పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు- హర్మూజ్ జలసంధిలో 90 శాతానికి పైగా పడిపోయిన రవాణా!
Published : May 1, 2026 at 7:37 PM IST
West Asia Tensions Impact On Hormuz : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో వ్యూహాత్మకమైన హర్మూజ్ జలసంధి గుండా నౌకాయానం గణనీయంగా క్షీణించింది. ఈ సంఘర్షణ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి హర్మూజ్ జలసంధిలో రవాణా 90 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. మార్చి 1 నుంచి ఏప్రిల్ 27 మధ్య హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు, వేధింపులు, ప్రమాదాల నుంచి త్రుటిలో తప్పిపోవడం వంటి 40కి పైగా సంఘటనలు జరిగాయి. ఈ మేరకు రాయల్ నేవీ నేతృత్వంలోని పర్యవేక్షణ సంస్థ అయిన యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎమ్టీఓ) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
"పశ్చిమాసియా ఘర్షణల వల్ల హర్మూజ్ జలసంధి తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యింది. ఆ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలు, అందులోని సిబ్బంది నేరుగా దెబ్బతిన్నారు. అదే సమయంలో అనేక నౌకలపై దాడులు జరిగాయి. వాటిని హర్మూజ్ నుంచి బలవంతం వెనక్కి వెళ్లేలా దాడులు చేశారు. వాణిజ్య నౌకలపై ప్రత్యక్ష దాడులకు సంబంధించిన కనీసం 26 సంఘటనలు జరిగాయి" అని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
'హర్మూజ్ను నౌకలు సురక్షితంగా దాటలేకపోతున్నాయి'
పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభం కారణంగా 850- 870 పెద్ద వాణిజ్య నౌకలు గల్ఫ్లోనే చిక్కుకుపోయాయని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (UKMTO) హెడ్ కమాండర్ జో బ్లాక్ తెలిపారు. ఈ ఇరుకైన జల మార్గంలో భద్రతాపరమైన ప్రమాదాల వల్ల అవి సురక్షితంగా బయటకు వెళ్లలేకపోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. తమ మొదటి ప్రాధాన్యం సముద్రయాన సిబ్బంది భద్రత, రక్షణేనని వెల్లడించారు. సుమారు 20,000 మంది నావికులు ఎక్కడికీ వెళ్లలేని నౌకల్లో చిక్కుకుపోయారని స్పష్టం చేశారు. నౌకల్లోని సిబ్బంది తరచుగా మారడం లేదన్నారు. దీంతో వారిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని చెప్పారు. ఈ పరిస్థితి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే సముద్రయాన సిబ్బంది మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరించారు.
రాయల్ నేవీ మద్దతుతో వర్క్
9/11 దాడుల అనంతరం యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభమైంది. రాయల్ నేవీ మద్దతుతో ఇది పనిచేస్తోంది. ఎర్ర సముద్రం, గల్ఫ్ ప్రాంతం, ఉత్తర హిందూ మహాసముద్రంలో రవాణా చేసే నౌకలకు కీలకమైన సముద్ర భద్రతా సమాచార కేంద్రంగా సేవలు అందిస్తోంది. ఏఐఎస్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలు, ఓడల స్వచ్ఛంద నివేదికలు, ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్పై ఆధారపడే ఈ సంస్థ, గతంలో సోమాలియా సముద్రపు దొంగల ఘటనలు, ఎర్ర సముద్రంలో ఇటీవలి ముప్పుల సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్పై దాడులు జరిపాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించారు. దీంతో అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. దీనికి ప్రతిగా టెహ్రాన్ పశ్చిమాసియాలోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ఆస్తులపై ప్రతీకార దాడులు చేసింది. ఈ ఉద్రిక్తతలకు ముందు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రతిరోజూ సుమారు 130 నౌకలు ప్రయాణించేవి. అయితే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రోజుకు 10 కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. దీంతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గాలలో ఒకటైన హర్మూజ్ జలసంధి దాదాపుగా స్తంభించిపోయింది. హర్మూజ్ జలసంధి ఒక కీలకమైన ప్రపంచ ఇంధన రవాణా మార్గం. వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఈ మార్గంలో ప్రపంచ వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరా గొలుసులపై తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి.
ఇరాన్పై అమెరికా దాడి చేయనుందా?
యూఎస్-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి ఉన్నప్పటికీ ఇరు దేశాల పరస్పరం హెచ్చరికలు చేసుకుంటున్నాయి. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా నుంచి ఇజ్రాయెల్కు భారీగా సైనిక సామగ్రి చేరుకుంది. దీంతో ఇరాన్పై మరోసారి భీకర దాడులకు అమెరికా సిద్ధమవుతోందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. కాగా, ఇటీవలే ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే అమెరికా నుంచి 6,500 టన్నుల సైనిక సామగ్రి అందినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ ప్రకటించింది. రెండు కార్గో నౌకలు, పలు విమానాల్లో ఈ సామగ్రి వచ్చిందని స్పష్టం చేసింది. ఈ కార్గో నౌకలు అష్దోద్, హైఫా పోర్టుల్లో ఉన్నాయని వెల్లడించింది.
ఒపెక్ నుంచి UAE ఎందుకు వైదొలిగింది? భారత్కు ప్లస్సా, మైనస్సా?
'మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు'- అమెరికా ప్రచారాన్ని తోసిపుచ్చిన ఇరాన్