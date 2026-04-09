గాల్లోనే చక్రం తిప్పిన 'ట్యాంకర్లు'- ఇరాన్పై అమెరికా వార్లో వీటిదే కీలక పాత్ర- ఎలా పనిచేశాయి? ఖర్చెంత?
ఫిబ్రవరి 26 నుంచే ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాల క్యూ- టెల్ అవీవ్ నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్కు 37 ట్యాంకర్ ఫ్లైట్స్ రాకపోకలు- ఫిబ్రవరి 26 - ఏప్రిల్ 8 మధ్య 476 సార్టీలు
Published : April 9, 2026 at 10:58 PM IST
TANKER PLANES ROLE IN MIDDLE EAST WAR : "అవగాహన లేని వాళ్లు ఎత్తుగడల గురించి మాట్లాడతారు, నిపుణులు లాజిస్టిక్స్ (సరఫరా - వనరుల నిర్వహణ) గురించి మాట్లాడతారు" అనే కామెంట్ను రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలం నాటి అమెరికా సైనిక జనరల్ ఒమర్ బ్రాడ్లీకి ఆపాదించి చెబుతుంటారు. స్టెల్త్ బాంబర్ విమానాలు, ఫైటర్ జెట్లు, డ్రోన్లు వార్తా శీర్షికలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో హైలైట్ అయ్యే వేళ, యుద్ధాన్ని తెర వెనుక నుంచి సైలెంట్గా మున్ముందుకు నడిపించే విభాగం మరొకటి ఉంది. అదే సైనికపరమైన సప్లై చైన్ యంత్రాంగం.
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న వైమానిక దాడులతో ముడిపడిన సప్లై చైన్లో గగనతలంలోనే ఫైటర్ జెట్లు, స్టెల్త్ బాంబర్ విమానాల్లోకి ఇంధనాన్ని నింపే విమానాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 26- ఏప్రిల్ 8 మధ్యకాలంలో అవి ఎన్ని ఆపరేషన్లు నిర్వహించాయి? ఎన్ని యుద్ధ విమానాల్లోకి ఎంత ఇంధనాన్ని నింపాయి? ఆ ఇంధనం మొత్తం విలువ ఎంత? ఏప్రిల్ 3- 4 మధ్యే ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ ప్రయాణాలు ఎందుకు పెరిగాయి? గల్ఫ్ దేశాల్లో కాకుండా ఇజ్రాయెల్ నుంచే అవి ఎందుకు రాకపోకలు సాగించాయి? అనే వివరాలతో 'ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధి సిద్ధార్థ్ రావు విశ్లేషణ ఇది.
ఫిబ్రవరి 26 నుంచే ఇజ్రాయెల్కు రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్
ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఎక్కువగా వైమానిక దాడులే చేశాయి. ఫైటర్ జెట్లు, స్టెల్త్ బాంబర్ విమానాలు ఇరాన్పై బాంబుల వర్షాన్ని కురిపించాయి. అవి ఎడతెరిపి లేకుండా దాడులు కొనసాగించడానికి ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ సహకారాన్ని అందించాయి. గగనతలంలోనే ఫైటర్ జెట్లు, స్టెల్త్ బాంబర్ విమానాల్లోకి ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ (గగనతల ఇంధన సరఫరా ట్యాంకర్లు) ఎప్పటికప్పుడు ఇంధనాన్ని నింపాయి. ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్లైట్ రాడార్ సమాచారాన్ని ఉపయోగించి పశ్చిమాసియాలో అమెరికా సైన్యం పరిధిలో పనిచేస్తున్న ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ రాకపోకల గణాంకాలను 'ఈటీవీ భారత్' సేకరించింది.
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు మొదలయ్యాయి. అయితే అంతకంటే రెండు రోజులు ముందు నుంచే (ఫిబ్రవరి 26) ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్కు అమెరికా గగనతల ఇంధన సరఫరా ట్యాంకర్ల రాక మొదలైందని ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్లైట్ రాడార్ సమాచారంతో బహిర్గతమైంది. ఒక యుద్ధ విమానం తన స్థావరం నుంచి బయలుదేరి, నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకొని తిరిగి రావడాన్ని 'సార్టీ' (విమానయానం) అంటారు. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి ఏప్రిల్ 8 మధ్యకాలంలో అమెరికాకు చెందిన ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఏకంగా 476 సార్టీలు నిర్వహించాయి.
అంటే గగనతలంలోనే అమెరికా యుద్ధ విమానాల్లోకి ఇంధనాన్ని నింపేందుకు అవి అన్నిసార్లు గాల్లోకి ఎగిరాయన్న మాట. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ఫ్లైట్స్ అన్నీ టెల్ అవీవ్ కేంద్రంగానే రాకపోకలు సాగించాయి. ఇరాన్ దాడుల్లో గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలన్నీ బాగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో అక్కడి నుంచి ఖరీదైన గగనతల ఇంధన సరఫరా ట్యాంకర్ విమానాలను ఆపరేట్ చేయడం సురక్షితం కాదని అమెరికా వాయుసేన భావించింది.
అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాలు - అదృశ్యం - ప్రత్యక్షం
గాల్లోనే మరొక విమానంలోకి ఇంధనాన్ని నింపే సామర్థ్యం కలిగిన దాన్ని గగనతల ఇంధన సరఫరా ట్యాంకర్ విమానం అంటారు. ఇరాన్పై యుద్ధం కోసం బోయింగ్ KC-46A పెగాసస్, బోయింగ్ KC-135R స్ట్రాటోట్యాంకర్ రకం గగనతల ఇంధన సరఫరా ట్యాంకర్లను అమెరికా ఉపయోగిస్తోంది. బోయింగ్ KC-135R స్ట్రాటోట్యాంకర్ విమానాలు పాత తరానికి చెందినవి. విడతలవారీగా వాటి స్థానంలోకి బోయింగ్ KC-46A పెగాసస్ విమానాలను అమెరికా సైన్యం ప్రవేశపెడుతోంది. అమెరికా వైమానిక దళం, బోయింగ్ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, స్ట్రాటోట్యాంకర్ 68,039 కిలోగ్రాముల ఇంధనాన్ని (సుమారు 86,000 లీటర్ల జెట్ ఇంధనం), పెగాసస్ 96,297 కిలోగ్రాముల ఇంధనాన్ని (సుమారు 120,000 లీటర్ల జెట్ ఇంధనం) తీసుకెళ్లగలవు.
ఈ ట్యాంకర్ విమానాలు సుదీర్ఘ సైనిక మిషన్లలో పాల్గొనగలవు. ఇవి అవసరమైన ప్రతీసారి టెల్ అవీవ్ నుంచి 6 గంటలకుపైగా ప్రయాణించి గల్ఫ్ దేశాల గగనతలాలకు చేరుకొని, అమెరికా యుద్ధ విమానాల్లోకి ఇంధనాన్ని నింపాయి. ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్లైట్ రాడార్ సమాచారం ప్రకారం, అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాలు పర్షియన్ గల్ఫ్ లేదా ఇరాక్ గగనతలాన్ని సమీపించగానే అదృశ్యమయ్యాయి. అనంతరం కొన్ని గంటల తర్వాత తిరిగి కనిపించాయి.
ఈ సంఖ్యల్లోనే అసలు లెక్కలన్నీ
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడి చేశాయి. అయితే అంతకంటే రెండు రోజుల ముందు (ఫిబ్రవరి 26న) అమెరికాకు చెందిన నాలుగు పెగాసస్ ట్యాంకర్ విమానాలు టెల్ అవీవ్లో దిగాయి. ఫిబ్రవరి 28న మరో రెండు పెగాసస్, ఒక స్ట్రాటోట్యాంకర్ ట్యాంకర్ విమానాలు టెల్ అవీవ్లో ల్యాండ్ అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 5న మరో రెండు ట్యాంకర్ విమానాలు ఇజ్రాయెల్కు చేరుకున్నాయి. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి ఏప్రిల్ 8 మధ్యకాలంలో ఇంకా చాలానే అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాలు ఇజ్రాయెల్లో ల్యాండ్ అయినట్లు సమాచారం. ఈ విధంగా ఇజ్రాయెల్కు చేరిన అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాల మొత్తం సంఖ్య 37 దాకా ఉంటుంది.
వీటిలో 7 పెగాసస్, 30 స్ట్రాటోట్యాంకర్ ట్యాంకర్ విమానాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి ట్యాంకర్ విమానాల సంఖ్య ఇంతకంటే 10 నుంచి 12 శాతం ఎక్కువగానే ఉంటుందని ఒక అంచనా. ఒక ట్యాంకర్ విమానం దాని పూర్తి సామర్థ్యంతో ఇంధనాన్ని తీసుకెళ్లిందని భావించినా, పెగాసస్ ట్యాంకర్లు ఇతర యుద్ధ విమానాలలోకి నింపడానికి మొత్తం 15 మిలియన్ లీటర్ల ఇంధనాన్ని తీసుకెళ్లాయి. స్ట్రాటోట్యాంకర్లు మొత్తం 34 మిలియన్ లీటర్ల ఇంధనాన్ని తీసుకెళ్లాయి. ఇదంతా కలుపుకుంటే ఇరాన్పై వైమానిక దాడులు చేసే యుద్ధ విమానాల కోసం ట్యాంకర్ విమానాలు తరలించిన మొత్తం ఇంధనం మోతాదు 49.8 మిలియన్ లీటర్లు అవుతుంది.
ఒక్కో ట్యాంకర్ విమానం : సగటున 13.2 సార్టీలు
వైమానిక దాడులు అనగానే యుద్ధ విమానాలు గాల్లోకి ఎగరడం, దాడులు చేయడం, విమానాలు తిరిగి రావడం మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి. వాటికి దన్నుగా నిలిచే ట్యాంకర్ విమానాలను ఎవ్వరూ పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఫిబ్రవరి 26- ఏప్రిల్ 8 మధ్యకాలంలో ఒక్కో అమెరికా ట్యాంకర్ విమానం సగటున 13.2 సార్లు ప్రయాణించింది. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్: 63-8003 కలిగిన ఒక స్ట్రాటోట్యాంకర్ విమానం మార్చి 2 నుంచి ఏప్రిల్ 8 మధ్య కాలంలో ఏకంగా 36 సార్టీలను పూర్తి చేసింది.
ఈ ట్యాంకర్ విమానాలన్నీ ప్రతి రోజు సగటున ఆరున్నర గంటల పాటు ప్రయాణించాయి. ఇవన్నీ కలిసి 476 సార్టీలు పూర్తి చేశాయి. ఈలెక్కన ఇరాన్పై యుద్ధం కోసం ఇప్పటివరకు అమెరికా దాదాపు 3100 గంటల ఇంధనం నింపే మిషన్లను చేపట్టింది. ఈ విమానాలలో దాదాపు 95 శాతం కనీసం 2 సార్టీలను నిర్వహించగా, 55% విమానాలు రెండంకెల సంఖ్యలో సార్టీలను నిర్వహించాయి. 9 విమానాలు 20 కంటే ఎక్కువ సార్టీలను నిర్వహించాయి.
ట్యాంకర్ విమానాలు నింపిన ఇంధనం ఖర్చే రూ.501 కోట్లు
ఎయిర్లైన్స్ ఫర్ అమెరికా (అమెరికన్ విమానయాన వాణిజ్య లాబీ) సమాచారం ప్రకారం, జెట్ ఇంధనం ధర గ్యాలన్కు 4.16 డాలర్లు, అంటే లీటరుకు రూ.100.71 (1.09 డాలర్లు). దీని ప్రకారం ప్రతీ ట్యాంకర్ విమానం దాని గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని వినియోగించిందని భావిస్తే, అమెరికా సైన్యం ఈ యుద్ధం కోసం విమాన ఇంధనంపైనే రూ.501 కోట్ల ( 54.3 మిలియన్లు డాలర్లు) దాకా ఖర్చు చేసింది. ట్యాంకర్ విమానాలను నడపడానికి ఉపయోగించిన ఇంధనాన్ని ఇందులో ఇంకా కలపలేదు. ఈ ఒక్క ఖర్చే రూ.500 కోట్లకు మించి ఉండగా, ఈ యుద్ధం ఇతర ఖర్చులన్నీ కలిపితే అమెరికా సైనిక ఆపరేషన్ మొత్తం వ్యయం ఎంతపెద్ద రేంజులో ఉంటుందో మనం ఊహించుకోవచ్చు.
విమాన ఇంధన వినియోగం : 15 శాతం ఆ రెండు రోజుల్లోనే
అమెరికా యుద్ధ విమానాలను ఇరాన్ కూల్చేసిన కచ్చితమైన కాలక్రమం బహిరంగంగా అందుబాటులో లేదు. కానీ అమెరికా చేసిన ప్రకటనల ఆధారంగా ఏప్రిల్ 3న (ఇరాన్లో అమెరికా యుద్ధ విమానం కూలిపోయిన రోజు), ఏప్రిల్ 5న (అమెరికా పైలట్ను రక్షించినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించిన రోజు) మధ్య రెండు రోజుల వ్యవధిలో ట్యాంకర్ విమానాల రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి. ప్రత్యేకించి ఏప్రిల్ 3, 4 తేదీల్లో అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాలు ఏకంగా 74 సార్టీలను నిర్వహించినట్లు ఫ్లైట్ డేటాను బట్టి తేటతెల్లమైంది.
ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 9 వరకు అమెరికా ట్యాంకర్ విమానాల ద్వారా జరిగిన మొత్తం ఇంధన సరఫరాలో 15 శాతానికిపైగా, కేవలం ఏప్రిల్ 3- 4 తేదీల మధ్యే జరిగినట్లు స్పష్టమైంది. ఆ స్వల్ప వ్యవధిలో దాదాపు 33 ట్యాంకర్ విమానాలు రాకపోకలు సాగించినట్లు ఈటీవీ భారత్ గుర్తించింది. వాటిలో 10 స్ట్రాటోట్యాంకర్లు ఒక్కొక్కటి 3 సార్టీలు (విమానయానాలు) చొప్పున నిర్వహించాయి. మరో 21 (పెగాసస్, స్ట్రాటోట్యాంకర్లు) ఒక్కొక్కటి 2 సార్టీలు చొప్పున, మరో 2 ట్యాంకర్ విమానాలు ఒక్కొక్కటి 1 సార్టీ చొప్పున నిర్వహించాయి.
ఆ రెండు రోజుల్లోనే రూ.67 కోట్ల విమాన ఇంధనం
దీని అర్థం, ఏప్రిల్ 3- 4 తేదీల వ్యవధిలో రాకపోకలు నిర్వహించిన ట్యాంకర్ విమానాలు 67.5 లక్షల లీటర్ల ఇంధనాన్ని యుద్ధ విమానాల్లోకి నింపాయి. ఈ వ్యవధిలో ఇరాన్పై జరిగిన సైనిక ఆపరేషన్లో 155 యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నాయని స్వయంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనకు, 67.5 లక్షల లీటర్ల ఇంధన వినియోగానికి లెక్క సరిపోతోంది. పై గణాంకాల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 3 - 4 తేదీల్లో అమెరికా యుద్ధ విమానాల ఇంధనం కోసమే దాదాపు రూ.67 కోట్లు (7.3 మిలియన్ డాలర్లు) ఖర్చు చేసింది.