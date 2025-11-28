ETV Bharat / international

థాయ్​లాండ్​లో వరద బీభత్సం- 145 మంది మృతి

థాయ్​లాండ్​లో​ భారీ వర్షాలు- 145 మంది బలి- నిరాశ్రయులుగా మారిన వేలాది ప్రజలు

Thailand Floods
Thailand Floods (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Thailand Floods : థాయ్​లాండ్​లో వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన అకాల వర్షాల కారణంగా వరదల పోటెత్తడం వల్ల మరణించినవారి సంఖ్య 145కి పెరిగింది. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భారీ వర్షాలు కారణంగా సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో థాయ్​లాండ్ ప్రభుత్వం సాయుధ దళాలను సహాయక చర్యల కోసం కోసం రంగంలోకి దించింది. ఈ మేరకు థాయ్​లాండ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

"దక్షిణ థాయ్​లాండ్​లో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో భారీ వరదలు పోటెత్తంతో ఇప్పటివరకు 145 మంది మరణించారు. ఆ ప్రాంతంలోని పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో నిరంతరాయంగా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. భారీ వర్షాలు కారణంగా సహాయక చర్యలకు విఘాతం కలుగుతోంది. ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను ఆర్మీ అధికారులు సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలిస్తున్నారు"అని థాయ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.

Thailand Floods
నీట మునిగిన నివాసాలు (Source : Associated Press)

TAGGED:

THAILAND FLOODS AFFECTED AREAS
THAILAND FLOODS DEATH TOLL
THAILAND FLOOD NEWS TODAY
THAILAND RAINY SEASON MONTHS
THAILAND FLOODS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.