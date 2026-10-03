ఫైదుబాయ్ కోపైలట్కి అల్ఖైదా ఐడియాలజీ- సిరియాతో కనెక్షన్!
కోపైలట్ పేరు హమామ్ అల్హమామి గుర్తించిన అధికారులు- తీవ్రవాద భావజాలం, అల్ ఖైదా భావజాల సిద్ధాంతాలకు లోనయ్యాడని దర్యాప్తులో వెల్లడి
ఫ్లైదుబాయ్ విమానం (Associated Press)
Published : October 3, 2026 at 6:53 AM IST
Omani Co Pilot : ప్రపంచాన్ని నివ్వెరపరిచిన ఫ్లైదుబాయ్ ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. విచారణ సమయంలో స్మిత్ మచ్చర్పై దాడి చేసిన కోపైలట్కు సంబంధించి పలు కీలక విషయాలను అధికారులు రాబడుతున్నారు. ఒమన్కు చెందిన ఈ కోపైలట్ పేరు హమామ్ అల్హమామిగా గుర్తించారు. అతడు తీవ్రవాద భావజాలం, అల్ ఖైదా భావజాలానికి లోనయ్యాడని దర్యాప్తులో తెలుసుకున్నారు. సిరియాలో ఉన్న సమయంలోనే అతను ఉగ్రవాద భావజాలానికి లోనయ్యాడని తెలుస్తోంది.