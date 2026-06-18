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సాంకేతికత వికేంద్రీకరణ జరిగినప్పుడే ప్రగతి సాధ్యం: పారిస్ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ

పారిస్‌లో జరిగిన 'వివాటెక్ 2026' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని- AIని 'ఆల్ ఇంక్లూసివ్'గా అభివర్ణించిన మోదీ- ప్రపంచంలో సగం ఆన్​లైన్​ లావాదేవీలు భారత్​లోనే జరుగుతున్నాయన్న వెల్లడి

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi (DD News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 7:26 PM IST

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PM MODI Talk On AI : సమాజంలోని చివరి వ్యక్తి వరకు సాంకేతికత అందినప్పుడే నిజమైన పురోగతి సాధ్యమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. టెక్నాలజీ కేవలం కొన్ని దేశాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అందరికీ దక్కాలని ఉద్ఘాటించారు. ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్‌లో జరుగుతున్న 'వివాటెక్-2026' గ్లోబల్ టెక్నాలజీ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. సాంకేతికత వికేంద్రీకరణ జరిగినప్పుడే సమాజంలో నిజమైన మార్పు సాధ్యమవుతుందన్నారు. గత దశాబ్ద కాలంలో భారత్‌ టెక్నాలజీ ఆధారంగా వేగవంతమైన పరివర్తనను సాధించిందని వివరించారు.

భారత్​లో విద్య, టెలిమెడిసిన్, వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సాంకేతికతను భారీ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న డిజిటల్ లావాదేవీల్లో సగానికి పైగా కేవలం భారత్‌లోనే జరుగుతున్నాయని మోదీ గుర్తుచేశారు. టెక్నాలజీ ద్వారా పారదర్శకతను పెంచి, అవినీతికి తావులేకుండా సేవలను నేరుగా ప్రజలకు చేరుస్తున్నామని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ)కి ప్రధాని మోదీ కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. భారత్​లో ఏఐ అంటే 'ఆల్ ఇంక్లూసివ్ (అందరినీ కలుపుకుపోయే సమ్మిళిత అభివృద్ధి)' అని పేర్కొన్నారు.

"గత దశాబ్ద కాలంగా భారత్‌ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా వేగవంతమైన పరివర్తన దిశగా పయనిస్తోంది. డిజిటల్ లావాదేవీలే తీసుకోండి. యూపీఐ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న రియల్-టైమ్ డిజిటల్ లావాదేవీల్లో సగం కేవలం భారత్‌లోనే జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు యూపీఐని ఫ్రాన్స్‌లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సాంకేతిక అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడే నిజమైన పురోగతి సాధ్యమవుతుంది. ఏఐనే ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ఏఐ మానవ జీవితాలను మెరుగుపర్చాలి. వృద్ధిని పెంచాలి. భూమిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలోనూ మనకు సహాయపడాలి" - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

భారత్- ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, ఇరు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, కొత్త పెట్టుబడులకు భారీగా మార్గం సుగమం చేస్తుందని మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

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PM MODI TALK ON AI
PM MODI TALK ON AI

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