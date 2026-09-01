ఉగ్రవాదం ఎవరికీ వ్యూహాత్మక ఆస్తిగా ఉండకూడదు : SCO సదుస్సులో ప్రధాని మోదీ
బిష్కెక్లో జరుగుతున్న శిఖరాగ్ర సదుస్సులో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ- ఉగ్రవాద వ్యవస్థను సమూలంగా నిర్మూలించాలని పిలుపు
Published : September 1, 2026 at 12:15 PM IST
PM Modi On Terrorism : ఉగ్రవాదాన్ని ఏ దేశమూ తన వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకోరాదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన మొత్తం వ్యవస్థను సమూలంగా నిర్మూలించాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చడం, యువతను నియమించుకోవడం, తీవ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేయడం, అలాగే సురక్షిత స్థావరాలు కల్పించడం వంటి అంశాలన్నింటిపైనా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. కిర్గిజిస్థాన్ రాజధాని బిష్కెక్లో జరుగుతున్న 26వ షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సులో మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
" ప్రపంచ మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన సవాళ్లలో ఉగ్రవాదం ఒకటి. ఉగ్రవాదంపై పోరాటాన్ని కేవలం చర్య-ప్రతిచర్య అనే పరిమిత దృక్పథంతో చూడకూడదు. దాని మూలాలను గుర్తించి మొత్తం వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం అందించే వ్యవస్థలను అడ్డుకోవడంతో పాటు కొత్త వ్యక్తులను ఆకర్షించే ప్రక్రియను నిలువరించాలి. తీవ్రవాద భావజాల వ్యాప్తి, ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పించే ప్రాంతాలపైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఉగ్రవాదంపై పోరులో ఎలాంటి ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు తావులేదు. ఉగ్రవాదాన్ని తమ విధానానికి ఒక సాధనంగా ఉపయోగించే దేశాలు, అలాగే ఆశ్రయం, మద్దతు ఇచ్చే వాటికి స్పష్టమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఉగ్రవాదం ఎవరికీ వ్యూహాత్మక ఆస్తి కాదన్న విషయాన్ని ఆయా దేశాలకు తెలియజేయాలి"
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానిమంత్రి
Statement by Prime Minister Narendra Modi during the 26th SCO Summit-— ANI (@ANI) September 1, 2026
PM Modi says, "It is now time to move these three pillars beyond mere vision and translate them into concrete outcomes. The foremost requirement for this is peace and security. Terrorism remains a grave… pic.twitter.com/4TmoN6wMxl