ETV Bharat / international

హాదీ హత్య వెనుక యూనస్‌ ప్రభుత్వంలోని కీలక వ్యక్తులు: ఉస్మాన్‌ సోదరుడు ఒమర్

బంగ్లాదేశ్ విద్యార్థి ఉద్యమ నేత ఉస్మాన్‌ హాదీ హత్యపై ఆయన సోదరుడు ఒమర్ హాదీ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఉస్మాన్‌ హాదీ హత్య వెనుక ప్రభుత్వంలోని కీలక వ్యక్తులున్నారని ఆరోపణ

Muhammad Yunus
Muhammad Yunus (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Osman Hadi Bangladesh : బంగ్లాదేశ్ విద్యార్థి ఉద్యమ నేత ఉస్మాన్‌ హాదీ హత్యలో యూనస్‌ ప్రభుత్వంలోని కీలక వ్యక్తుల హస్తం ఉందని ఆయన సోదరుడు ఒమర్‌ హాదీ ఆరోపించాడు. బంగ్లాదేశ్‌లో ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించాల్సిన ఎన్నికలను అస్థిరపర్చేందుకే ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారని వ్యాఖ్యానించాడు. హత్యల కారణంగా ఎన్నికల వాతావరణం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఒమర్‌ హాదీ కోరాడు. వేగంగా విచారణ జరిపి హాదీ హత్య నిందితులను పట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేశాడు.

ఉస్మాన్ హదీకి న్యాయం జరగకపోతే, ఏదో ఒక రోజు యూనస్ కూడా బంగ్లాదేశ్‌ను వీడి పారిపోవాల్సి వస్తుందని ఒమర్ హాదీ హెచ్చరించినట్టు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. బంగ్లాదేశ్‌లో గత ఏడాడి షేక్‌ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్‌ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసిన విద్యార్థుల ఉద్యమంలో ఉస్మాన్ హాదీ ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. ఈ నెల 12న హాదీపై ఓ వ్యక్తి కాల్పులు జరిపగా సింగపూర్‌లో చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 18న మృతి చెందారు. హాదీ మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్ వ్యాప్తంగా అల్లర్లు చెలరేగాయి.

TAGGED:

OSMAN HADI BANGLADESH WHICH PARTY
BANGLADESH RIOTS 2025
BANGLADESH HINDU MAN KILLED REASON
BANGLADESH RIOTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.