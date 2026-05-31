ETV Bharat / international

మయన్మార్​లో భారీ పేలుడు- ఆరుగురు చిన్నారులు సహా 40కిపైగా మృతి!

మయన్మార్​లో సంభవించిన భారీ పేలుడు- ప్రమాదంలో 40కిపైగా మృతి- 70 మందికి గాయాలు!

Myanmar Blast
Myanmar Blast (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 31, 2026 at 9:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Myanmar Blast : ఈశాన్య మయన్మార్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 45 మందికి పైగా మరణించారు. ఇందులో ఆరుగురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ పేలుడులో మరో 70 మంది గాయపడ్డారు. నమ్‌ఖమ్ టౌన్‌షిప్‌లోని కౌంగ్‌టప్ గ్రామంలో మైనింగ్ కోసం పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ ఉంచినట్లు భావిస్తున్న ఒక భవనంలో ఆదివారం ఈ ఘటన జరిగింది. అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటిదాకా 46 మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు. అలాగే ఈ పేలుడు వల్ల స్థానికంగా 100కు పైగా ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు.

TAGGED:

MYANMAR BLAST DEATH TOLL
MYANMAR BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.