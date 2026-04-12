21 గంటల చర్చలు విఫలం- ఇరాన్​తో ఒప్పందం కుదరలేదు: జేడీ వాన్స్

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య చర్చలు విఫలం- అర్ధంతరంగా చర్చలు ముగించి వెళ్లిపోయిన అమెరికా- స్వయంగా ప్రకటించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్

Vice President JD Vance (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 12, 2026 at 8:26 AM IST

JD Vance On Us Iran Talks : ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు విఫలమయ్యాయి. పాకిస్థాన్‌ రాజధాని ఇస్లామాబాద్​లో జరిగిన చర్చలను ముగించి అమెరికా బృందం వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. ఇరు పక్షాలు ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​ ప్రకటించారు. 21 గంటలకు పైగా తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ చర్చలు విఫలయ్యాయని ప్రకటించారు. మరోవైపు ఇరాన్ మాత్రం అమెరికా డిమాండ్ల కారణంగానే ఈ చర్చలు విఫలమయ్యాయని పేర్కొంది.

పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్​లో జరిగిన చర్చలు అనంతరం విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జేడీ వాన్స్​ ఇరు పక్షాల మధ్య ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదని తెలిపారు. '21 గంటలపాటు మేం చర్చలు జరిపాం. చాలా ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చించాం. ఇది మంచి విషయం. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు. ఇది అమెరికాకు కంటే ఇరాన్​కు ఎక్కువ నష్టం. అమెరికా తన పరిమితులు ఏమిటో, ఎక్కడ సడలింపులు ఇస్తామో, ఎక్కడ ఇవ్వమో అన్ని అంశాల గురించి స్పష్టంగా చేశాం. అయినప్పటికీ ఇరాన్ ప్రతినిధులు మాత్రం మా షరతులను అగీకరించడానికి నిరాకరించారు. మేం తిరిగి వెళ్తున్నాం. నేను అన్ని వివరాలను ఇప్పుడు చెప్పలేను. ఎందుకంటే 21 గంటల పాటు రహస్యంగా చర్చలు జరిపిన తర్వాత వాటిని బహిరంగంగా చర్చించడం నాకిష్టం లేదు' అని జేడీ వాన్స్​ తెలిపారు.

అణు ఆయుధాలపై అమెరికా ప్రధాన డిమాండ్
ఇరాన్ అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయకూడదని, వాటిని త్వరగా తయారు చేసే సామర్థ్యాన్ని కూడా పొందకూడదని అమెరికా కోరిందని జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. ఇది అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ చర్చలు ద్వారా దానిని సాధించడానికి ప్రయత్నించామని తెలిపారు. 'వారి అణు కార్యక్రమాలు, శుద్ధి కర్మాగారాలు ఇప్పటికే ధ్వంసమయ్యాయి. కానీ ఇరాన్ భవిష్యత్​లో కూడా అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేయకూడదనే బలమైన సంకల్పంతో ఉందా?. అలాంటి నిబద్ధత మాకు ఇంకా కనిపించలేదు. మేం అన్నింటిపైనా చర్చించాము. వాటితో పాటు మధ్యలో ప్రస్తావనకు వచ్చిన ఇతర విషయాలపైనా చర్చించాం. కానీ ఇరాన్ మా నిబంధనలను అంగీకరించే స్థితిలో లేదు. అధ్యక్షుడు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపేటప్పుడు మంచి ఉద్దేశంతో ఒప్పందం కోసం శ్రమించమని చెప్పారు. మేం అదే చేసినా ఫలితం లేదు. మేం అధ్యక్షుడితో నిరంతరం సంప్రదింపుల్లో ఉన్నాం. మేము ఇక్కడి నుంచి చిన్న ప్రతిపాదనతో వెళ్తున్నాం. మంచి అవగాహన ఉండాలనేది మా చివరి ఉత్తమ ఆఫర్‌. ఇరాన్ దానికి అంగీకరిస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి' అని జేడీ వాన్స్​ వివరించారు.

పాక్​ పాత్రపై ప్రశంసలు
పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రికి, ఫీల్డ్ మార్షల్ మునీర్‌ను జేడీ వాన్స్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. చర్చలు విఫలమైనా, పాకిస్తాన్ తన వంతు సహకారం అద్భుతంగా అందించిందని ప్రశంసించారు. చర్చలలో లోపాలు ఏవైనా ఉంటే అది పాకిస్థానీల వల్ల కాదు, ఇరు పక్షాలు మధ్య ఉన్న అగాధాన్ని తగ్గించి ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు చాలా ప్రయత్నించారని తెలిపారు. అటు ఇరాన్ కూడా పాక్​ను ప్రశంసించింది. చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి, అక్కడి ప్రజలకు ఇరాన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

అమెరికా వల్లే చర్చలు విఫలం : ఇరాన్
మరోవైపు అమెరికా డిమాండ్ల కారణంగానే చర్చలు విఫలమయ్యాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వం మీడియా పేర్కొంది. సుమారు 21 గంటల పాటు చర్చల్లో దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు జరిగాయని తెలిపింది. కానీ అమెరికా డిమాండ్లు ఒప్పందాన్ని కుదరకుండా అడ్డుకున్నాయని చెప్పింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి, ఇరాన్‌ అణు హక్కులు వంటి కీలక అంశాలపై ప్రతిష్ఠంభన కారణంగానే ఇవి విఫలమయ్యాయని తెలిపింది. ఇప్పుడు ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరకుండానే అమెరికా బృందం వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోయింది. కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతుందా లేదా బ్రేక్ చేస్తారా అనేది చూడాలి.

