'యురేనియం నిల్వలు దేశం దాటి వెళ్లకూడదు'- అమెరికా డిమాండ్కు ఇరాన్ తిరస్కరణ
శుద్ధి చేసిన యురేనియంపై నియంత్రణను వదులుకుని, దానిని విదేశాలకు పంపడం దేశీయ భద్రతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్న ఇరాన్
Published : May 21, 2026 at 8:25 PM IST
Iran on Uranium Enrichment : అమెరికాతో దౌత్య చర్చలు నడుస్తున్న వేళ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శుద్ధి చేసిన యురేనియంను తమకు ఇవ్వాలన్న అమెరికా డిమాండ్ను తిరస్కరించారు. శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలు 'దేశం దాటి వెళ్లకూడదు' అని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ వర్గాలు చెప్పినట్లు రాయిటర్స్ పేర్కొంది. "శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలు దేశం విడిచి వెళ్లకూడదనేది సుప్రీం లీడర్ ఆదేశం. అలాగే అంతర్గత వ్యవస్థలోనూ ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది." అని ఇరాన్కు చెందిన నేతలు పేర్కొన్నారు. శుద్ధి చేసిన యురేనియంపై నియంత్రణను వదులుకుని, దానిని విదేశాలకు పంపడం దేశీయ భద్రతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనిక చొరబాట్లకు దారి తీస్తుందని, దేశాన్ని మరింత బలహీనపరుస్తుందని చెప్పారు. ఇరాన్ రాజ్యాంగ చట్రం ప్రకారం, అన్ని కీలకమైన ప్రభుత్వ విధానాలపై సుప్రీం లీడర్కు అంతిమ అధికారం ఉంటుందని రాయిటర్స్ నివేదించింది.
"ఇరాన్ రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతమైన సందేహాలు నెలకొని ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రియాశీల యుద్ధంలో ఈ తాత్కాలిక విరామంపై చాలా మంది అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమెరికా వైమానిక దాడులను తిరిగి ప్రారంభించే ముందు ఒక తప్పుడు భద్రతా భావాన్ని కలిగించేందుకు పన్నిన వ్యూహాత్మక మోసంగా భావిస్తున్నారు." అని ఇరాన్ నేతలు పేర్కొన్నట్లు రాయిటర్స్ పేర్కొంది. అటు వీరి వ్యాఖ్యలకు బలం చేకూరుస్తూ ఇరాన్ శాంతి చర్చల ప్రధాన మధ్యవర్తి మహమ్మద్ బాకర్ ఖాలిబాఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శత్రువు స్పష్టమైన, రహస్య ఎత్తుగడలు తమకు అర్థం అవుతున్నాయన్నారు. అమెరికా సైన్యం కొత్త దాడులకు చురుకుగా పునాది వేస్తోందని స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు అణ్వాయుధ తయారీకి అవసరమైన కీలక శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ నుంచి పూర్తిగా వెలికితీస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గతంలో ఇజ్రాయెల్కు హామీ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా ఇదే దృఢమైన వైఖరిని కొనసాగిస్తున్నారు. శుద్ధి చేసిన యురేనియంను ఇరాన్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించే వరకు, ఇందుకు టెహ్రాన్ అంగీకరించే వరకు తాను ఘర్షణలకు ముగింపు పలకబోనని స్పష్టం చేశారు.
అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) అధికారిక లెక్కల ప్రకారం, 2025 జూన్లో ఇరాన్ అణు మౌలిక సదుపాయాలపై ఇజ్రాయెల్- అమెరికా దాడులు ప్రారంభించిన సమయంలో టెహ్రాన్ వద్ద 60 శాతం వరకు శుద్ధి చేసిన సుమారు 440.9 కిలోగ్రాముల యురేనియం ఉంది. అయితే, ఇది బాంబు దాడులను తట్టుకుని ఉన్న యురేనియమా అని కచ్చితంగా చెప్పలేదు. ఆ నిర్దిష్ట నిల్వలో మిగిలి ఉన్న భాగాన్ని ప్రధానంగా ఇస్ఫహాన్ అణు కేంద్రం వద్ద ఉన్న ఒక పటిష్టమైన, భూగర్భ సొరంగాల నెట్వర్క్లో భద్రపరుస్తున్నారని IAEA డైరెక్టర్ జనరల్ రాఫెల్ గ్రోస్సీ మార్చిలో పేర్కొన్నారు. సంస్థకు చెందిన ఇన్స్పెక్టర్లు అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆ ప్రదేశంలో 200 కిలోగ్రాముల కంటే కొంచెం ఎక్కువ నిల్వ ఉందని గ్రోస్సీ అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా ఈ నిల్వలో అదనపు భాగాన్ని నతాంజ్ అణు ఉత్పత్తి కేంద్రంలో ఉంచారని IAEA పేర్కొంది.
గతంలో ఇరాన్ అక్కడ రెండు వేర్వేరు శుద్ధి కేంద్రాలను నిర్వహించింది. తమ శుద్ధి కార్యకలాపాలను సమర్థిస్తూనే, దేశీయ వైద్య పరికరాల తయారీని కొనసాగించడానికి అవసరమని తెలిపింది. ఇంకా టెహ్రాన్లో ఉన్న ఒక ప్రత్యేక పరిశోధన రియాక్టర్కు ఇంధనంగా వాడటానికి, నిర్దిష్ట పరిమాణంలో అత్యంత శుద్ధి చేసిన యురేనియం చాలా కీలకమని ఇరాన్ ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది. ఈ రియాక్టర్ సుమారు 20 శాతం వరకు శుద్ధి చేసిన యురేనియం కేటాయింపులతో పనిచేస్తుంది.
