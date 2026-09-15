నిబంధనలను నిర్దేశించే చివరి తరం ఇదే కావచ్చు : ఐరాస
ఏఐ నియంత్రణపై ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్ హెచ్చరిక- ఈ అంశంపై ప్రపంచ దేశాల నేతలు, కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తలు కలిసి పనిచేయాలని సూచన
Published : September 15, 2026 at 7:02 AM IST
UN Secretary General AI Warning : కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) మానవాళికి ఒకవైపు సరికొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతున్నప్పటికీ, మరోవైపు పెను ముప్పుగా పరిణమిస్తోందని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్ హెచ్చరించారు. ఏఐ వినియోగంలో భద్రతను పాటించేలా ప్రపంచ దేశాల నేతలు, సాంకేతిక దిగ్గజ కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తలు తక్షణమే కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. సరైన నియంత్రణ లేకపోతే, ఈ సాంకేతికత సుస్థిర అభివృద్ధికి బదులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసమానతలను మరింత పెంచుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మనిషి, యంత్రాలు కలిసి సహజీవనం చేసే నిబంధనలను నిర్దేశించగల చివరి తరం బహుశా మనమే కావచ్చని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ప్రస్తుతం నియంత్రణ లేని ఏఐ వినియోగం సమాజంలోని అనేక సున్నితమైన రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని గుటెర్రస్ గుర్తుచేశారు. ముఖ్యంగా చిన్నారుల భద్రత, పర్యావరణ సమతుల్యత ప్రశ్నార్థకమవుతున్నాయని తెలిపారు. అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మానవ పర్యవేక్షణ కూడా సరిగ్గా లేకుండానే అత్యాధునిక ఆయుధ వ్యవస్థలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని, ఇది భవిష్యత్తులో ప్రపంచ శాంతికి ముప్పుగా మారుతుందని హెచ్చరించారు. ఏఐని బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించాలంటే ప్రభుత్వాలు ప్రైవేట్ కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తల మధ్య సమన్వయం అత్యంత అవసరమని గుటెర్రస్ స్పష్టం చేశారు.
“We may be the last generation able to set the terms on which humanity and machines coexist.”— United Nations (@UN) September 14, 2026
As Artificial Intelligence advances at an extraordinary pace, @antonioguterres has repeatedly stressed it must serve humanity and not the other way around.https://t.co/DU61dQS3rL pic.twitter.com/hiGwQtYkrZ
ఏఐ నియంత్రణ కేవలం కొద్దిమంది అగ్రరాజ్యాల చేతుల్లోనో, కొన్ని టెక్నాలజీ కంపెనీల గుప్పిట్లోనో ఉండకూడదని గుటెర్రస్ చెప్పారు. ప్రతి దేశానికీ ఇందులో తగిన స్థానం ఉండాలని, భవిష్యత్తులో కుదిరే ఏ అంతర్జాతీయ ఒప్పందమైనా ప్రపంచ విశ్వసనీయతను ఇమడ్చుకునేలా, ప్రాథమికంగా భద్రతకు పెద్దపీట వేసేలా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఏఐ టెక్నాలజీకి కేవలం ఆలోచనా శక్తి మాత్రమే కాకుండా, భౌతికంగా భూమి, నీరు, విపరీతమైన విద్యుత్ అవసరమని గుటెర్రస్ గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం ఏఐ వెనుక ఉన్న డేటా సెంటర్లు ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని అనేక చిన్న దేశాల కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ను వినియోగిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
2030 నాటికి ప్రపంచంలోని కేవలం ఐదు దేశాలు మినహా మిగిలిన అన్ని దేశాల కంటే ఎక్కువ విద్యుత్ను ఏఐ డేటా సెంటర్ల కోసం వినియోగించే అవకాశం ఉంది. అలాగే, సబ్-సహారా ఆఫ్రికాలోని 1.3 బిలియన్ (130 కోట్లు) ప్రజల ఏడాది అవసరాలకు సరిపడా తాగునీటిని ఈ డేటా సెంటర్ల నిర్వహణ కోసం ఒక్క సంవత్సరంలోనే వాడేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ పర్యావరణ ముప్పులు ముంచుకొస్తున్నప్పటికీ, తమ చుట్టూ పెరుగుతున్న ఈ భారీ మౌలిక సదుపాయాల వల్ల పర్యావరణంపై పడుతున్న దుష్ప్రభావాల గురించి స్థానిక ప్రజలకు తరచుగా కనీస సమాచారం కూడా అందడం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అందరి కోసం ఏఐ
ఏఐ వల్ల జరిగే నష్టాలను నివారించడానికి, ప్రయోజనాలను అందరికీ పంచడానికి నాలుగు కీలక రంగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని గుటెర్రస్ పిలుపునిచ్చారు. "మానవత్వం కోసం, మానవత్వంతో అందరి కోసం" అనే మూల సూత్రం ఆధారంగానే భవిష్యత్ ఏఐని నిర్మించాల్సిన బాధ్యత నేటి తరానిది అని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఇప్పటికైనా ప్రపంచ దేశాలు మేల్కొని ఉమ్మడి కార్యాచరణను రూపొందించకపోతే, సాంకేతికత మానవాడినే శాసించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
హెచ్చరించిన నిపుణులు
గుటెర్రస్ కంటే ముందు కూడా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, టెక్నాలజీ దిగ్గజాలు ఏఐ నియంత్రణపై హెచ్చరించారు. గూగుల్ సంస్థలో కీలక బాధ్యతల నుంచి వైదొలగిన ప్రముఖ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ జెఫ్రీ హింటన్ ఏఐ వేగంగా అభివృద్ధి చెందితే మానవ నియంత్రణను తప్పించుకునే అవకాశం ఉందని, ఉద్యోగాలు పెద్ద ఎత్తున కోల్పోవడంతో పాటు తప్పుడు సమాచారం, ఆయుధీకరణ పెరిగిపోతుందని హెచ్చరించారు. టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ అయితే మొదటి నుంచి ఏఐ నియంత్రణ గురించి గట్టిగా గళం విప్పుతున్నారు. ఏఐ అనేది అణుబాంబు కంటే ప్రమాదకరమని, భవిష్యత్తులో ఇది మానవాళి ఉనికికే ముప్పుగా మారుతుందని ఆయన పలుసార్లు హెచ్చరించారు. ఓపెన్ఏఐ సీఈఓ అయిన సామ్ ఆల్ట్మాన్ స్వయంగా చాట్జీపీటీని సృష్టించినప్పటికీ, ఏఐ భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వాల జోక్యం, అంతర్జాతీయ నియంత్రణ ఉండాలని కోరారు. తప్పుదారి పట్టిన ఏఐ వ్యవస్థలు సమాజానికి పెను నష్టం చేకూరుస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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