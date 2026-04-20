ఇరాన్ సైన్యం, దౌత్యంపై అతివాద ఐఆర్జీసీకి పట్టు- అరాగ్చీ లాంటి మితవాదులకు చెక్
ఇరాన్లో చక్రం తిప్పుతున్న ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది- సైనిక, దౌత్యపరమైన నిర్ణయాల్లో కీలక పాత్ర విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ లాంటి వారిపై మితవాద ముద్ర- ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంలోనూ ఐఆర్జీసీ మనిషి
Published : April 20, 2026 at 10:32 AM IST
IRGC Grip On Irans Military : ఇరాన్ సైన్యంతో పాటు దౌత్య చర్చల బృందాలపై అతివాద ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) పట్టును సాధించారా? వాళ్లు మితవాదులను పక్కకు పెట్టారా ? అంటే ఔను అనే విశ్లేషణలే వినిపిస్తున్నాయని ప్రముఖ అమెరికా మీడియా సంస్థ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. దీని ప్రకారం, గత వారాంతంలో (ఏప్రిల్ 18-19) ఐఆర్జీసీ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది, ఆయన సన్నిహితులు కలిసి ఇరాన్ సైనిక, దౌత్యపరమైన నిర్ణయాధికారాలను తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో అహ్మద్ వాహిదికి సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్, మాజీ ఇంటెలీజెన్స్ చీఫ్ హుస్సేన్ తాబ్ మద్దతు లభించినట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలను బట్టి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ వంటి మితవాద నాయకులను అహ్మద్ వాహిది వర్గం పక్కన పెట్టినట్లు తెలుస్తోందని అమెరికాలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ISW)కు చెందిన నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హర్మూజ్పై నిర్ణయం అందుకే మారిపోయింది
అమెరికాతో చర్చలు, లెబనాన్ - ఇజ్రాయెల్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అనంతరం హర్మూజ్ జలసంధిని తాత్కాలికంగా తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ అంగీకరించారు. దీనిపై ఏప్రిల్ 17న మధ్యాహ్నం ఆయన ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా కొనసాగిస్తున్న వేళ, హర్మూజ్ను మూసివేసి ఉంచడమే సరైన ప్రతిఘటన అవుతుందని ఐఆర్జీసీ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది వాదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో హర్మూజ్ను పూర్తిగా తెరుస్తున్నామని అబ్బాస్ అరాగ్చీ ప్రకటించిన 24 గంటల్లోపే అతివాద ఐఆర్జీసీ సారథ్యంలోని ఇరాన్ మిలిటరీ కమాండ్ మరో కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా కొనసాగిస్తున్నందున, హర్మూజ్ను మళ్లీ మూసివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. మొత్తం మీద సైనిక, దౌత్య వ్యవహారాల్లో ఐఆర్జీసీ పైచేయిని సాధించడంతో ఇరాన్ అంతర్గత రాజకీయాల్లోనూ పెను మార్పులు సంభవించాయని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
ఐఆర్జీసీ ఆదేశాలు - హర్మూజ్లో ఆగడాలు
ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్, మాజీ ఇంటెలీజెన్స్ చీఫ్ హుస్సేన్ తయెబ్ల మద్దతుతో ప్రభావవంతమైన శక్తిగా ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది అవతరించినట్లు చెబుతున్నారు. వీరి మద్దతుతోనే హర్మూజ్ జలసంధితో ముడిపడిన అన్ని సైనిక వ్యవహారాలు, నౌకాదళంపై అహ్మద్ వాహిది పూర్తి పట్టును సాధించారని సమాచారం. ఆ తర్వాతే అతివాద ఐఆర్జీసీ ఆదేశాలతో హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో ఏప్రిల్ 18న ఇరాన్ నౌకాదళం రెచ్చిపోయింది. హర్మూజ్ను పూర్తిగా తెరిచామని ఏప్రిల్ 17న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ చేసిన ప్రకటన ఇంకా అమల్లో ఉందని చాలా దేశాల నౌకలు భావించాయి. ఈక్రమంలో ఏప్రిల్ 18న హర్మూజ్ మీదుగా వెళ్తున్న మూడు నౌకలకు కనీసం హెచ్చరిక సందేశాన్ని జారీ చేయకుండానే ఇరాన్ నౌకాదళం కాల్పులు జరిపింది. ఈవిధంగా కాల్పుల బారినపడిన వాటిలో రెండు భారతీయ నౌకలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఘటనపై భారత్ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తంచేసింది.
ఇరాన్ ప్రతినిధుల్లోనూ ఐఆర్జీసీ మనిషి
మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ మద్దతుతో ఇరాన్ దౌత్య వ్యవహారాలపైనా ఐఆర్జీసీ అతివాదులు పట్టును పెంచుకున్నారు. అదెలా అంటే, ఏప్రిల్ 10, 11 తేదీల్లో అమెరికాతో చర్చల కోసం పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్కు వెళ్లిన ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంలో మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ కూడా ఉన్నారు. అయితేే మీడియాలో కేవలం ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చిల పేర్లే హైలైట్ అయ్యాయి. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ ఆదేశాలకు లోబడి చర్చలు జరిపేలా ఇరాన్ ప్రతినిధులను పర్యవేక్షించేందుకే మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ ఇస్లామాబాద్కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ గతంలో ఐఆర్జీసీలోనూ పనిచేశారు. ఆ టైంలోనే ప్రస్తుత ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదితో ఆయనకు బలమైన సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి.
అరాగ్చీపై జోల్ఘాదర్ ఫిర్యాదు - బ్యాక్ టు టెహ్రాన్
ఇస్లామాబాద్లో అమెరికాతో తొలి విడత చర్చలు జరుగుతున్న వేళ ఇరాన్లో కీలక పరిణామాలు జరిగినట్లు అమెరికాలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ఐఎస్డబ్ల్యూ) పేర్కొంది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీపై ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది సహా పలువురు ఐఆర్జీసీ సీనియర్ లీడర్లకు మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ ఫిర్యాదు పంపారని తెలిపింది. హమాస్, హిజ్బుల్లా, ఖతాయబ్ హిజ్బుల్లా లాంటి మిలిటెంట్ గ్రూపులకు మద్దతును అందించడం ఆపాలనే అమెరికా ప్రతిపాదన విషయంలో అరాగ్చీ మెతక వైఖరితో స్పందించారని, ఈవిషయంలో అధికార పరిధిని ఆయన అతిక్రమించారని మహ్మద్ బాఘర్ జోల్ఘాదర్ ఆరోపించినట్లు సమాచారం. దీంతో వెంటనే టెహ్రాన్కు తిరిగి వచ్చేయాలని ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందానికి సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ సన్నిహితుడైన హుస్సేన్ తయెబ్ వర్గీయుల నుంచి ఆదేశాలు అందినట్లు తెలిసింది.
అమెరికాతో చర్చలకూ మంగళం
అమెరికాతో రెండో విడత చర్చలకు తాము హాజరు కావట్లేదని ఏప్రిల్ 19న (ఆదివారం) ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి నాసర్ కనాని ప్రకటించారు. ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా కొనసాగిస్తుండటం, ఆ దేశం అన్యాయమైన షరతులు పెడుతున్నందున చర్చలు జరపడంలో అర్థమే లేదన్నారు. అమెరికా - ఇరాన్ రెండో విడత చర్చలకు పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న తరుణంలో ఇరాన్ ఈ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా ప్రతినిధులు చర్చల కోసం ఇస్లామాబాద్ చేరుకున్నప్పటికీ, ఇరాన్ తన ప్రతినిధులను పంపకూడదని నిర్ణయించుకుంది. ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిది నేతృత్వంలోని అతివాదుల ఒత్తిడి ఉందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఐఆర్జీసీ అతివాదులు vs ట్రంప్ మొండి వైఖరి
ఇరాన్లో ప్రస్తుతంకి సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీతో పాటు ఐఆర్జీసీ చీఫ్ అహ్మద్ వాహిదియే కీలక నిర్ణయాలన్నీ తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అధికారిక నివాసంపై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేసిన నాటి నుంచి ముజ్తబా ఖమేనీ ఎవ్వరికీ కనిపించలేదు. ఫిబ్రవరి 28 తర్వాతి తొలినాళ్లలో ఇరాన్ నిర్ణయాల్లో విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి, పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అయితే మితవాదులు అనే ముద్ర వేసి వారి ప్రాధాన్యతను ఐఆర్జీసీ క్రమంగా తగ్గించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో ఇరాన్లోని అతివాద ఐఆర్జీసీ కమాండర్లు పదేపదే యుద్ధానికి సిద్ధమనే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. చివరకు ఇరాన్ దౌత్య వ్యవహారాలపైనా వాళ్లే పట్టును సాధించడంతో ఏం చేయాలో అమెరికాకు అంతుచిక్కడం లేదు. ఓ వైపు హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధం విషయంలో రాజీపడేది లేదంటున్న ఐఆర్జీసీ అతివాదులు, మరోవైపు ఇరాన్ ముట్టడిని కొనసాగిస్తా అంటున్న ట్రంప్ మధ్య అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, చమురు సప్లై నలిగిపోతోంది.