మయన్మార్లో భారీ పేలుడు- ఆరుగురు చిన్నారులు సహా 40కిపైగా మృతి!
Published : May 31, 2026 at 9:11 PM IST
Myanmar Blast : ఈశాన్య మయన్మార్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 45 మందికి పైగా మరణించారు. ఇందులో ఆరుగురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ పేలుడులో మరో 70 మంది గాయపడ్డారు. నమ్ఖమ్ టౌన్షిప్లోని కౌంగ్టప్ గ్రామంలో మైనింగ్ కోసం పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ ఉంచినట్లు భావిస్తున్న ఒక భవనంలో ఆదివారం ఈ ఘటన జరిగింది. అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటిదాకా 46 మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు. అలాగే ఈ పేలుడు వల్ల స్థానికంగా 100కు పైగా ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు.