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మసీదులో ఆత్మాహుతి దాడి - భారీ పేలుడులో 16 మంది మృతి

పాకిస్థాన్ మసీదులో ఆత్మాహుతి దాడి - 16 మంది మృతి- 50 మందికిపైగా గాయాలు

Suicide Attack At Mosque
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 10:38 PM IST

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Suicide Attack At Mosque Pakistan : పాకిస్థాన్‌ ఖైబర్‌ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్‌, కోహాట్ జిల్లాలో ఉన్న పోలీస్ లైన్స్ సమీపంలోని ఒక మసీదు వద్ద ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. శుక్రవారం ప్రార్థనలు జరుగుతున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి ఈ దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో 16 మంది మరణించగా, 50 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఐదుగురు పోలీసు సిబ్బంది కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మసీదు ప్రాంతాన్ని భద్రతా బలగాలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొని తనిఖీలు చేపట్టాయి. అధికారులు, రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయకచర్యలు చేపట్టారు.

గాయపడిన వారిని సమీపంలోని జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పేలుడు తీవ్రతకు మసీదు పైకప్పు కూలిపోవడమే కాకుండా, వెలుపల భారీ గుంత ఏర్పడింది. అనంతరం భద్రతా దళాలు, ఉగ్రవాదుల మధ్య పరస్పర కాల్పులు జరిగాయి. ఈ సమయంలోనే స్పెషల్ బ్రాంచ్ భవనం వద్ద మరొక ఆత్మాహుతి దాడి కూడా జరిగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ దాడికి ‘ఇత్తెహాద్-ఉల్-ముజాహిదీన్ పాకిస్థాన్’ అనే ఉగ్రవాద సంస్థ బాధ్యత వహించింది. ఈ దారుణ ఘటనపై పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ, ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

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SUICIDE BLAST AT ISLAMABAD MOSQUE
PAKISTAN VS BALOCHISTAN ARMY
SUICIDE ATTACK AT MOSQUE

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