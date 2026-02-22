టీటీపీ స్థావరాలే లక్ష్యంగా అఫ్గాన్ సరిహద్దులో పాకిస్థాన్ దాడులు- పదుల సంఖ్యలో పౌరులు మృతి
అప్గానిస్థాన్ సరిహద్దులోని తీవ్రవాద గ్రూపుల స్థావరాలే లక్ష్యంగా పాకిస్థాన్ దాడులు- లక్షిత ప్రాంతాలపైనే దాడులు చేసినట్లు చెప్పిన పాకిస్థాన్
Published : February 22, 2026 at 7:53 AM IST
Pakistan Attacks Terrorist Locations in Afghanistan: పాకిస్థాన్- అప్గానిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. తెహ్రిక్-ఇ-తాలిబాన్ పాకిస్థాన్ (టీటీపీ) మిలిటెంట్లు లక్ష్యంగా ఆదివారం తెల్లవారుజామున పాకిస్థాన్ వైమానికి దాడులు చేసింది. టీటీపీతో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన మొత్తం ఏడు స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేసినట్లు పాకిస్థాన్ మీడియా పేర్కొంది. పాకిస్థాన్లో ఇటీవల ప్రార్థనా స్థలంలో జరిగిన పేలుళ్ల వెనుక టీటీపీ ఉందని భావిస్తున్న పాకిస్థాన్ ఈ దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పాకిస్థాన్ దాడులపై అఫ్గాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి జబిహుల్లా ముజాహిద్ స్పందించారు. నంగర్హార్, పక్తికా ప్రావిన్స్లలో తమ పౌరులపై బాంబు దాడి జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు సహా డజన్ల కొద్దీ మంది పౌరులు చనిపోయినట్లు, పలువురు గాయపడినట్లు చెప్పారు.
పాకిస్థాన్ మీడియా వర్గాలు కూడా ఇస్లామాబాద్ వైమానిక దాడులను ధృవీకరించాయి. సరిహద్దులో ఉన్న ఉగ్రవాద శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిగాయని అవి రిపోర్టు చేశాయి. ఫిట్నా అల్-ఖవారిజ్ (ఎఫ్ఏకే), దాని అనుబంధ సంస్థలు, డేష్ ఖోరాసన్ ప్రావిన్స్ (డీకేపీ)కు చెందిన ఏడు శిబిరాలు, రహస్య స్థావరాలను లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయని పాకిస్థాన్ సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ చెప్పినట్లు అక్కడి మీడియా పేర్కొంది. ఇస్లామాబాద్, బజౌర్, బన్నులలో ఇటీవల జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఈ ఆపరేషన్లు కచ్చితత్వంతో ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో జరిగినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
పాకిస్థాన్లోని బజౌర్ జిల్లాలో భద్రతా తనిఖీ కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇటీవల ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 11 మంది సైనికులు, ఒక చిన్నారి చనిపోయారు. బన్ను జిల్లాలో జరిగిన మరో ఆత్మాహుతి దాడిలో ఇద్దరు సైనిక అధికారులు మరణించారు. అయితే ఈ వరుస దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని పాకిస్తాన్ సైన్యం గతంలో హెచ్చరించింది.
ఈ నెలలో ఇస్లామాబాద్లోని షియా మసీదు వద్ద బాంబింగ్కు ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ బాధ్యత వహించింది. ఈ దాడిలో కనీసం 40 మంది మరణించి, 160 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. 2008 మారియట్ హోటల్ బాంబింగ్ తర్వాత ఇస్లామాబాద్లో అత్యంత మరణాలతో కూడిన దాడి ఇదే. ఈ ఆత్మాహుతి సహా ఇటీవల జరిగిన దాడులు అన్ని అప్గానిస్థాన్లో ఉన్న నాయకత్వం ఆదేశం మేరకు జరిగాయని సమాచార మంత్రి అట్టాఉల్లా తరార్ ఆరోపించారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను కాబూల్, టీటీపీ గతంలోనే ఖండించాయి. అయినా టీటీపీ అప్గాన్ భూభాగం నుంచి తమకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తోందని పాకిస్థాన్ ఆరోపిస్తోంది.
2021లో అప్గానిస్థాన్లో తాలిబన్లు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. అక్టోబర్లో జరిగిన సరిహద్దు ఘర్షణల్లో భారీ సంఖ్యలు ప్రజలు మరణించారు. ఖతార్ మధ్యవర్తిత్వంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. కానీ, ఇంకా ఇరు దేశాల మధ్య శాశ్వత ఒప్పందం కుదరలేదు.
అప్గానిస్థాన్ దోహా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తోందని పాకిస్థాన్ ఆరోపిస్తోంది. 2020 ఫిబ్రవరి 29న ఖతార్ రాజధాని దోహాలో అమెరికా- తాలిబాన్ మధ్య ఒప్పందం జరిగింది. దీన్నే దోహా ఒప్పందం అంటారు. అప్గానిస్థాన్ భూభాగాన్ని ఉపయోగించి ఇతర దేశాలపై ముఖ్యంగా అమెరికా, దాని మిత్రదేశాలపై దాడులు చేయొద్దని తాలిబాన్ ఈ ఒప్పందంలో హామీ ఇచ్చారు. అఫ్గాన్ భూభాగాన్ని అల్-ఖైదా, ఐఎస్ఐఎస్-కే వంటి అంతర్జాతీయ టెర్రరిస్ట్ గ్రూపులు అమెరికా లేదా దాని మిత్రదేశాలపై దాడులకు ఉపయోగించకుండా నిరోధించడం వంటి హామీలు అందులో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు తాలిబాన్లు ఆ ఒప్పందానికి తూట్లు పొడుతున్నారని పాకిస్థాన్ ఆరోపిస్తోంది. అప్గాన్ ప్రభుత్వం బాధ్యతలను నెరవేర్చాలని, పాకిస్థాన్ వ్యతిరేక శక్తులు తమ భూభాగాన్ని ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలని ఆశిస్తున్నట్లు పొరుగ దేశం పేర్కొంది.