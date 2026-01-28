ETV Bharat / international

H-1B వీసాలపై కీలక నిర్ణయం- ఏడాదిపాటు కొత్త దరఖాస్తులు నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు

టెక్సాస్‌ గవర్నర్‌ గ్రెగ్‌ అబోట్‌ కీలక నిర్ణయం- 2027 వరకు కొత్త హెచ్​-1బీ వీసా దరఖాస్తులు నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ

H-1B Visa Hiring Freeze
H-1B Visa Hiring Freeze (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 7:39 AM IST

H-1B Visa Hiring Freeze : ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగిన విదేశీయులను నియమించుకోవడానికి జారీ చేసే హెచ్​-1బీ వీసాపై అమెరికాలో మరో కొత్త నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చింది. టెక్సాస్‌ స్టేట్‌ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాల హెచ్‌-1బీ వీసా దరఖాస్తులను వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్‌ గ్రెగ్‌ అబోట్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇది 2027 మే 31 వరకు అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఫెడరల్‌ ప్రోగ్రాం దుర్వినియోగం అవుతోందని, అమెరికన్‌ ఉద్యోగాలు యూఎస్‌ కార్మికులకే చెందాలనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.

H1B VISA HIRING FREEZE
H1B VISA HIRING FREEZE

