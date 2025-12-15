తూటాలకు ఎదురెళ్లిన సిడ్నీ హీరో- చనిపోతున్నానని తెలిసినా ఉగ్రవాదిపైకి దాడికి!
దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్- అహ్మద్ సాహసానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంస
Published : December 15, 2025 at 2:59 PM IST
Sydney Shooting Hero : సిడ్నీలో యూదులపై జరిగిన ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలకు తెగించి తూటాలకు ఎదురొడ్డి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడిన అహ్మద్ అల్ అహ్మద్ను రియల్ హీరోగా ప్రజలు కొనియాడుతున్నారు. తాను చనిపోతున్నా అని తన కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అని ఉగ్రవాదిపైకి దాడికి వెళ్లేముందు తన బంధువుతో అహ్మద్ చెప్పిన మాటలు ఆయనలోని ధైర్యానికి అద్దం పడుతున్నాయి. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే క్రమంలో నేలకొరిగినా పర్వాలేదని ఉగ్రవాదిని అడ్డుకొని ఎంతో మంది ప్రాణాలును అహ్మద్ కాపాడారు.
అల్ అహ్మద్ స్వదేశం సిరియా కాగా నిత్యం అంతర్యుద్ధంతో నలిగిపోయే ఆ దేశం వీడి భవిష్యత్తుపై కలలు కంటూ దశాబ్దం క్రితం ఆస్ట్రేలియాకు వలస వచ్చారు. కుటుంబంతో కలిసి దక్షిణ సిడ్నీలో సదర్లాండ్ షైర్కు వచ్చారు. స్థానికంగా ఓ పండ్ల దుకాణం పెట్టి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. ఉగ్రదాడి జరిగిన సమయంలో అహ్మద్ బోండి బీచ్లో తన బంధువు జోజీ అల్కాంజ్తో కలిసి కాఫీ షాప్లో ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా కాల్పుల శబ్దాలు విని, వారు భయపడ్డారు. కాసేపటికి తేరుకున్న అహ్మద్ ఉగ్రవాదులను అడ్డుకోవాలని భావించారు. ఈ క్రమంలోనే తన ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసినా ఆయన వెనకడుగు వేయలేదు.
తాను చనిపోబోతున్నా అని తన కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అని అల్కాంజ్తో అహ్మద్ చెప్పారు. ఉగ్రవాదులను అడ్డుకునే క్రమంలో తనకేదైనా జరిగితే ఇతరులను కాపాడే క్రమంలో తను ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు కుటుంబానికి చెప్పమన్నారని అల్కాంజ్ మీడియాకు వివరించారు. అనంతరం చాటుగా వెళ్లిన అహ్మద్ కాల్పులు జరుపుతున్న ఉగ్రవాదుల్లో ఒకరి వద్దకు వెనక నుంచి వెళ్లి తుపాకీ లాక్కున్నారు. ఆ వెంటనే ఉగ్రవాది అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఉగ్రవాదిని అడ్డుకునే సమయంలో తుపాకి తుటాలు తగిలి అహ్మద్ గాయపడగా ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అహ్మద్ సాహసాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసించారు. ఆయన ఎంతో ధైర్యంగా ఉగ్రవాదులకు ఎదురునిలిచారని అభినందించారు. ఆయన చేసిన పనికి చాలా గర్వపడుతున్నానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అహ్మద్ త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకున్నారు.
సిడ్నీలోని బోండీ బీచ్లో ఉత్సవం సమయంలో ఉగ్రదాడి జరగ్గా ఈ దుర్ఘటనలో 16 మంది మరణించారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. కాల్పులు జరిపిన వారు తండ్రీకొడుకులని, వీరిని సాజిద్ అక్రమ్ (50), నవీద్ అక్రమ్ (24)గా పోలీసులు గుర్తించారు. వారిద్దరు పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చి కొన్నేళ్లుగా ఆస్ట్రేలియాలో నివాసం ఉంటోంది. సాజిద్ స్థానికంగా పండ్ల దుకాణం నడుపుతుండగా, నవీద్ రెండు నెలల కిందటే ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చేపల వేటకు వెళ్తున్నామని వీరిద్దరూ కుటుంబసభ్యులకు చెప్పినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. దాడి సమయంలో సాజిద్ మృతి చెందగా, నవీద్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
యూదులు ఘనంగా జరుపుకొనే ఎనిమిది రోజుల పండుగ హనూకా. ఈ పండుగ డిసెంబర్ 14 నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ పండుగ సమయంలో యూదులు వందలాది మంది వచ్చి ప్రార్థనలు, వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే హనూకా ప్రారంభానికి సూచికగా ఆదివారం బోండీ బీచ్లో 'చానుకా బై ద సీ' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా, దీనికి పెద్ద సంఖ్యలో యూదులు హాజరయ్యారు. వారు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న సమయంలో నల్లటి ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు దుండగులు బోండీ పెవిలియన్ పక్కన ఉన్న పాదచారుల వంతెనపైకి చేరుకుని కాల్పులు జరిపడడంతో వందలాది మంది ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు పెట్టారు. కాల్పుల్లో చనిపోయిన వారిలో చిన్నారితో పాటు ఓ పోలీసు అధికారి ఉన్నట్టు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం తెలిపింది.
బోండీబీచ్ టెర్రర్ ఎటాక్- యూదులపై దాడి చేసింది పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదులే!