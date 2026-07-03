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'టారిఫ్‌ బెదిరింపులతోనే భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపా'- ట్రంప్ నోట మళ్లీ అదే మాట

తన హయాంలో ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపానంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్య

Trump On India Pakistan War
US President Donald Trump (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 6:58 AM IST

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Trump On India Pakistan War : భారత్​- పాకిస్థాన్ యుద్ధం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాటే పాడారు. టారిఫ్ హెచ్చరికతోనే రెండు అణ్వాయుధ దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించారు. తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో మొత్తం ఎనిమిది యుద్ధాలను నిలిపివేశారని, అందులో ఐదు యుద్ధాలు టారిఫ్​ల బెదిరింపుల వల్లే ఆగిపోయాయని పేర్కొన్నారు. అమెరికా మీడియా సంస్థ సీఎన్‌బీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్​పై కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఏఐ, క్రిప్టోకరెన్సీ రంగాల్లో ప్రపంచానికి అమెరికా నాయకత్వం వహిస్తోందని అన్నారు.

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TRUMP ON IRAN
TRUMP WARS
TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

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