పార్లమెంటు​ను రద్దు చేసిన ప్రధాని- 60 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి!

పార్లమెంట్​ సమావేశాలను రద్దు చేసిన జపాన్​ ప్రధాని- 2028 వరకు చట్టసభ్యుల పదవీకాలం- తకాయిచి కీలక నిర్ణయం

Japan PM Sanae Takaichi
Japan PM Sanae Takaichi (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026

Japan PM Dissolves Parliament : జపాన్ పార్లమెంటును రద్దు చేశారు ప్రధానమంత్రి తకాయిచి. ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కేవలం మూడు నెలలకే సనాయె తకాయిచి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శుక్రవారం ప్రతినిధుల సభను రద్దు చేసి, ఫిబ్రవరి 8న ముందస్తు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించినట్లు స్థానిక మీడియా సంస్థ పేర్కొంది. తన ఆర్థిక భద్రతా విధాన ఎజెండాకు ప్రజల మద్దతు కోరుతూ ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 465 మంది సభ్యులున్న దిగువ సభను రద్దు చేసి, ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం 60 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

