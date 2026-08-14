ఇళ్లపై నల్లజెండాలు ఎగురవేయండి- పాక్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ ప్రజలకు బలూచ్ నాయకుల పిలుపు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు పాకిస్థాన్పై బలూచ్ నాయకులు తీవ్ర విమర్శలు-ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బలూచ్ ప్రజలు బ్లాక్డేగా పాటించాలని పిలుపు- నల్లజెండాలు ఎగరవేయాలని సూచన
Published : August 14, 2026 at 11:35 AM IST
Baloch Leaders On Pakistan : సురబ్ ప్రాంతంలో ఇటీవల పాకిస్థాన్ సైనికులు జరిపిన వైమానిక దాడులను బలూచిస్థాన్ నాయకుడు మీర్ యార్ బలూచ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. పాకిస్థాన్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవమైన ఆగస్టు 14ను (శుక్రవారం) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బలూచ్ ప్రజలు బ్లాక్డేగా పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. పాక్ ప్రభుత్వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల నుంచి సామూహికంగా వైదొలగాలని కోరారు. పాకిస్థాన్ పాలనను తిరస్కరిస్తున్నట్లు సంకేతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆరు కోట్ల బలూచ్ ప్రజలు తమ ఇళ్ల వద్ద నల్ల జెండాలను ఎగురవేయాలని, చేతికి నల్ల బ్యాండ్లను ధరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా మాధ్యమం 'ఎక్స్'లో బలూచిస్థాన్ నాయకుడు మీర్ యార్ బలూచ్ పోస్ట్ పెట్టారు.
'బలూచిస్థాన్కు 9వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది'
"బలూచిస్థాన్కు 9,000 సంవత్సరాల ప్రత్యేక చరిత్ర, సాంస్కృతిక గుర్తింపు ఉంది. బ్రిటిష్ వలస పాలన విభజన కృత్రిమ సృష్టే పాకిస్థాన్ దేశం. ఆగస్టు 14ను బలూచిస్థాన్లోని ఆరు కోట్ల మంది ప్రజలు, అలాగే విదేశాల్లో ఉన్న బలూచ్ వాసులు బ్లాక్ డేగా పాటించాలి. పాక్తో తమకు సంబంధాలు లేవని తెలియజేయడానికి వారు తమ ఇళ్లు, విద్యాసంస్థల వద్ద నల్ల జెండాలను ఎగురవేయాలి. చేతికి నల్ల బ్యాడ్జీలను ధరించాలి. బలూచిస్థాన్లో ఎక్కడ పాకిస్థాన్ జెండా కనిపించినా, దానిని కిందికి దించిపడేయాలి. ఎందుకంటే బలూచిస్థాన్ ఒక స్వతంత్ర, సార్వభౌమ దేశం. మన దేశంలో మరో దేశపు జెండాను ఎగురవేయడానికి చట్టపరంగా గానీ, నైతికంగా గానీ ఎటువంటి సమర్థన లేదు. పాక్ యుద్ధం వల్ల లాభాలు పొందే దేశం. పాక్ వైమానిక దళ దాడుల్లో సురబ్లో దాదాపు 30 మంది అమాయక పౌరులు మరణించారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలు, పిల్లలే ఉన్నారు."
- మీర్ యార్ బలూచ్, బలూచిస్థాన్ నాయకుడు
తుపాకుల నీడలో ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలు : మీర్ యార్ బలూచ్
పాకిస్థాన్ సైన్యం తుపాకుల నీడలో ఆగస్టు 14న దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని మీర్ యార్ బలూచ్ ఆరోపించారు. కానీ బలూచిస్థాన్ ప్రజలు పాకిస్థాన్ను ఒక ఆక్రమణ దేశంగా, దాని సైన్యాన్ని బలూచ్ల హంతకులుగా భావిస్తున్నారని విమర్శించారు. కేవలం రెండు రోజుల క్రితం పాక్ ఉగ్రవాద సైన్యం, వైమానిక దళం సురబ్ గదర్ గోండన్ ప్రాంతంపై దాడి చేసి దాదాపు 30 మంది అమాయకులను పొట్టన పెట్టుకున్నాయని అన్నారు. అలాగే డజన్లు కొద్ది మందిని గాయపర్చాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'70 ఏళ్ల పాలననలో పాక్ చేసింది అదే'
బలూచిస్థాన్లో ఏడు దశాబ్దాల పాకిస్థాన్ పరిపాలనను హింసాత్మక పాలన నమూనాగా అభివర్ణించారు ప్రముఖ మానవ హక్కుల కార్యకర్త డాక్టర్ మహ్రాంగ్ బలూచ్. పాక్ ఈ 70 ఏళ్ల పాలన వ్యవస్థాగత అణచివేత, కర్ఫ్యూలు, భారీ సంఖ్యలో పౌర మరణాలకు దారితీసిందని పేర్కొన్నారు. జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఒక సాధారణ సైనిక చర్య కాదని, అది జాతి నిర్మూలన చర్య అని మండిపడ్డారు. బలూచ్ జాతి నిర్మూలన కేవలం బలూచిస్థాన్ అంతర్గత సమస్య మాత్రమే కాదని, ఇది ఒక ప్రపంచ మానవతా విషాదమని తెలిపారు. ప్రజల ప్రతిఘటనలోనే బలూచ్ మనుగడ ఉందన్నారు.
"గత 70 ఏళ్లుగా పాకిస్థాన్ బలూచ్ ప్రజలను పాలిస్తోంది. బలూచ్ ప్రజలను నిరంతర అణచివేత నీడలో ఉంచి బలూచిస్థాన్పై తన ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఈ హింసాత్మక పాలన విధానం ఇప్పుడు విఫలమైంది. సురబ్లో పాకిస్థానీ యుద్ధ విమానాల బాంబు దాడుల ఫలితంగా పిల్లలతో సహా 27 మంది మరణించారు. ప్రజల ఇళ్లపైనా, జనావాస ప్రాంతాలపైనా బాంబు దాడులు చేసి పిల్లలతో సహా డజన్ల కొద్దీ పౌరులను సామూహికంగా పాక్ చంపింది. ఈ జాతి నిర్మూలనను, దాని మూలకారణాలను నిర్మూలించే వరకు బలూచ్ ప్రజలు విశ్రమించకూడదు. సురబ్ ఘటనకు వ్యతిరేకంగా తమ ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు బయటకు రావాలి. పాక్ సైనిక చర్యను బలూచ్ ప్రజలు ప్రతిఘటించాలి. సురబ్లో స్థానికులు ప్రారంభించిన రహదారి దిగ్బంధనాలకు మద్దతు ఇవ్వాలి" అని మహ్రాంగ్ బలూచ్ పేర్కొన్నారు.
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