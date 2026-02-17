బంగ్లాదేశ్ నూతన ప్రధానిగా తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణ స్వీకారం
తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరైన లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ
Published : February 17, 2026 at 5:13 PM IST
Tarique Rahman Oath Taking Ceremony : బంగ్లాదేశ్లో బీఎన్పీ నేతృత్వంలో నూతన ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. ప్రధామంత్రిగా తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణం చేశారు. జాతీయ పార్లమెంట్ భవనంలోని సౌత్ ప్లాజాలో బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ షాబుద్దీన్ స్వయంగా తారిఖ్ రెహమాన్ చేత ప్రమాణం చేయించారు. అనంతరం పలువురు మంత్రులతో కూడా ప్రమాణం చేయించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ తరపున లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోదీకి బీఎన్పీ ఆహ్వానం పంపినప్పటికీ, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ భారత్లో పర్యటిస్తుండటంతో ఆయన స్థానంలో ఓంబిర్లా ఢాకా వెళ్లారు. అంతకు ముందు నూతనంగా ఎన్నికైన ఎంపీల చేత బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల కమిషనర్ నాసిరుద్దిన్ ప్రమాణం చేయించారు. ఈనెల 12న జరిగిన బంగ్లాదేశ్ 13వ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఎన్పీ పార్టీ భారీ విజయం సాధించింది. 297 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా 209 చోట్ల బీఎన్పీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు.