గాలిలో ఎగిరే కారు లాంఛ్ చేసిన టెస్లా- రాకెట్ టెక్నాలజీతో సెకను లోపే వంద కిలోమీటర్ల వేగం!
విద్యుత్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం టెస్లా గాల్లో ఎగిరే కార్ల ఆలోచనకు సంబంధించి కీలక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. టెక్సాస్లోని స్పేస్ఎక్స్ కేంద్రంలో అత్యాధునిక విద్యుత్ కారు రోడ్స్టర్ను ప్రదర్శించింది.
Published : October 16, 2026 at 3:07 PM IST
Tesla Flying Roadster : గాలిలో ఎగిరే కార్లు అనగానే ఇందులో కొత్తేముందిలే అనిపించొచ్చు. కానీ టెస్లా సృష్టించిన ఓ అద్భుతాన్ని చూస్తే మాత్రం అందరి కళ్లు చెదరడం ఖాయం. అది విమానాల సాంకేతికతతో గాలిలోకి లేచే సాధారణ వాహనం కాదు. ఏకంగా స్పేస్ఎక్స్ రాకెట్ టెక్నాలజీతో రోడ్పై దూసుకెళ్లే కారు. సెకను కంటే తక్కువ సమయంలోనే వంద కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోవడం దాని ప్రత్యేకత. అంతవేగంలోనూ రోడ్డుపై ఏదైనా వాహనం అడ్డువస్తే బ్రేకులు వేయాల్సిన పనేలేదు. ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ వీరుడిలా గాల్లోకి జంప్ చేసి మరీ ప్రమాదాన్ని తప్పిస్తుంది. కారుకే గనక కుంగ్ఫూ వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపించే ఈ ఫ్లయింగ్ కారు విన్యాసాలను మీరు చూసేయండి.
గాలిలోకి ఎగిరి కాసేపు చక్కర్లు కొట్టి అత్యంత సురక్షితంగా నేలమీదకు
విద్యుత్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం టెస్లా గాల్లో ఎగిరే కార్ల ఆలోచనకు సంబంధించి కీలక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది. టెక్సాస్లోని స్పేస్ఎక్స్ కేంద్రంలో అత్యాధునిక విద్యుత్ కారు రోడ్స్టర్ను ప్రదర్శించింది. ఒక ఎత్తైన వాలు మార్గంలో ఈ కారు తలకిందులుగా ప్రయాణించడంతో పాటు ఒక్కసారిగా గాలిలోకి ఎగిరి కాసేపు చక్కర్లు కొట్టి అత్యంత సురక్షితంగా నేలమీదకు వాలింది. స్పేస్ఎక్స్ అభివృద్ధి చేసిన కోల్డ్-గ్యాస్ థ్రస్టర్ల సాంకేతికత సాయంతో ఈ కార్ గాలిలో విన్యాసాలు చేసింది.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
రోడ్స్టర్ కారు ఉత్పత్తిని 2028 నాటికి ప్రారంభించాలని లక్ష్యం
భవిష్యత్లో ఎగిరే కార్లు రాబోతున్నాయంటూ ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ పంచుకున్నారు. అయితే ఈ విన్యాసాలను పూర్తిగా నియంత్రిత వాతావరణంలో మాత్రమే నిర్వహించారు. సాధారణ రోడ్లపై ఈ కారు గాలిలోకి ఎగిరేందుకు భద్రతాపరమైన అనుమతులు ఇంకా లభించాల్సి ఉంది. 2017లో తొలిసారి ఈ కారు గురించి టెస్లా ప్రకటించింది. ఈ రోడ్స్టర్ కారు ఉత్పత్తిని 2028 నాటికి ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
గాల్లోకి లేచి వేరే చోట సురక్షితంగా ల్యాండ్
ఒక కారు ప్రయాణించే భౌతిక పరిమితులను బద్దలు కొడుతూ ఈ రోడ్స్టర్ను టెస్లా అభివృద్ధి చేసింది. తన రాకెట్ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్ సాంకేతికతను ఈ కారుతో జోడించారు. ముందు ఏదైనా వాహనం అడ్డువస్తే రెప్పపాటులోనే ఈ రోడ్స్టర్ గాల్లోకి లేచి వేరే చోట సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవుతోంది. ఫలితంగా భవిష్యత్లో ఈ తరహా కార్లతో రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కేవలం 0.81 సెకన్లలోనే 96 కిలోమీటర్ల వేగం
ఈ కారు వేగానికి సంబంధించి మరో ఆసక్తికర విషయం తెలిసింది. కేవలం 0.81 సెకన్లలో అంటే సెకండ్ కంటే తక్కువ సమయంలోనే 96 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుందని టెస్లా ప్రకటించింది. కారు వెనుక భాగంలో అమర్చిన స్పేస్ఎక్స్ థ్రస్టర్ ప్యాకేజీ వల్లే ఈ స్థాయి పికప్ను అందుకోవడం సాధ్యమవుతోంది. గరిష్టంగా గంటకు 370 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో దూసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ రోడ్స్టర్, భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన స్పోర్ట్స్ కారుగా రికార్డు సృష్టించనుంది. రోడ్స్టర్ నిజంగా భవిష్యత్ తరానికి చెందినది అయినప్పటికీ, అవి రోడ్లపై ఎగరడానికి మరికొంత సమయం పట్టవచ్చు.
రోడ్స్టర్ ఒక మల్టీ- మోడ్ ఫ్యాన్, గ్రౌండ్ సీలింగ్ సిస్టమ్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది డౌన్ఫోర్స్ జనరేటర్గా పనిచేస్తూ, వాహనం కింద నుంచి గాలిని బయటకు లాగుతుంది. ఇది వాహనం నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా దానిని తలక్రిందులుగా ఉంచడానికి తగినంత పీడనాన్ని అందిస్తుంది. పవర్డ్ ఫ్యాన్లు, యాక్టివ్ వింగ్స్ అన్ని పరిస్థితుల్లో ట్రాక్షన్, కార్నరింగ్ వేగాన్ని గరిష్ఠం చేస్తాయి. నెక్స్ట్-జెన్ స్టీర్-బై-వైర్ సిస్టమ్ వివిధ రహదారి పరిస్థితుల్లో అద్భుతంగా పనిచేస్తోంది. కారును కిందకు దించడానికి, సస్పెన్షన్ను మార్చడానికి ట్రాక్ మోడ్ను యాక్టివేట్ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ట్రాక్పై అవసరాన్ని బట్టి అధిక డౌన్ఫోర్స్ లేదా తక్కువ డ్రాగ్ మోడ్లను ఉపయోగించవచ్చు.
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