స్విట్జర్లాండ్ బార్​లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం- 40 మంది మృతి!

స్విట్జర్లాండ్ నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో అపశృతి- బార్​లో మంటలు చెలరేగి 40 మంది మృతి, 100 మందికి పైగా తీవ్రగాయాలు

Switzerland Bar Fire Accident
Switzerland Bar Fire Accident (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 5:05 PM IST

Switzerland Bar Fire Accident : స్విట్జర్లాండ్‌లోని ఓ బార్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 40మంది చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు వంద మంది వరకు గాయపడినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. వారిలో చాలా మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. కొత్త సంవత్సర వేడుకలు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఉగ్రకోణం లేదని స్పష్టం చేశారు.

స్విట్జర్లాండ్​లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన క్రాన్స్‌ మోంటానా నగరంలోని ఓ బార్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని రీజినల్‌ డైలీ లీ-నౌవెలిస్టే పేర్కొంది. దాదాపు 40 మంది మృతి చెందటంతోపాటు వంద మంది వరకు గాయపడి ఉంటారని తెలిపింది. క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. మృతుల సంఖ్యలో డజన్లలో ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొన్నట్లు స్విస్‌ డైలీ బ్లిక్‌ వెల్లడించింది.

కారణం ఏమిటి?
బార్‌లో నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా పైరోటెక్నిక్‌ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగినట్లు భావిస్తున్నారు. వెంటనే పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, ఇతర బృందాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయకచర్యలు చేపట్టాయి. బాధితులను కాపాడి, ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అంబులెన్స్‌లతోపాటు ఎయిర్‌ గ్లేసియర్‌ హెలికాప్టర్లను ఘటనాస్థలానికి తరలించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

