్వచ్ఛత స్థాయిని చేరుకోవడానికి అతి దగ్గర్లోనే ఉందని పేర్కొంటోంది. అణు నిరాయుధీకరణ ఒప్పందాన్ని పాటించడంలో ఇరాన్ విఫలమవడంతో ఐఏఈఏ ఈ అంశాన్ని ఐరాస భద్రతా మండలికి నివేదించింది. ఆ తర్వాత బహ్రెయిన్, డెన్మార్క్, లాట్వియా, ఫ్రాన్స్, యూకే, అమెరికా మంగళవారం ఐరాస సమావేశానికి పిలుపునిచ్చాయి. ఇరాన్ మిత్రదేశాలైన రష్యా, చైనా ఈ సమావేశాన్ని అడ్డుకోవడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశాయి.
'ఇరాన్ ప్రజలపై అమెరికా యద్ధ నేరాలకు పాల్పడుతోంది'
మరోవైపు, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడుల తర్వాత ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి మౌనం వహించడంపై ఐరాసలో ఇరాన్ డిప్యూటీ అంబాసిడర్ గులామ్ హుస్సేన్ దర్జీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేస్తున్నది దురాక్రమణపూరితమైన యుద్ధమని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, ఇరాన్ ప్రజలపై అమెరికా యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. కాగా, ఇజ్రాయెల్ తన వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయని ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ ధ్రువీకరించలేదు.
ఇరాన్ ప్రతినిధి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఐరాసలో అమెరికా రాయబారి మైక్ వాల్ట్జ్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ఇరాన్ను ఒక క్రూరమైన నియంతృత్వం ఉన్న దేశంగా అభివర్ణించారు. అమెరికాపై ఇరాన్ చేస్తున్న అలుపెరుగని ఆరోపణలు తాము వింటూనే ఉన్నామని ఎద్దేవా చేశారు. కానీ ఈ రోజు ఇరాన్ తన భద్రతాపరమైన బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో నిరంతరం విఫలమవడానికి గల కారణంపై ఎలాంటి వివరణా ఇవ్వలేదన్నారు. ఐఏఈఏ ఇరాన్ను సమాధానాలు కోరిందని, ఇరాన్ ప్రతినిధి ఇప్పటికైనా కొన్ని జవాబులు ఇవ్వడం ప్రారంభించడం వివేకమంతమైన చర్య అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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