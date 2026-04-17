'హర్మూజ్​లో సురక్షిత నౌకాయనం అత్యంత కీలకం'- ఐరాసలో భారత్ ఆందోళన

Permanent Representative of India to the United Nations Parvathaneni Harish (x/@IndiaUNNewYork)
Published : April 17, 2026 at 7:16 AM IST

India On Hormuz : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై పొంచి ఉన్న ముప్పుపై భారత్​ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వాణిజ్య నౌకాయానంపై దాడులు అసహ్యకరమని ఖండిస్తూ, అక్కడ సురక్షిత నావిగేషన్‌ను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో జరిగిన చర్చల్లో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి హరీశ్ పర్వతనేని మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే హర్మూజ్ విషయంలో సంయమనం పాటించాలని, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా జరిగే వాణిజ్య నౌకాయానం భారత్‌కు ఇంధన, ఆర్థిక భద్రత పరంగా అత్యంత కీలకమని హరీశ్ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొన్నారు. వాణిజ్య నౌకాయానాన్ని లక్ష్యంగా చేసే సైనిక దాడులను భారత్​ తీవ్రంగా ఖండించిందని వెల్లడించారు. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు జరగడం వల్ల భారతీయ సముద్ర సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమని హరీశ్ తెలిపారు. ఇటువంటి చర్యలు అంతర్జాతీయ న్యాయాలకు విరుద్ధమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అంతర్జాతీయ చట్టాలకు గౌరవం అవసరం
హర్మూజ్ జలసంధిలో స్వేచ్ఛా నౌకాయానం, వాణిజ్య రవాణా నిర్బంధం లేకుండా సాగేందుకు అంతర్జాతీయ చట్టాలను కచ్చితంగా పాటించాలని భారత్ కోరింది. స్వేచ్ఛా నావిగేషన్‌ను అడ్డుకోవడం అసలు ఆమోదయోగ్యం కాదు. అంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవిస్తూ వాణిజ్య రవాణా నిర్బంధం లేకుండా కొనసాగేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఉద్రిక్తతల తగ్గింపునకు పిలుపు
ఇరాన్- గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి 28 నుంచి కొనసాగుతున్న ఘర్షణలపై హరీశ్ పర్వతనేని మరోసారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అన్ని దేశాలు సంయమనం పాటించి ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని కోరారు. దాడులు మరింత తీవ్రతరం కాకుండా ప్రతి దేశం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని హరీశ్ తెలిపారు. పౌరుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి దౌత్యపరమైన చర్చలే మార్గమని స్పష్టం చేశారు. దేశాల సార్వభౌమత్వం, భౌగోళిక సమగ్రతకు గౌరవం ఇవ్వాలని పునరుద్ఘాటించారు.

