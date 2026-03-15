అన్ని దేశాలకు హర్మూజ్ తెరిచి ఉంది- కానీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నౌకలకే లేదు: ఇరాన్
Published : March 15, 2026 at 1:30 PM IST
Iran Minister On Hormuz Open : హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు ముఖ్యమైన హర్మూజ్ మార్గం అంతర్జాతీయ నౌకాయానానికి తెరిచి ఉంటుందని అన్నారు. కానీ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు చెందిన నౌకలకు మాత్రమే అనుమతి ఉండదని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన అమెరికా మీడియా ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించినట్లు ఓ వార్త సంస్థ తెలిపింది.
'హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా మూసివేయలేదు. ఈ మార్గం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నౌకలకు మాత్రమే అనుమతి లేదు. ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా అనేక చమురు ట్యాంకర్లు, నౌకలు ప్రయాణిస్తున్నాయి. అయితే ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు, భద్రతా సమస్యల కారణంగా కొన్ని దేశాల షిప్పింగ్ కంపెనీలు ఈ మార్గంలో వెళ్లేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. దీనికి ఇరాన్తో ఎటువంటి సంబంధం లేదని లేదు' అని విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ తెలిపారు.