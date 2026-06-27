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హర్మూజ్​లో మరో చమురు ట్యాంకర్‌పై దాడి- పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ చెలరేగిన ఉద్రిక్తతలు!

చమురు ట్యాంకర్‌ను గుర్తుతెలియని క్షిపణి తాకిందన్న యునైటెడ్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్- నౌకలోని సిబ్బంది క్షేమంగా ఉన్నారని వెల్లడి- ఒమన్‌ ప్రతిపాదించిన ప్రత్యామ్నాయ రవాణా నడవాపై దృష్టి సారించిన అమెరికా

Iran US War
Representational Image (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 6:20 PM IST

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Iran US War Tanker Attack : పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రెండు రోజుల వ్యవధిలో హర్మూజ్ జలసంధిలో మరో చమురు ట్యాంకర్‌పై దాడి జరిగింది. ఈ మేరకు బ్రిటన్‌కు చెందిన యునైటెడ్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ తెలిపింది. చమురు ట్యాంకర్‌ను గుర్తుతెలియని క్షిపణి తాకిందని ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రకటించింది. నౌకలోని సిబ్బంది క్షేమంగా ఉన్నారని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతానికి ట్యాంకర్ నుంచి చమురు లీక్ కావడం లేదని పేర్కొంది. అయితే, ఈ దాడి ఎవరు చేశారో వెల్లడించలేదు. అంతకుముందు తమ భూభాగంపై డ్రోన్ దాడి జరిగిందని బహ్రెయిన్ ఆరోపించింది. ఇరాన్ అనేక డ్రోన్లతో తమ దేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుందని మండిపడింది. అయితే ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించలేదు. బహ్రెయిన్‌లో అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన ఐదో ప్లీట్‌ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. ఈ విషయంపై ఇరాన్​ ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.

మరోవైపు, అమెరికా, ఇరాన్‌లు మరోసారి పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈనెల 25న హర్మూజ్ జలసంధిలో ఓ కార్గో నౌకపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడికి ప్రతీకారంగా అగ్రరాజ్యం శుక్రవారం రాత్రి టెహ్రాన్‌పై వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలను, క్షిపణి-డ్రోన్ల నిల్వ ప్రాంతాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను యూఎస్​ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది. అవగాహన ఒప్పందానికి తూట్లు పొడుస్తూ హర్మూజ్‌లో ఇరాన్ దాడి చేపట్టడంతో తాము ప్రతిదాడి చేపట్టామని అమెరికా తెలిపింది. వెంటనే ఇరాన్‌ కూడా ప్రతీకార దాడులు చేపట్టింది. గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్‌ పేర్కొంది.

'మళ్లీ దాడులు చేస్తే అంతే సంగతి'
మళ్లీ ఘర్షణలు తలెత్తితే అమెరికా భారీ ప్రాణనష్టాన్ని చవిచూడాల్సి ఉంటుందని ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ సైనిక సలహాదారు మొహ్సేన్ రెజాయ్ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. ఈసారి తాము యుద్ధంలో కొత్త సామర్థ్యాలను ప్రవేశపెడతామన్నారు. శత్రువు పొరపాటు చేస్తే, తదుపరి యుద్ధం గతంలో జరిగినట్లు అస్సలు ఉండదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ విషయం ట్రంప్ తెలుసుకోవాలని రెజాయ్ స్పష్టం చేశారు. భద్రత కోసం అమెరికాపై ఆధారపడొద్దని గల్ఫ్ కో-ఆపరేషన్ కౌన్సిల్-GCC దేశాలను హెచ్చరించారు.ప్రాంతీయ భద్రతకు ఏకైక నమ్మకమైన మార్గం అమెరికాకు దూరంగా ఉండటమేనని రెజాయ్‌ హితవు పలికారు.

మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధిలో ఒమన్ ఓ తాత్కాలిక రవాణా నడవాను ప్రతిపాదించింది. హర్మూజ్‌లోనే ఒమన్‌ తీరానికి దగ్గరగా ఈ మార్గం ఉంది. దీనిలో ప్రయాణించే నౌకలపై ఇరాన్‌ పర్యవేక్షణ ఉండదని ఒమన్ తెలిపింది. తాము ప్రకటించిన మార్గంలో ప్రయాణించే నౌకలు టోల్‌ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదనీ ఒమన్‌ ప్రకటించింది. నౌకల రాకపోకలు సాఫీగా సాగేందుకు వీలుగా ఈ మార్గాన్ని విస్తరిస్తున్నట్లు అమెరికా నౌకాదళ పర్యవేక్షణలోని జాయింట్ మారిటైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ తెలిపింది. అయితే, ఒమన్‌ ప్రతిపాదించిన ప్రత్యామ్నాయ రవాణా నడవాపై అమెరికా దృష్టి సారించింది. ఇరాన్ పర్యవేక్షణ ఉండని ఆ నడవాను విస్తరించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.

ఇదిలా ఉండగా, హర్మూజ్​ జలసంధి మార్గం గుండా ప్రయాణించే నౌకలు తమ ఆదేశాలను తప్పక పాటించాలని ఇరాన్ పట్టుబడుతోంది. ప్రపంచంలోని మొత్తం చమురు, సహజ వాయువుల్లో ఐదో వంతు రవాణా అయ్యే ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణానికి రుసుములు వసూలు చేయడం ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరిస్తోంది. అయితే, ఇరాన్ డిమాండ్లను అమెరికా, గల్ఫ్ అరబ్ దేశాలు తిరస్కరించాయి. ఈ జలసంధి ఇరాన్, ఒమన్‌ల ప్రాదేశిక జలాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని ఒక అంతర్జాతీయ జలమార్గంగా పరిగణిస్తారు.

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