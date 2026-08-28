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పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారితే నెతన్యాహును నరకానికి పంపుతాం: ఇరాన్​ బిగ్ వార్నింగ్

తమపై దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయన్న ఇరాన్- అమెరికా ఆర్థిక ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని వార్నింగ్- జియోనిస్ట్ పాలన అంతానికి రోజులు దగ్గరపడ్డాయని వ్యాఖ్య

Iran Warns US Israel
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 8:29 AM IST

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Iran Warns US Israel : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లకు ఇరాన్ మరోసారి తీవ్ర హెచ్చరిక చేసింది. తమపై దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని, అమెరికా ఆర్థిక ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా మండలి కార్యదర్శి మోహ్‌సెన్ రెజాయ్ అల్టిమేటం ఇచ్చారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారితే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును నరకానికి పంపుతామని హెచ్చరించారు. జియోనిస్ట్ పాలన అంతానికి రోజులు దగ్గరపడ్డాయని ఓ వార్తా ఛానల్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రెజాయ్‌ పేర్కొన్నారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడిని ఇరాన్ హత్య చేయబోతోందంటూ నెతన్యాహు తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తిచేశారని, దీంతో భయాందోళనలకు గురైన ట్రంప్ ఫుడ్ ట్రక్ వర్కర్‌లా తిరగాల్సి వచ్చిందని ఎద్దేవా చేశారు.

మరోవైపు, లెబనాన్‌పై కూడా ఇరాన్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. లెబనాన్‌లో ఆక్రమించిన ప్రాంతాల నుంచి ఇజ్రాయెల్ కచ్చితంగా వెనక్కి తగ్గాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. ఇదిలా ఉంటే ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఖతార్ దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసింది. ఖతార్ ప్రధాని మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ రెహ్మాన్ అల్ థానీ టెహ్రాన్‌లో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్‌తో సమావేశమయ్యారు.

TAGGED:

IRAN WARNING US
IRAN WARNS US ISRAEL

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