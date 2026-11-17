అమెరికాలో బ్యాంకుల సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం- కారణమిదే!
US Banks Issue With Services : యూఎస్లో వినియోగదారులకు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవల్లో అంతరాయం కలుగుతోంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, చేజ్, జేపీమోర్గాన్, యూ.ఎస్. బ్యాంక్, వెల్స్ ఫార్గో, జెల్లేలపై ప్రభావం.
Published : November 17, 2026 at 9:08 AM IST
అమెరికాలోని పలు ప్రధాన బ్యాంకుల వ్యవస్థల్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో వినియోగదారులు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగించుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేయడం, ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయడంలో సమస్యలు వచ్చినట్లు డౌన్డిటెక్టర్కు పలువురు ఫిర్యాదు చేశారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, చేజ్, జేపీమోర్గాన్, యూఎస్ బ్యాంక్, వెల్స్ ఫార్గోతో పాటు డిజిటల్ చెల్లింపుల నెట్వర్క్ జెల్లే వినియోగదారులు కూడా ప్రభావితమైనట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
'ఇది సైబర్దాడి కాదు సాంకేతిక లోపమే'
ఈ అంతరాయానికి సైబర్దాడి కారణం కాదని చేజ్ బ్యాంక్ ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. తమ వ్యవస్థలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం వల్ల లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్లో జాప్యం జరుగుతోందని తెలిపింది. అయితే వినియోగదారులు తమ ఖాతాలు, నిధులను పూర్తిగా కోల్పోయే పరిస్థితి లేదని పేర్కొంది. సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సాంకేతిక బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ సమయంలో కొన్ని సేవలు అందుబాటులో లేవంటూ ఎర్రర్ సందేశాలు వస్తున్నాయని పలువురు చేజ్ కస్టమర్లు తెలిపారు. జేపీమోర్గాన్ చేజ్ ఆన్-ప్రిమైస్ హార్డ్వేర్ వ్యవస్థలోని సాఫ్ట్వేర్ బగ్ కారణంగా తాత్కాలిక సమస్య తలెత్తిందని ఆ బ్యాంక్ ప్రతినిధి జో ఎవాంజెలిస్టి తెలిపారు. ఇది సైబర్ సంబంధిత సమస్య కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ అంతరాయం ప్రధానంగా చేజ్ వినియోగదారులపై ప్రభావం చూపిందని, ఆ బ్యాంకుతో లావాదేవీలు జరిపే ఇతర ఆర్థిక సంస్థల కస్టమర్లు కూడా జాప్యాన్ని ఎదుర్కొని ఉండవచ్చని వివరించారు. ఇది మొత్తం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య కాదని పేర్కొన్నారు.
ఇతర బ్యాంకులపై ప్రభావం ఎంత?
సోమవారం తలెత్తిన సమస్యలతో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, సిటీగ్రూప్ వంటి ఇతర బ్యాంకుల సొంత సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదని సమాచారం. అయితే చేజ్తో లావాదేవీలు జరిపే సమయంలో కొంతమంది వినియోగదారులు జాప్యాన్ని ఎదుర్కొని ఉండవచ్చని వెల్లడైంది. యూఎస్ బ్యాంక్ ప్రతినిధి కూడా తమ వ్యవస్థలపై ఈ సమస్య నేరుగా ప్రభావం చూపలేదని తెలిపారు. అయితే మరో ఆర్థిక సంస్థతో జెల్లే ద్వారా నగదు పంపే లేదా స్వీకరించే వినియోగదారులకు లావాదేవీల్లో ఆలస్యం కావచ్చని పేర్కొన్నారు.
జెల్లే అనేది అమెరికాలోని ప్రధాన బ్యాంకులు తమ వినియోగదారులకు అందించే పీర్-టు-పీర్ డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థ. దీని ద్వారా స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు వేగంగా డబ్బు పంపుకోవచ్చు. ఈ నెట్వర్క్ యాజమాన్యం అరిజోనాకు చెందిన ఎర్లీ వార్నింగ్ సర్వీసెస్ చేతిలో ఉంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, క్యాపిటల్ వన్, జేపీమోర్గాన్ చేజ్, పీఎన్సీ బ్యాంక్, ట్రూయిస్ట్, యూఎస్ బ్యాంక్, వెల్స్ ఫార్గో వంటి ఆర్థిక సంస్థలు దీనిలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. జెల్లే నెట్వర్క్ మాత్రం పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోందని ఎర్లీ వార్నింగ్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధి తెలిపారు. కొన్ని ఆర్థిక సంస్థల్లో తలెత్తిన సమస్యల కారణంగా వాటి వినియోగదారులకు జెల్లే చెల్లింపులు ఆలస్యం కావచ్చని వివరించారు.
వరుసగా సాంకేతిక సమస్యలు
అమెరికాలో కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన వ్యవస్థల్లో ఇటీవల వరుసగా సాంకేతిక అంతరాయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గురువారం మైక్రోసాఫ్ట్ సేవల్లో ఏర్పడిన సమస్యతో ఔట్లుక్, టీమ్స్, ఏఐ అసిస్టెంట్ కోపైలట్ వంటి సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. ఆ తర్వాత శుక్రవారం విమానయాన నియంత్రణకు సంబంధించిన ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్ఏఏ) వ్యవస్థలోనూ సమస్య తలెత్తింది. దీంతో అమెరికాలో విమానాల రాకపోకలు కొన్ని గంటలపాటు నిలిచిపోయాయి. వారాంతంలోనూ విమాన ప్రయాణాలపై ప్రభావం పడింది. కాగా సోమవారం యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ కూడా సాంకేతిక సమస్యను ఎదుర్కొంది. దీంతో విమానాల బయలుదేరడంలో తాత్కాలిక ఆలస్యం ఏర్పడింది. విమానం బయలుదేరే సమయంలో దాని మొత్తం బరువును వివరించే ‘వెయిట్ అండ్ బ్యాలెన్స్’ తుది సమాచారం పైలట్లకు అందలేదు. ఈ కారణంగా విమాన సేవలకు ఆటంకం కలిగింది.
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