థాయ్లాండ్లో వరద బీభత్సం- 145 మంది మృతి
థాయ్లాండ్లో భారీ వర్షాలు- 145 మంది బలి- నిరాశ్రయులుగా మారిన వేలాది ప్రజలు
Published : November 28, 2025 at 4:48 PM IST
Thailand Floods : థాయ్లాండ్లో వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన అకాల వర్షాల కారణంగా వరదల పోటెత్తడం వల్ల మరణించినవారి సంఖ్య 145కి పెరిగింది. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భారీ వర్షాలు కారణంగా సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో థాయ్లాండ్ ప్రభుత్వం సాయుధ దళాలను సహాయక చర్యల కోసం కోసం రంగంలోకి దించింది. ఈ మేరకు థాయ్లాండ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
"దక్షిణ థాయ్లాండ్లో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో భారీ వరదలు పోటెత్తంతో ఇప్పటివరకు 145 మంది మరణించారు. ఆ ప్రాంతంలోని పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో నిరంతరాయంగా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. భారీ వర్షాలు కారణంగా సహాయక చర్యలకు విఘాతం కలుగుతోంది. ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను ఆర్మీ అధికారులు సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలిస్తున్నారు"అని థాయ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.
In Hat Yai, Songkhla, while recovery efforts are ongoing, many flood victims still lack basic necessities, as much of their property was destroyed by the floods. Government agencies, companies, rescue groups, and volunteers continue to distribute essential supplies to affected… pic.twitter.com/6Mr22Sehvc— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 28, 2025