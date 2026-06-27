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అఫ్గానిస్థాన్‌లో 6.2 తీవ్రతతో భూకంపం- భారత్​ను తాకిన ప్రకంపనలు

పాకిస్థాన్‌లోని బలోచిస్థాన్‌ ప్రాంతంలో భూప్రకంపనలు- బలోచిస్థాన్‌లో నిన్నటి నుంచి ఇప్పటివరకు 5 సార్లు కంపించిన భూమి

Afghanistan Earthquake
Afghanistan Earthquake ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 8:37 PM IST

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Afghanistan Earthquake : అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూకంపం సంభవించింది. హిందూ కుష్‌ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం 6.2 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ ప్రకటించింది. ఈశాన్య అఫ్గాన్‌లోని కలాఫ్‌గాన్‌కు సుమారు 81 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే, ఇది 215 కి.మీ లోతులో సంభవించడంతో ఉపరితలంపై దీని ప్రభావం తక్కువగానే ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఇదే సమయంలో భారత్‌, పాకిస్థాన్‌, చైనా, తజికిస్థాన్‌, ఉజ్బెకిస్థాన్‌, కిర్గిజ్‌స్థాన్లలోనూ పలుచోట్ల ప్రకంపనలు వచ్చాయి.

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AFGHANISTAN EARTHQUAKE
AFGHANISTAN EARTHQUAKE

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