ETV Bharat / international

దావోస్ వెళ్తున్న ట్రంప్ విమానంలో సాంకేతిక సమస్య- ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్

ట్రంప్ ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఫోర్స్‌ వన్ విమానంలో సాంకేతిక సమస్య - మేరీలాండ్‌లోని సైనిక స్థావరంలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్

Donald Trump Plane Emergency Landing
Donald Trump Plane Emergency Landing (Ap)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Donald Trump Plane Emergency Landing : అమెరికాఅధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఫోర్స్‌వన్ విమానంలో సాంకేతిక సమస్యతలెత్తింది.ఫలితంగాపైలట్లు విమానాన్ని మేరీలాండ్‌లోనిసైనిక స్థావరంలో ల్యాండ్చేశారు. ట్రంప్ స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్-2026లో పాల్గొనేందుకు విమానంలో బయలుదేరారు. అయితే, వాషింగ్టన్ సమీపంలోని జాయింట్ బేస్ ఆండ్ర్యూస్ నుంచి విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన కొద్దిసేపటికే పైలెట్లు సాంకేతిక లోపాన్ని గుర్తించినట్లు శ్వేతసౌధంప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్లివిట్ తెలిపారు. విమానంలో చిన్నస్థాయి ఎలక్ట్రికల్ సమస్య తలెత్తిందని, ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా విమానాన్ని తిరిగి జాయింట్ బేస్ ఆండ్ర్యూస్‌కు మళ్లించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనపై వైట్​ హౌస్ ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ కూడా స్పందించింది.

టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ సిబ్బంది చిన్న ఎలక్ట్రికల్ సమస్యను గుర్తించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా విమానం తిరిగి బేస్‌కు తిరిగి చేరుకుంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఆయన బృందం మరో విమానం ద్వారా స్విట్జర్లాండ్‌కు వెళ్తారు — వైట్ హౌస్ ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్

TAGGED:

TRUMP PLANE
PLANE EMERGENCY LANDING
TRUMP EMERGENCY LANDING
TRUMP PLANE EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.