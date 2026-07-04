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ఖమేనీ అంత్యక్రియలు : ఇరాన్ స్పీకర్, విదేశాంగ మంత్రి కన్నీటిపర్యంతం- హాజరైన భారత బృందం

ఇరాన్‌లో ప్రారంభమైన ఖమేనీ అంత్యక్రియలు- టెహ్రాన్‌లోని 'గ్రాండ్ మొసల్లా' ప్రార్థనా మైదానంలో అధికారిక వీడ్కోలు- భావోద్వేగానికి గురైన బాఘెర్ గాలిబాఫ్, అబ్బాస్ అరాగ్చీ

Ayatollah Khamenei Funeral
Ayatollah Khamenei Funeral (IranianStateMedia/IRIB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 6:50 AM IST

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Ayatollah Khamenei Funeral : ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ఇరాన్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఖమేనీ అంతిమ సంస్కారాలు ఆరురోజుల పాటు జరగనున్నాయి. టెహ్రాన్‌లోని 'గ్రాండ్ మొసల్లా' ప్రార్థనా మైదానంలో అధికారిక వీడ్కోలు కార్యక్రమం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ గాలిబాఫ్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తమ దివంగత నేతను స్మరించుకుంటూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఖమేనీ మరణం తర్వాత టెహ్రాన్‌లో జరుగుతున్న అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల సమావేశం ఇదేనని అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.

పశ్చిమాసియాలో గత కొన్ని నెలలుగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ అంత్యక్రియలకు ఇరాన్ భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. తమ సుప్రీం లీడర్‌ను సాగనంపే వేడుకకు అత్యున్నత స్థాయి రక్షణ, భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశామని టెహ్రాన్ గవర్నర్ మహ్మద్ సాదెగ్ మొతమదియాన్ తెలిపారు. మరోవైపు, ఖమేనీ అంతిమ యాత్ర ఇరాక్‌లోనూ కొనసాగనుంది.

అంత్యక్రియలకు భారత్ తరఫున హాజరు
ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు భారత్ తరఫున ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఇరాన్‌కు ఉన్న దౌత్యపరమైన సంబంధాల నేపథ్యంలో అంత్యక్రియలకు భారత్ తరఫున ఒక ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం హాజరైంది. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి పబిత్రా మార్గరీటా, బిహార్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్) సయ్యద్ అతా హస్నైన్ అంత్యక్రియలకు హాజరైనట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అలాగే, శుక్రవారం ఖమేనీ భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించారు.

భారత ప్రజల తరఫున వారు ఇరాన్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వానికి తమ తీవ్ర సానుభూతిని తెలియజేశారు. పశ్చిమాసియా ఘర్షణల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్ పౌరుల కుటుంబాల పట్ల గవర్నర్ హస్నైన్ ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటించారు. ఈ విషయంపై భారత్‌లోని ఇరాన్ ఎంబసీ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించింది. 'భారత ప్రతినిధులు ఇరాన్ అమరవీర నాయకుడు అయతుల్లా సయ్యద్ అలీ ఖమేనీకి ఘన నివాళులర్పించారు' అని చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు మెహబూబా ముఫ్తీ, కాంగ్రెస్ విదేశీ వ్యవహారాల విభాగం అధిపతి సల్మాన్ ఖుర్షీద్‌తో పాటు పలువురు భారతీయ ప్రతినిధులు నివాళులర్పించిన చిత్రాలను పంచుకుంది.

తరలివచ్చిన దేశాల అధినేతలు
ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు ఇరాన్‌తో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగిన రష్యా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ దిమిత్రి మెద్వెదేవ్ శుక్రవారం హాజరయ్యారు. ఆయనకు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మాసౌద్ పెజెష్కియాన్, విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్వాగతం పలికారు. తజికిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఎమోమాలి రెహమాన్, పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిమ్ మునీర్, ఇరాక్ అధ్యక్షుడు నిజార్ అమేది, అర్మేనియా ప్రధాని నికోల్ పాషిన్యాన్ ఖమేనీ అంతిమ సంస్కారాలకు హాజరయ్యారు. అలాగే, టర్కీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జెవ్డెట్ యిల్మాజ్, సౌదీ అరేబియా డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి వలీద్ ఎల్ ఖెరీజీ, నికరాగ్వా, కాంగో, బర్కినా ఫాసో విదేశాంగ మంత్రులు, ఇరాక్, అజర్‌బైజాన్, బంగ్లాదేశ్, ఉజ్బెకిస్థాన్, బెలారస్, కిర్గిజిస్థాన్ దేశాల పార్లమెంట్ స్పీకర్లు, ఈజిప్ట్ సెనేట్ ప్రెసిడెంట్, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ జనరల్ నూర్లాన్ యెర్మెక్‌బాయేవ్, ఓఐసీ డిప్యూటీ సెక్రటరీ జనరల్ పాల్గొన్నారు.

ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయ్ మాట్లాడుతూ, ఈ వేడుకకు కనీసం 8 మంది దేశాల అధినేతలు, 12 దేశాల పార్లమెంటరీ స్పీకర్లు హాజరవుతున్నట్లు తెలిపారు. దాదాపు 100 దేశాలకు చెందిన ప్రజా సంఘాలు, ప్రముఖులు పాల్గొనున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే, ఇరాన్‌పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సైనిక దాడికి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా మద్దతు పలికిన పశ్చిమ ఐరోపా దేశాలకు మాత్రం ఇరాన్ ఆహ్వానాలు పంపలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

6రోజుల అంతిమ సంస్కారాలు
ఖమేనీ అంతిమ సంస్కారాలు 6రోజుల పాటు సాగనున్నాయి. జులై 4 నుంచి 5వ తేదీ వరకు టెహ్రాన్‌లోని గ్రాండ్ మొసల్లాలో ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థం ఉంచుతారు. జులై 6న టెహ్రాన్ వీధుల్లో ఇమామ్ హుస్సేన్ స్క్వేర్ నుంచి అజాది స్క్వేర్ వరకు దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల మేర భారీ అంతిమ యాత్ర నిర్వహిస్తారు. జులై 7న ఇరాన్ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన ఖోమ్‌కు భౌతికకాయాన్ని తరలించి అక్కడ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు.జులై 8న షియా ముస్లింల పవిత్ర నగరాలైన ఇరాక్‌లోని బగ్దాద్, కర్బలా, నజాఫ్ నగరాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలకు భౌతికకాయాన్ని తరలించి నివాళులర్పిస్తారు. జులై 9న ఇరాన్ రెండో అతిపెద్ద నగరమైన మషాద్‌లోని ప్రసిద్ధ 'ఇమామ్ రెజా' పవిత్ర క్షేత్రంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు పూర్తి కానున్నాయి.

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