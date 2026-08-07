థాయ్లాండ్ స్కూల్లో కాల్పులు- ముగ్గురు విద్యార్థులు సహా ఆరుగురు మృతి- నిందితుడు స్టూడెంటే!
నొంతబురి ప్రావిన్స్లోని పాఠశాలలో కాల్పుల కలకలం- విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపిన విద్యార్థి- ముగ్గురు విద్యార్థులు, ముగ్గురు టీచర్ల మరణం- ఇంకొందరికి గాయాలు
Published : August 7, 2026 at 12:04 PM IST
Thailand School Shooting 2026 : థాయ్లాండ్లో ఘోరం జరిగింది. బ్యాంకాక్ వెలుపల ఉన్న నొంతబురి ప్రావిన్స్లోని ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం ఒక విద్యార్థి విచక్షణరహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మరణించారు. మృతుల్లో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు, ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడ్డారు. ఈ మేరకు రాయల్ థాయ్ పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు ఏమన్నారంటే?
దేశ రాజధాని బ్యాంకాక్కు వాయవ్యంగా ఉన్న నొంతబురి ప్రావిన్స్లోని డెబ్సిరిన్ నొంతబురి పాఠశాలలో ఈ కాల్పుల ఘటన జరిగిందని రాయల్ థాయ్ పోలీస్ ప్రతినిధి ట్రైరాంగ్ పివ్పాన్ తెలిపారు. దాడి అనంతరం నిందితుడు తనపై కాల్పులు జరుపుకొన్నాడని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆసుపత్రికి తరలించారని చెప్పారు. ఈ కాల్పుల్లో 15 మంది గాయపడగా, వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వెల్లడించారు.
కాల్పులకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది : పోలీసులు
ఈ కాల్పులకు గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు జరుగుతోందని రాయల్ థాయ్ పోలీస్ ప్రతినిధి ట్రైరాంగ్ పివ్పాన్ చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరి నుంచి నిందితుడు తుపాకీని తీసుకున్నట్లు భావిస్తున్నామని అన్నారు. స్కూల్లో కాల్పులు జరిపింది విద్యార్థేనని వెల్లడించారు. స్కూల్లో కాల్పులు జరిగిన సమాచారం అందుకోగానే పోలీసులు, అంబులెన్స్లు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాయని వివరించారు.
దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన థాయ్ ప్రధాని
మరోవైపు, ఈ స్కూల్లో కాల్పుల ఘటనపై థాయ్లాండ్ ప్రధాని అనుటిన్ చార్న్విరాకుల్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన సంతాపం తెలియజేశారు. బాధితులను అన్ని విధాలా అండగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేయొద్దు : విద్యాశాఖ మంత్రి
అలాగే ఈ ఘటనపై థాయ్లాండ్ విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రసెర్ట్ చంతరారువాంగ్థాంగ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గాయపడిన వారందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు. తాను ప్రస్తుతం ఉబోన్ రాచతాని ప్రావిన్స్ పర్యటనలో ఉన్నప్పటికీ, పరిస్థితిని నిరంతరం నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నానని వెల్లడించారు. స్కూల్ వద్ద పరిస్థితులను చక్కదిద్దాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సున్నితమైన ఫొటోలు, వీడియో క్లిప్లు, సమాచారాన్ని షేర్ చేయొద్దని ప్రజలను, మీడియాను విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇటువంటి చర్యలు బాధితుల కుటుంబాలు, వారి గోప్యతకు భంగం కలిగించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్
అయితే ఈ కాల్పుల ఘటన అనంతరం స్కూల్ బయట దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాల్పులు జరిగిన సుమారు గంట తర్వాత ఘటనా స్థలంలోని ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకొచ్చాయి. ప్రజలు పాఠశాల వెలుపల ఒకరినొకరు ఓదార్చుకుంటూ నిలబడి ఉన్నారు. పోలీసులు, అత్యవసర బృందాలు పాఠశాల లోపల తిరుగుతూ కనిపించారు. మరోవైపు, కాల్పుల శబ్దం విన్న స్టూడెంట్స్ పోలీసులు వచ్చేవరకు ఓ గదిలో దాక్కొన్నారని ప్రత్యక్ష సాక్షి ఒకరు తెలిపారు.
గతంలోనూ స్కూల్లో కాల్పులు
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో దక్షిణ థాయ్లాండ్లోని ఓ స్కూల్లో ఇలాంటి ఘోరమే జరిగింది. ఓ 17 ఏళ్ల కుర్రాడు పోలీసుల నుంచి తుపాకీ లాక్కుని దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. ఓ పబ్లిక్ స్కూల్లో విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో స్కూల్ డైరెక్టర్ మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. అప్పుడు తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడు డ్రగ్స్కు బానిసయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. అతడికి మానసిక సమస్యలు ఉన్నట్లు గుర్తించామని అన్నారు. నిందితుడి నుంచి మరిన్ని వివరాలు సేకరిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
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