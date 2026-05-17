హర్మూజ్‌లో వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరికాదు : ఐరాసలో భారత్‌

ఇంధన, ఎరువుల సరఫరాల పరిరక్షణపై ఐరాసలో ప్రత్యేక సమావేశం- భారత్​ తరఫున మాట్లాడిన శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్

India On Strait Of Hormuz
India’s Permanent Representative to the United Nations Parvathaneni Harish (X @AmbHarishP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 7:59 AM IST

India On Strait Of Hormuz : హర్మూజ్​లో వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆమోదయోగ్యం కాదని భారత్​ మరోసారి అంతర్జాతీయ వేదికగా నొక్కిచెప్పింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఏర్పడుతున్న ఇంధన, ఎరువుల సరఫరా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు తక్షణ చర్యలు అవసరమని పేర్కొంది. అందుకు భారత్​ అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ వివరించారు. అంతర్జాతీయ సహకారంతో కూడిన సమగ్ర వ్యూహం ద్వారానే ఈ సంక్షోభాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి ఆర్థిక, సామాజిక మండలి (యూఎన్​ఈసీఓఎస్​సీ) నిర్వహించిన ఇంధన, సరఫరా మార్గాల భద్రతపై ప్రత్యేక సమావేశంలో పర్వతనేని హరీశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్‌ తరఫున మాట్లాడుతూ, తక్షణ చర్యలతో పాటు నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు కూడా అవసరమని చెప్పారు. 'పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ఏర్పడిన ఇంధన, ఎరువుల సంక్షోభంపై యూఎన్​ఈసీఓఎస్​సీ ప్రత్యేక సమావేశంలో భారత్‌ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నా. తక్షణ చర్యలు, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక చర్యలు, అంతర్జాతీయ సహకారం కలిసి పనిచేస్తేనే ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు' అని హరీశ్ ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

'నౌకలపై దాడులు ఆమోదయోగ్యం కాదు'
హర్మూజ్‌ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, పౌర సిబ్బంది ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టడం, సముద్ర మార్గాల్లో స్వేచ్ఛాయుత రాకపోకలను అడ్డుకోవడం అంగీకారయోగ్యం కాదని హరీశ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో అంతర్జాతీయ చట్టాలను పూర్తిగా గౌరవించాలని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.

