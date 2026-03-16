చావును చూపిస్తున్న 'డెత్​ ఫెస్టివల్'​- అసలేంటిది? ఎక్కడ జరుగుతుంది?

బతికి ఉండగానే చావు అనుభూతి- డెత్ ఫెస్ట్​కు సందర్శకులతో పాటు పలు సంస్థలు హాజరు

Published : March 16, 2026 at 4:49 PM IST

Death Festival Thailand : మనలో చాలా మంది మరణానికి సంబంధించిన అంశం మాట్లాడితేనే అశుభంగా భావిస్తుంటారు. చావు మాట ఎత్తగానే ఆపేయమని చెబుతుంటారు. కానీ థాయిలాండ్​లో మాత్రం ఏకంగా బతికి ఉండగానే చావును చూసేస్తున్నారు. ఇదేంటి బతికుండగానే ఇదెలా సాధ్యమని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది చదివేయండి

థాయిలాండ్‌లో జరిగే డెత్ ఫెస్ట్ ప్రజలు మరణ పరిస్థితులు ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం చేస్తోంది. చాలా మందికి అసౌకర్యంగా భావిస్తున్న అంశాన్ని సాధారణమైన విషయంగా మారుస్తోంది. బౌద్ధమతం ప్రధాన బోధనల్లో ఒకటైన ఈ విధానం థాయిలాండ్ సంస్కృతిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో అనివార్యమైన జననం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం, మరణం గురించి అవగాహన కల్పిస్తోంది. బ్యాంకాక్ సమీపంలోని నోంతబురి ప్రావిన్స్‌లో ఈ వేడుకను వరుసగా రెండో ఏడాది నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక ప్రణాళిక, అంత్యక్రియల సేవలు, స్మారక ఆవిష్కరణల్లో పాల్గొనే నిపుణులు, సంస్థలు హాజరయ్యాయి.

శవపేటికలో పడుకున్న సందర్శకుడు (AP News)

ఈ ఫెస్ట్​ తనకు ఎంతగానో నచ్చిందని సంగ్డువాన్ అనే మహిళ తెలిపారు. తమ కుటుంబానికి మరణం అనే అంశం చాలా కష్టమైందని ఆమె పేర్కొన్నారు. కానీ, భర్తకు స్ట్రోక్, బంధువులకు క్యాన్సర్​ ఇలా 20 ఏళ్ల పాటు ఇంట్లోనే అనారోగ్యానికి గురైన వారిని చూశామని గుర్తు చేశారు. చివరకు వారిలో కొందరిని పోగొట్టుకోవడంతో మరణం అనే అంశం చాలా సాధారణంగా మారిపోయిందని చెప్పారు.

"నా కుటుంబానికి మరణం ఒకప్పుడు కష్టమైన అంశంగా ఉండేది. కానీ 20 సంవత్సరాలకు పైగా అనారోగ్యంతో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను, స్ట్రోక్‌తో బాధపడుతున్న నా భర్త, క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న బంధువులను చూసిన తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయాను. నేను అనేక మరణాలను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడినా ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాను. ఇది బాగా చనిపోవడం గురించి మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రస్తుత క్షణం, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మన జీవితాలను బాగా చూసుకోవడం గురించి చెబుతోంది."

--సంగ్డువాన్, సందర్శకురాలు

ఇది కేవలం మరణానికి సిద్ధం కావడమే కాకుండా చివరి రోజుల్లో జీవన నాణ్యతను కాపాడుకోవడంపైనా దృష్టి పెడతామని నిర్వహకులు వివరించారు. "మరణం అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ సంబంధించిన విషయం. ఇది కేవలం ఒక్క మీ గురించి మాత్రమే కాదు. మరణం ఎలా ఉంటుందో అని ఆలోచించే బదులు మనం వెళ్లినా బతికున్న వ్యక్తుల జీవితం ఎలా సులభతరం చేయాలో మనం ఆలోచించాలి." అని ప్రధాన నిర్వహకులు బాంగిఖాన్ అన్నారు.

శవపేటికలో కూర్చున్న సందర్శకురాలు (AP News)

శవపేటికలో పడుకునే టెస్ట్​ డై
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా టెస్ట్ డై అని పిలిచే ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తారు. ఇందులో సందర్శకులు వివిధ పరిమాణాలు, పలు రకాల శవపేటికల లోపల పడుకుని పైన పెట్టిన అద్దంలో తమను తాము చూసుకోవచ్చు. ఇది చాలా వింత అనుభూతిని ఇస్తుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు. ఇంకా ఈ ఫెస్ట్​లో పాల్గొన్న ఒక కంపెనీ సహజంగా భూమిలో కలిసేలా బయోడిగ్రేడబుల్ శవపేటికను ప్రదర్శించింది. పర్యావరణ అనుకూలంగా ఖననం చేయడానికి ఈ డిజైన్ రూపొందించినట్లు సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు జిరావన్ కుమ్సావో చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి మనిషి పట్టేలా శవపేటికను తీసుకువచ్చినప్పటికీ, ఈ కంపెనీ ప్రధానంగా పెంపుడు జంతువుల కోసం శవపేటికలను తయారు చేస్తోంది.

శవపేటికలో పడుకున్న సందర్శకుడు (AP News)

స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు నివాళులు అర్పించేలా డిజిటల్ స్పేస్​ను రూపొందించారు నోప్పాసవర్డ్ పన్యాజరే. కుటుంబ సభ్యుల జ్ఞాపకాలను కాపాడడం కోసం ఈ వేదిక రూపొందించానని తెలిపారు. కానీ చాలా మంది వినియోగదారులు తమ పెంపుడు జంతువుల కోసం స్మారక పేజీలను క్రియెట్​ చేయడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని తెలిపారు. "తమ వారికి నివాళులు చెప్పమంటూ చాలా మంది నాకు మెసేజ్ పంపారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనకు వారి పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన కథలు లేదా జ్ఞాపకాలను సేవ్​ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ప్రతి పెంపుడు జంతువు దాని యజమానులకు కుటుంబ సభ్యుడిలాగే ఉంటుంది." అని అన్నారు. ఇక్కడ ఫొటోలను సేవ్​ చేయడంతో పాటు ప్రియమైనవారి గురించి కథలను పంచుకోవచ్చు.

శవపేటికలో పడుకున్న సందర్శకుడు (AP News)

