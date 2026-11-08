జపాన్లో భారీ భూకంపం- వణికిపోయిన నగరాలు- 22 మందికి గాయాలు
Japan Earthquake : జపాన్లో 5.7 తీవ్రతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి ప్రాణభయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగు తీశారు.
Published : November 8, 2026 at 11:53 AM IST
సెంట్రల్ జపాన్ను భారీ భూకంపం వణికించింది. గాఢనిద్రలో ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో అంతా ఉలిక్కిపడ్డారు. రిక్టర్ స్కేలుపై 5.7 తీవ్రతతో వచ్చిన ఈ భూకంపం ధాటికి భవనాలు ఊగిపోయాయి. ప్రాణభయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీసే క్రమంలో 22 మంది గాయపడ్డారు. పలు చోట్ల దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి.
షిజువోకా ప్రావిన్స్లో భూగర్భంలో 40 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 5.7గా నమోదైనట్లు జపాన్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించగా, అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే మాత్రం 5.5గా పేర్కొంది. భూకంప కేంద్రం షిజువోకాలో ఉన్నప్పటికీ, పొరుగునే ఉన్న ఐచి ప్రావిన్స్లో ప్రకంపనల తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపించింది. హమమట్సు , క్యోటో, నారాతో పాటు యమనాషి, గిఫు ప్రాంతాల్లోనూ భూమి కంపించింది. రాజధాని టోక్యోపై మాత్రం దీని ప్రభావం కనిపించలేదు. ప్రకంపనల ధాటికి పలు దుకాణాల అద్దాలు పగిలి రహదారులపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఓ పుస్తకాల దుకాణంలో ర్యాక్ల నుంచి పుస్తకాలు కుప్పలుగా కిందపడిపోయిన దృశ్యాలు భూకంప తీవ్రతకు అద్దం పడుతున్నాయి. వేకువజామున ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో ప్రజలు ప్రాణభయంతో భవనాల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో మెట్లపై నుంచి జారిపడి 22 మంది గాయపడ్డారు.
భూకంపం కారణంగా రైల్వే ట్రాక్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉండటంతో అధికారులు తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో షింకన్సెన్ బుల్లెట్ రైళ్ల వేగాన్ని తగ్గించి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో జపాన్ వాసులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.