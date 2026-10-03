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ఫైదుబాయ్​ కోపైలట్​కి అల్​ఖైదా ఐడియాలజీ- సిరియాతో కనెక్షన్​!

కోపైలట్​ పేరు హమామ్​ అల్హమామి గుర్తించిన అధికారులు- తీవ్రవాద భావజాలం, అల్​ ఖైదా భావజాల సిద్ధాంతాలకు లోనయ్యాడని దర్యాప్తులో వెల్లడి

Omani Co Pilot
ఫ్లైదుబాయ్​ విమానం (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 6:53 AM IST

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Omani Co Pilot : ప్రపంచాన్ని నివ్వెరపరిచిన ఫ్లైదుబాయ్​ ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. విచారణ సమయంలో స్మిత్​ మచ్చర్​పై దాడి చేసిన కోపైలట్​కు సంబంధించి పలు కీలక విషయాలను అధికారులు రాబడుతున్నారు. ఒమన్​కు చెందిన ఈ కోపైలట్​ పేరు హమామ్​ అల్హమామిగా గుర్తించారు. అతడు తీవ్రవాద భావజాలం, అల్​ ఖైదా భావజాలానికి లోనయ్యాడని దర్యాప్తులో తెలుసుకున్నారు. సిరియాలో ఉన్న సమయంలోనే అతను ఉగ్రవాద భావజాలానికి లోనయ్యాడని తెలుస్తోంది.

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OMANI CO PILOT INVESTIGATION
OMANI CO PILOT

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