దిగ్బంధనం కొనసాగిస్తున్న అమెరికా - హర్మూజ్ విషయంలో ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గదా?
హర్మూజ్పై కొనసాగుతున్న అమెరికా దిగ్బంధనం- ఓడరేవుల ముట్టడిని ఆపేసిన తర్వాతే అమెరికాతో చర్చలు ఉంటాయని అంటున్న ఇరాన్
Published : April 30, 2026 at 9:56 AM IST
Iran Vs US On Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని తెరిచే విషయంలో తన ప్రతిపాదనలనే నెగ్గించుకోవాలనే పట్టుదలతో ఇరాన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. హర్మూజ్పై నియంత్రణను, అణు కార్యక్రమాన్ని వదులుకోవడానికి ఇరాన్ సుముఖంగా లేదని సమాచారం. అమెరికాలోని రక్షణ రంగ వ్యవహారాల అధ్యయన సంస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ (ఐఎస్డబ్ల్యూ) ఈమేరకు ఒక విశ్లేషణాత్మక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపేసిన తర్వాతే హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవడం, అణు కార్యక్రమంపై చర్చలు ఉంటాయనే తమ ప్రతిపాదనలకు కట్టుబడి ఉండాలని ఇరాన్ నాయకత్వం భావిస్తోందని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయానికి ఇరాన్ నాయకత్వంలోని అందరు అగ్రనేతల మద్దతు లభిస్తోందని తెలిపింది. ఈవిధంగా ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) అధిపతి అహ్మద్ వాహిది ప్రతిపాదించిన కఠిన వైఖరే చివరకు ఆధిపత్యాన్ని సాధించిందని ఐఎస్డబ్ల్యూ చెప్పింది.