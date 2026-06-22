ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలం- శాంతి ఒప్పందానికి బలమైన పునాది: జేడీ వాన్స్
ఇరాన్తో జరిగిన తొలి విడత చర్చలు విజయవంతమయ్యాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు వ్యాఖ్యలు- యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలికే ఒప్పందానికి పునాది పడిందన్న జేడీ వాన్స్
Published : June 22, 2026 at 6:17 PM IST
JD Vance On Iran Talks : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న శాంతి చర్చలు సానుకూల దిశగా సాగుతున్నాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలికే తుది ఒప్పందానికి ఈ చర్చలు బలమైన పునాది వేశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడిన వాన్స్, "తుది ఒప్పందం ఒక ఇంటిలాంటిది. మేము ఇంకా ఆ ఇంటిని నిర్మించలేదు. కానీ దాన్ని నిర్మించేందుకు అవసరమైన పునాదిని విజయవంతంగా వేశాం. ఇది అమెరికా ప్రజలకు మంచి ఫలితాలను అందించే దిశగా కీలక అడుగు" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఫిబ్రవరి చివర్లో ప్రారంభమైన అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే లక్ష్యంతో స్విట్జర్లాండ్లో ఇరు దేశాల ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఆ చర్చల్లో అమెరికా తరఫున జేడీ వాన్స్, ఇరాన్ తరఫున ఆ దేశ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బాఘర్ ఖాలిబఫ్ పాల్గొన్నారు. ఆదివారం ప్రారంభమైన ఆ సమావేశాలు సోమవారం తెల్లవారుజాము వరకు కొనసాగాయి. చర్చల సమయంలో కొన్ని విభేదాలు, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఎదురైనా, పలు అంశాలపై ఇరు దేశాలు అవగాహనకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
అలాగే అమెరికా సోయాబీన్, మొక్కజొన్న, గోధుమల వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ఇరాన్కు అవకాశం కల్పించే అంశాన్ని కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. ఇందుకోసం ఇరాన్కు చెందిన కొన్ని ఆస్తులను అన్ఫ్రీజ్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. స్విట్జర్లాండ్ మధ్యవర్తిత్వంలో జరిగిన ఆ చర్చలు భవిష్యత్తులో సమగ్ర శాంతి ఒప్పందానికి దారి తీస్తాయని ఇరు దేశాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.