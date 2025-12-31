ETV Bharat / international

చైనాలో తైవాన్‌ విలీనం అనివార్యం- దీన్ని ఎవరూ ఆపలేరు: జిన్​పింగ్​

నూతన సంవత్సరం వేళ చైనా ప్రజలను ఉద్దేశించి టీవీలో ప్రసంగం చేసిన జిన్​పింగ్​- బ్రహ్మపుత్ర నదిపై హైడ్రో పవర్​ ప్రాజెక్ట్​ కట్టనున్నట్లు స్పష్టం

Chinese President Xi Jinping
Chinese President Xi Jinping (Associated Press (File Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Taiwan Reunification Unstoppable : చైనాలో తైవాన్‌ పునరేకీకరణను ఎవరూ ఆపలేరంటూ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ అన్నారు. తైవాన్‌ జలసంధికి ఇరువైపులా ఉన్న చైనా ప్రజల మధ్య రక్తసంబంధం, బంధుత్వం ఉందన్నారు. కొత్త ఏడాదిని పురస్కరించుకొని చైనా ప్రజలను ఉద్దేశించి టీవీలో చేసిన ప్రసంగంలో జిన్‌పింగ్‌ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 3 రోజులుగా తైవాన్‌ జలసంధిలో పీపుల్స్‌ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్​ఏ) పెద్ద ఎత్తున సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహిస్తున్న వేళ, చైనాలో తైవాన్‌ విలీనం అనివార్యమని జిన్‌పింగ్‌ పేర్కొనటం ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది.

ఆపడం ఎవరి తరం కాదు!
తమ మాతృభూమి పునరేకీకరణ అనివార్యమని, దాన్ని ఆపడం ఎవరితరం కాదని జిన్‌పింగ్‌ అన్నారు. మరోవైపు 2022 నుంచి తైవాన్‌ జలసంధిలో చైనా సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించటం ఇది ఆరోసారి. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ జెట్స్‌, ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌ క్యారియర్స్‌, క్షిపణులు, డ్రోన్లతో పెద్దఎత్తున సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహిస్తోంది.

బ్రహ్మపుత్రపై హైడ్రో పవర్​ ప్రాజెక్ట్​
ఆర్థిక, రక్షణ, సాంకేతిక రంగాల్లో బీజింగ్ సాధించిన పురోగతిని చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ కొత్త ఏడాది ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. బ్రహ్మపుత్ర నది దిగువ ప్రాంతంలో హైడ్రో పవర్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పర్యావరణరీత్యా ఎంతో సున్నితమైన టిబెట్‌, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని భారత్‌ సరిహద్దుకు సమీపంలో 170 బిలియన్‌ డాలర్లతో డ్రాగన్‌ ఈ డ్యాం నిర్మాణం ప్రారంభించింది. భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌లోని దిగువ ప్రాంతాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న సంక్షోభ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చైనా ఎల్లప్పుడూ సరైనదిశలో నిలుస్తుందని అన్నారు. ప్రపంచశాంతి, అభివృద్ధి, మానవాళి ఉమ్మడి భవిష్యత్తు కోసం అన్నిదేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి చైనా సిద్ధంగా ఉందని జిన్‌పింగ్ తెలిపారు.

అమెరికాకు సవాల్​
అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు పరోక్ష సవాల్ విసిరేలా 'జస్టిస్ మిషన్ 2025'ను చైనా నిర్వహిస్తోంది. పొరుగుదేశం తైవాన్ సరిహద్దుల చుట్టూ డిసెంబరు 29న చైనా మొదలుపెట్టిన సైనిక విన్యాసాలు బుధవారం కూడా కొనసాగాయి. డిసెంబరు 31న ఉదయం 6 గంటలకు తమ దేశం సరిహద్దుల సమీపంలోకి చైనాకు చెందిన 77 యుద్ధ విమానాలు, 17 నౌకాదళ బోట్లు, 8 భారీ నౌకలు వచ్చాయని తైవాన్ రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది. చైనాకు చెందిన 35 యుద్ధ విమానాలు తైవాన్ జలసంధి మధ్యస్థ రేఖను దాటేసి, తమ దేశపు ఉత్తర, మధ్య, నైరుతి ప్రాంతాల 'గగనతల రక్షణ గుర్తింపు జోన్' (ఏడీఐజెడ్)లోకి చొరబడ్డాయని వెల్లడించింది.

తైవాన్‌పై చైనా ఎందుకు కన్నేసింది?
తైవాన్ జనాభా 2.39 కోట్లు. చైనా జనాభా 140 కోట్లు. తైవాన్ ఒక ద్వీప దేశం. దీనికి భూ సరిహద్దులు లేవు. ఉత్తర చైనా సముద్రాన్ని, తూర్పు చైనా సముద్రంతో అనుసంధానించేలా ఒక జలసంధి ఉంది. దీని వెడల్పు 180 కిలోమీటర్లు. దీన్నే 'తైవాన్ జలసంధి' అని పిలుస్తారు. ఈ జలసంధే తైవాన్, చైనా దేశాలను భౌగోళికంగా వేరు చేస్తుంది. తైవాన్, చైనా మధ్యనున్న ఈ జలసంధిలోని ఒక భాగం అత్యంత ఇరుకుగా కేవలం 126 కి.మీ వెడల్పుతో ఉంది. తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలోని సముద్ర మార్గాల్లో 'తైవాన్ జలసంధి' కీలకమైంది. ఇది నౌకల రాకపోకలతో అత్యంత రద్దీగా ఉంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా, సైనికరంగా ముఖ్యమైన ఈ జలసంధిపై పట్టును సాధించాలనే సంకల్పంతో చైనా ఉంది. తైవాన్ ప్రత్యేక దేశం కాదని, చారిత్రకంగా అది తమ భూభాగమే అని చైనా వాదిస్తోంది. కానీ ఈ వాదనతో తైవాన్ సర్కారు విభేదిస్తోంది. తైవాన్‌కు భారీ సైనిక సహాయాన్ని అమెరికా అందిస్తోంది. తైవాన్‌కు అమెరికా సైనిక సహాయాన్ని, దౌత్యపరమైన మద్దతును చైనా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 2013లో షి జిన్‌పింగ్ చైనా అధ్యక్షుడు అయిన నాటి నుంచి తైవాన్‌ను కవ్వించేలా సరిహద్దు సముద్ర జలాల్లో డ్రాగన్ సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహిస్తోంది. అవసరమైతే బలప్రయోగంతోనైనా తైవాన్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని గతంలో చాలాసార్లు జిన్‌పింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.

