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పాకిస్థాన్‌ శాంతి ర్యాలీలో ఆత్మాహుతి దాడి- 17కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

క్షతగాత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ మరో ముగ్గురు మృతి- మృతుల్లో ఏడుగురు పోలీసు సిబ్బంది,10 మంది పౌరులు

Suicide Bomber Strikes in Pakistan
Suicide Bomber Strikes in Pakistan (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 4:45 PM IST

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Pakistan Explosion : పాకిస్థాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్‌ కబల్ పట్టణంలో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో మరణించిన వారి సంఖ్య 17కి చేరింది. క్షతగాత్రుల్లో ముగ్గురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుల్లో ఏడుగురు పోలీసు సిబ్బంది, 10 మంది పౌరులు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం సైదు షరీఫ్ టీచింగ్ హాస్పిటల్‌లో ఎనిమిది మంది పోలీసులు, నలుగురు పౌరులతో సహా మొత్తం 12 మంది క్షతగాత్రులు చికిత్స పొందుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఆదివారం స్థానిక గిరిజన మండలి 'స్వాత్ అమాన్ జిర్గా' ఆధ్వర్యంలో ఈ శాంతి ర్యాలీని ఏర్పాటు చేశారు. ర్యాలీలో నిరసనకారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఓ వ్యక్తి ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడ్డాడు. గత కొన్ని నెలలుగా ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితి క్షీణించడానికి కారణం పోలీసులు సరైన సమయంలో స్పందించకపోవడమేనని నిరసనకారులు ఆరోపించారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ దాడిపై ఏ గ్రూపు లేదా వ్యక్తి అధికారికంగా బాధ్యత వహించలేదు.

పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
కబాల్ చౌక్ వద్ద 'పసూన్' సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. అయితే, ఆ సమయంలోనే సాయంత్రం సుమారు 6:04 గంటలకు కబాల్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రధాన ద్వారం వద్ద శక్తివంతమైన ఆత్మాహుతి పేలుడు సంభవించింది. దీనివల్ల పలువురు పోలీసులు, పౌరులు మరణించగా, మరికొందరు గాయపడ్డారు. ఈ దాడిని నిర్వహించడంలో నిషేధిత TTP కమాండర్ ముజఫర్, అతడి అనుచరుల ప్రమేయం ఉండవచ్చని ప్రాథమిక అనుమానాలు ఉన్నాయని పోలీసులు చెప్పారు. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేసి, ఘటనపై దర్యాప్తు చెపట్టినట్లు తెలిపారు.

"నిషేధిత తెహ్రీక్-ఎ-తాలిబన్ పాకిస్థాన్ (TTP)కి చెందినట్లు భావిస్తున్న ఆత్మాహుతి బాంబర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే లోపలికి వెళ్లే ముందే ఒక పోలీస్ అధికారి అతడిని అడ్డుకున్నారు. అప్పుడు ఆ దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రధాన ద్వారం వద్ద పేలుడు పదార్థాలను పేల్చాడు. పోలీస్ లైన్లు, ఇతర కీలక ప్రభుత్వ సంస్థలు సమీపంలోనే ఉన్నాయి." అని మలకండ్ డిప్యూటీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ (DIG) సయ్యద్ ఫిదా హుస్సేన్ తెలిపారు.

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PAKISTAN EXPLOSION
SUICIDE BOMBER STRIKES IN PAKISTAN
SUICIDE BOMBER STRIKES IN PAKISTAN

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