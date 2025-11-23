'ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో ఉన్నా ఉపేక్షించం'- భారత్ వాణిని ప్రతిబింబించేలా G20 ప్రకటన

ETV Bharat / international

G20 Summit Statement 2025
G20 Summit Statement 2025 (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 8:43 AM IST

G20 Summit Statement 2025 : ఉగ్రవాదంపై పోరు విషయంలో భారత్ వాణిని ప్రతిబింబించేలా జీ20 సదస్సు - 2025 ప్రకటన విడుదల చేసింది. అన్ని రూపాల్లోని, అన్నిరకాల ఉగ్రవాదాన్ని జీ20 సదస్సు ఖండించింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్‌బర్గ్‌‌ నగరం వేదికగా నవంబరు 22న మొదలైన జీ20 సదస్సు - 2025 ఆదివారం రాత్రి ముగియనుంది. ఈసారి సదస్సుకు ఆతిథ్యమిస్తున్న దక్షిణాఫ్రికా, జీ20 కూటమి తరఫున ఓ సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేసింది. కూటమి దేశాల్లో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను మెరుగుపర్చడంపై ఫోకస్ పెడతామని పేర్కొంది.

ప్రస్తుతానికి చాలా ఆఫ్రికా దేశాలు ఈ టెక్నాలజీ కోసం భారత్‌పైనే ఆధారపడుతున్నాయి. సురక్షితమైన, పారదర్శకమైన, విశ్వసనీయమైన, జవాబుదారీగా ఉండే డిజిటల్ - ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీలు, ఏఐ టెక్నాలజీలను అందుబాటులోకి తేవడంపై దృష్టి పెడతామని జీ20 దేశాలు పేర్కొన్నాయి. 2023లో భారత్‌లో, 2024లో బ్రెజిల్‌లో జరిగిన జీ20 సదస్సు తీర్మానాల నుంచే ఈ అంశాలను తీసుకున్నట్లు జీ20 ఆతిథ్య దేశం దక్షిణాఫ్రికా వెల్లడించింది. ఏఐ సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకునే విషయంలో కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని, దానితో ఏర్పడే ముప్పును తగ్గించే చర్యలను సైతం ఐక్యంగానే చేపడతామని తెలిపింది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఏఐ టెక్ విభాగాల్లో కలిసి పనిచేస్తే యావత్ ప్రపంచానికి మేలు జరుగుతుందని జీ20 సదస్సు ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. ఆ సాంకేతికత ఫలాలు అందరికీ సమంగా అందాలని పేర్కొంది. ఐక్యరాజ్యసమితి లాంటి అంతర్జాతీయ వేదికల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకూ సముచిత స్థానం దక్కాలని డిమాండ్ చేసింది.

భారత్ చూపిన బాటలో జీ20
"2023లో భారత్ ఏర్పాటుచేసిన ‘డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్’‌ను మళ్లీ అమల్లోకి తెస్తాం. కొయెలిషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిజైలియెంట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (సీడీఆర్ఐ) ద్వారా విపత్తు స్పందనపై కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. విపత్తులతో ముడిపడిన బీమా, రిస్క్, సహాయక ప్యాకేజీలు, విపత్తు బాండ్లు, బీమా గ్యారంటీ పథకాల అమలు విషయంలో జీ20 దేశాలు ఐక్యంగా ఉంటాయి. ఆహార భద్రత విషయంలో గతంలో భారత్ ప్రతిపాదించిన డెక్కన్ అత్యున్నత స్థాయి సూత్రాలను మా కూటమి అనుసరిస్తుంది. ఈదిశగానే మా ఆహార భద్రత కార్యాచరణ ఉంటుంది. ఆకలి నుంచి ప్రజలను విముక్తులను చేయడాన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా భావిస్తున్నాం. అందరిగా పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తాం. యుద్ధ సమయాల్లో శత్రుదేశాలకు ఆహార సరఫరాను అడ్డుకునే దుష్ట సంస్కృతిని మేం సమర్ధించం. ఆకలిని కూడా ఒక అస్త్రంగా ప్రయోగించడం భావ్యం కాదు. అది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు వ్యతిరేకమైన చర్య" అని జీ20 సదస్సు తెలిపింది.

ఇంధన భద్రతను పెంచాలి, పేదరికాన్ని తగ్గించాలి
"పర్యావరణ లక్ష్యాలు, అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఒక్కో దేశానికి ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను 2020లో సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన జీ20 సదస్సులో రూపొందించారు. కర్బన రహిత ఇంధన వనరుల దిశగా కూటమి దేశాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించే సూత్రాలను 2024లో బ్రెజిల్‌లో జరిగిన జీ20 సదస్సులో ప్రతిపాదించారు. ఆ కార్యాచరణను, సూత్రాలను అమల్లోకి తేవడంపై జీ20 దేశాలు ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇంధన భద్రత, పేదరికాన్ని తగ్గించడం, సామాజిక సుస్థిరత, సమానత్వం, స్వచ్ఛందంగా టెక్నాలజీ బదిలీ, ఆర్థిక సాధికారత వంటి వాటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. పారిస్ ఒప్పందంలోని పర్యావరణ లక్ష్యాలను జీ20 దేశాలు సాధించాలంటే మరిన్ని అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు అవసరం. ఇందుకోసం 2030 నాటికి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు దాదాపు 5.9 ట్రిలియన్ డాలర్లు కావాలి. పర్యావరణ మార్పులను ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకునే నిర్ణయాలు, చర్యల వల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి విఘాతం కలగకుండా జాగ్రత్తపడాలి" అని జీ20 ప్రకటనలో ప్రస్తావించారు.

అంతర్జాతీయ ఏఐ సహకారాన్ని ఐరాస పెంపొందించాలి
"మానవ హక్కులకు భంగం కలిగించని రీతిలో బాధ్యతాయుతంగా ఏఐ టెక్నాలజీ ఉండాలి. నైతిక విలువలతో, నిష్పక్షపాతంగా ఉండే ఏఐ ఈ ప్రపంచానికి కావాలి. ఏఐ డాటాకు భద్రత ఉండాలి. ఆ డాటాను నిర్వహించేందుకు పకడ్బందీ వ్యవస్థలు ఉండాలి. ఇతరత్రా అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పాటు ఐక్యరాజ్యసమితి కూడా ఏఐ టెక్నాలజీ విషయంలో కీలక పాత్ర పోషించాలి. అంతర్జాతీయ ఏఐ సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి ఐరాస చొరవ చూపాలి" అని జీ20 దేశాలు తెలిపాయి.

మహిళలు, బాలికల సాధికారతకు పెద్దపీట
"మహిళలు, బాలికల సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తాం. రాజకీయ, ఆర్థిక, ప్రజా జీవితాల్లో వారికి సమాన అవకాశాలను కల్పిస్తాం. ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తాం. మహిళలపై వివక్షకు తావు లేకుండా చేస్తాం. వారిపై హింస జరగకుండా ఆపేందుకు కఠిన చర్యలు చేపడతాం. ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌లలో మహిళలపై వేధింపులు జరిగితే ఉపేక్షించేది లేదు. మహిళలు శాంతిదూతల లాంటివారు అంటూ 30 ఏళ్ల క్రితం ఐక్యరాజ్యసమితి చేసిన బీజింగ్ డిక్లరేషన్​ను అమలుచేస్తాం. మహిళల అంశంపై ఈ ఏడాది అక్టోబరు 13,14 తేదీల్లో ప్రపంచ నేతల సమావేశాన్ని చైనా నిర్వహించడం ప్రశంసనీయం" అని జీ20 సదస్సు వెల్లడించింది.

