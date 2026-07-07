హర్మూజ్లో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- ఆయిల్ ట్యాంకర్పై క్షిపణి దాడి
క్షిపణి దాడులతో మంటల్లో చిక్కుకున్న చమురు ట్యాంకర్- చమురు ట్యాంకర్ మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు తెలిపిన బ్రిటిన్ సైన్యం
Published : July 7, 2026 at 7:37 AM IST
Tanker Hit in Strait of Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిలో మరోసారి నౌకలపై దాడి జరిగింది. హర్మూజ్ మీదుగా ఓమన్ ప్రయాణిస్తున్న ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్పై క్షిపణి దాడి జరిగినట్లు యూకే మారిటైమ్ ఏజెన్సీ UKMTO వెల్లడించింది. ఈ తెల్లవారుజామున ఓమన్ పరిధిలోని లిమా సమీపంలో ఈ ట్యాంకర్ దాడికి గురైనట్లు పేర్కొంది. హర్మూజ్ నుంచి దక్షిణంగా గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓమన్ వైపు వెళ్తుండగా నౌక ఎడమ వైపున దాడి జరిగినట్లు తెలిపింది. ఫలితంగా నౌకలో మంటలు చెలరేగాయని బ్రిటిష్ సైన్యం తెలిపింది. ఈ ఘటనవల్ల ఎలాంటి పర్యావరణ నష్టం జరగలేదని వివరించింది. అయితే ఈ దాడికి బాధ్యత వహిస్తూ ఇప్పటివరకూ ఎవరూ ప్రకటించలేదు. ఇటీవల ఓమన్ సమీపంలో ఇదే మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న రెండు నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత దాడి వెనుక కూడా ఇరాన్ హస్తం ఉందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.