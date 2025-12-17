Telangana Panchayat Elections Results2025

సిడ్నీ బీచ్​లో కాల్పులు జరిపిన నిందితుడిపై 59 అభియోగాలు

Published : December 17, 2025 at 1:24 PM IST

Australia Shooting Bondi Charges: ఆస్ట్రేలియాలో బోండీ బీచ్​లో విచక్షణారహితంగా కాల్పులకు తెగపడిన నిందితుడు నవీద్ అక్రమ్‌పై సిడ్నీ పోలీసులు 59 నేరాల కింద అభియోగాలు మోపారు. ఇందులో 15 హత్య కేసులు ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

ఆదివారం బోండీ బీచ్‌లో నవీద్‌, అతడి తండ్రి సాజిద్ అక్రమ్ యూదులపై కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో పోలీసుల కాల్పుల్లో తండ్రి సాజిద్‌ మరణించాడు. అతని కుమారుడు నవీద్‌కు బుల్లెట్ గాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చికిత్స తీసుకుంటున్న 24 ఏళ్ల నవీద్‌పై 59 అభియోగాలు మోపారు.

ఇదిలా ఉండగా, బోండీ బీచ్‌ ఉగ్రదాడిలో 15 మంది మరణించారు. మరో 42 మంది గాయపడ్డారు. మరణించిన ప్రతి బాధితుడికి సంబంధించి ఒక హత్య కేసుగా, ఉగ్రవాద చర్య కింద మిగతా అభియోగాలు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

