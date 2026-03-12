చమురు ధరల కంటే ఇరాన్ను అడ్డుకోవడమే మాకు ముఖ్యం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కంటే జాతీయ భద్రత, పశ్చిమాసి శాంతియే తమకు ముఖ్యమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన
Published : March 12, 2026 at 10:51 PM IST
Trump On Oil Crisis : అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. ట్రంప్ తెంపరితనం వల్లే ఈ పరిస్థితి దాపురించిందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇంధన సంక్షోభంతో ప్రపంచం అల్లాడుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు కంటే ఇరాన్ను అడ్డుకోవడమే తమ మొదటి ప్రాధాన్యత స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ‘'దుష్ట రాజ్యం'గా ఇరాన్ను అభివర్ణించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పొందకుండా అడ్డుకోవడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో చమురు ధరలు పెరిగినా తాము వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్పై 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' పేరుతో సైనిక చర్యకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఓడరేవులు, చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ జరిపిన ప్రతీకార దాడుల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ చమురు ధర 100 డాలర్ల మార్కును దాటి సామాన్యులపై భారాన్ని పెంచుతోంది. ఈ పరిణామాలపై తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ట్రంప్ స్పందించారు.
"ప్రపంచంలోనే అమెరికా అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తిదారు అని అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు దేశానికి ఆర్థికంగా లాభం. అయితే, ఒక అధ్యక్షుడిగా నాకు అంతకంటే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఒక 'దుష్ట సామ్రాజ్యం' అయిన ఇరాన్ను అణ్వాయుధాలు పొందకుండా అడ్డుకోవడం. తద్వారా పశ్చిమాసియాను, ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం కాకుండా కాపాడటం ముఖ్యం. ఆ ముప్పును నివారించడానికి నేను ఎంతటి కఠిన నిర్ణయానికైనా సిద్ధం" అని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అమెరికాలో రాజకీయ దుమారం
ఇరాన్తో యుద్ధం అంశం అమెరికాలో రాజకీయంగా దుమారం రేగుతోంది. ఈ క్రమంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. డెమొక్రాట్లు ఈ యుద్ధం ఆవశ్యకతను ప్రశ్నిస్తున్నారు. యుద్ధం మొదలై రెండు వారాలు గడుస్తున్నా దాని లక్ష్యాలను ప్రభుత్వం ప్రజల ముందు ఉంచడం లేదని సెనేటర్ ఎలిజబెత్ వారెన్ ప్రశ్నించారు. 'అసలు ఈ యుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నాం? దీని వల్ల సాధించబోయేది ఏమిటి?' అనే విషయాల్లో ట్రంప్ యంత్రాంగం గందరగోళం సృష్టిస్తోందని అని మండిపడ్డారు.
మరోవైపు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలను వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ స్పందించారు. 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' లక్ష్యాలను ఆమె వివరించారు. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న ప్రమాదకరమైన క్షిపణి సంపత్తిని, వాటి తయారీ కేంద్రాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడం, సముద్ర మార్గాల్లో దాడులకు పాల్పడుతున్న ఇరాన్ నౌకాదళాన్ని అణిచివేయడం, అది అణ్వాయుధ దేశంగా మారకుండా శాశ్వతంగా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.
ఇరాన్ చర్యలపై బ్రిటన్ ఫైర్
అమెరికాతో యుద్దంలో భాగంగా పొరుగు దేశాలపై ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను బ్రిటన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ సందర్భంగా తమ మిత్రదేశమైన సౌదీ అరేబియాకు అండగా ఉంటామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బ్రిటన్ విదేశాంగ మంత్రి ఇవెట్ కూపర్ గురువారం సౌదీ అరేబియాలో పర్యటించి, అక్కడి ప్రభుత్వంతో కీలక చర్చలు జరిపారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్పై సైనిక చర్య ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇరాన్ తన క్షిపణులు, డ్రోన్లతో సౌదీ అరేబియాలోని చమురు మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది.
రియాద్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై కూడా దాడులు చేసింది. ఈ సంక్షోభానికి వీలైనంత త్వరగా శాశ్వత పరిష్కారం లభించాలని, ఇరాన్ ముప్పు నుంచి పొరుగు దేశాలకు విముక్తి కలగాలని కూపర్ ఆకాంక్షించారు. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న తమ పౌరులను కాపాడుకోవడానికి బ్రిటన్ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు.
